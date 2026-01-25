Textor persiste et signe : l’OL doit de l’argent à Botafogo

Critiqué par les supporters de Botafogo ces derniers jours, John Textor tente de riposter à sa manière. L’Américain estime que l’OL doit encore 34 millions d’euros à Botafogo.

Après la fronde décinoise et belge, voici que John Textor se frotte au mécontentement des supporters brésiliens. La lune de miel liée aux succès en Copa Libertadores et en championnat est passée depuis longtemps. Les supporters de Botafogo commencent à connaitre ce qu’ont vécu ceux des autres clubs d’Eagle Football et les critiques s’abattent de plus en plus sur Textor. Face à l’interdiction de recrutement prononcée par la FIFA, des messages plutôt clairs fleurissent un peu partout autour du club carioca, demandant "où est l’argent ?". Face à cette situation, John Textor a choisi de faire le tour des médias brésiliens pour rassurer tout son monde.

"Kang a brisé ce modèle"

L’ancien président de l’OL assure que de l’argent va bientôt rentrer dans les caisses de Botafogo, faisant ainsi sauter l’interdiction. L’Américain en a également profité pour charger une fois de plus la loi française, mais aussi son ancien club qui doit toujours de l’argent à Botafogo, selon lui. "Nous avons des crédits à accorder à la France si nous vendons des joueurs dont les droits appartiennent à la France. Le club français doit 34 millions d'euros à notre club brésilien. Ce sont les faits, assure-t-il dans Arena Alvinegra. Tout le monde a averti le club français qu'il publiait de fausses informations financières, mais il n'a rien corrigé. Nous l'avons prouvé en interne. Tous ces liens sont connus du conseil d'administration d'Eagle et des auditeurs. Cette question doit encore être résolue."

John Textor n’hésite d’ailleurs pas à pointer Michele Kang qui "a brisé ce modèle dans lequel le Brésil aidait la France et la France aidait le Brésil. Botafogo a été très pénalisé." Peut-être simplement la fin des tours de passe-passe.