Actualités
Jonatan Giraldez, coach de l'OL Lyonnes
Jonatan Giraldez, coach de l’OL Lyonnes (Photo by Pauline Figuet / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

OM- OL Lyonnes (1-5) : Giraldez "satisfait du réalisme"

  • par David Hernandez

    • Restées muettes contre le Paris FC dimanche dernier, les joueuses de l’OL Lyonnes ont retrouvé une certaine efficacité contre l’OM. De quoi s’offrir une qualification méritée sur un terrain compliqué.

    La vérité d’un jour n’est pas forcément celle du lendemain. A l’OL Lyonnes, les dernières sorties ont laissé poindre le retour d’une certaine inefficacité offensive. Un seul but contre Lens malgré de nombreuses tentatives et aucun but inscrit contre le Paris FC, une première cette saison. Samedi, Jonatan Giraldez attendait une réaction de ses joueuses et il a été entendu. Sur un terrain détrempé, les Lyonnaises ont fait respecter la hiérarchie contre l’OM (1-5).

    Cinq buts inscrits, dont un triplé de Marie-Antoinette Katoto, il y avait de quoi avoir le sourire à Martigues. "Je suis très satisfait, car l’objectif du jour n'était pas facile à atteindre. L’équipe a réalisé un très bon travail dans l’ensemble et, surtout, l’attitude a été exemplaire du début à la fin, a noté le coach espagnol. Le réalisme a été clairement visible ce samedi. Nous avons très bien géré les transitions pour contrôler le match. Nous avons attaqué de manière beaucoup plus efficace."

    Ayant touché le poteau contre le Paris FC, Katoto a été le symbole de cette réussite lyonnaise en Coupe de France. Si son deuxième but était certainement hors-jeu, l’attaquante a montré toute sa panoplie pour faire trembler les filets. Seule ombre au tableau, le but encaissé en fin de match et qui stoppe ainsi la belle série. Néanmoins, Jonatan Giraldez était "satisfait du travail défensif, notamment dans la gestion des transitions."

    à lire également
    John Textor, président de l'OL et Eagle Football,, lors de Botafogo - Palmeiras
    Textor persiste et signe : l’OL doit de l’argent à Botafogo

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    John Textor, président de l'OL et Eagle Football,, lors de Botafogo - Palmeiras
    Textor persiste et signe : l’OL doit de l’argent à Botafogo 11:50
    Jonatan Giraldez, coach de l'OL Lyonnes
    OM- OL Lyonnes (1-5) : Giraldez "satisfait du réalisme" 11:00
    Endrick lors d'OL - Brest
    OL : faire le trou derrière et garder le contact du podium 10:15
    Enzo Molebe lors de Real Betis - OL
    OL Académie : la réserve et Molebe enchaînent contre Seyssinet 09:30
    Christiane Endler lors de PSG - OL
    OM - OL Lyonnes : une entaille à l'œil et des points pour Endler 08:45
    Clinton Mata et Ruben Kluivert à l'échauffement lors de Young Boys Berne - OL
    Face à Metz, l’OL a une défense à reconstruire avec les moyens du bord 08:00
    Tyler Morton (OL) face à Metz
    FC Metz - OL : avant-match, horaire, diffusion TV 07:30
    Endrick et Afonso Moreira après Lille - OL
    FC Metz - OL : Niakhaté et Endrick de retour, Abner et Mangala absents 24/01/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Marie-Antoinette Katoto lors d'OL Lyonnes - OM
    Malgré les conditions, l’OL Lyonnes ne fait qu’une bouchée de l’OM 24/01/26
    Paulo Fonseca en discussions avec Enzo Molebe lors de Hambourg - OL
    OL Académie : avec Molebe, la réserve veut enchaîner contre Seyssinet 24/01/26
    Marie-Antoinette Katoto lors d'OL Lyonnes - OM
    L’OL Lyonnes avec Katoto en pointe contre l’OM 24/01/26
    Aguerd contre Thomasson lors de Lens - OM
    À Metz dès ce samedi, l’OL aura un œil sur OM - Lens 24/01/26
    Corinne Diacre et Wendie Renard lors d'une conférence de presse à l'Euro 2022 avec les Bleues
    OM - OL Lyonnes : les particulières retrouvailles avec Diacre 24/01/26
    Tanner Tessmann lors d'OL - FC Bâle
    OL - Mercato : Tessmann dans la short-list de la Lazio ? 24/01/26
    Vicki Becho lors d'OL Lyonnes - OM
    OM - OL Lyonnes ne sera pas disponible en clair 24/01/26
    Le Parc OL en plein chantier en cet été 2025
    Le changement de pelouse au Parc OL a débuté 24/01/26
    Kadidiatou Diani lors d'OL Lyonnes - Atlético de Madrid
    Coupe de France : l'OL Lyonnes sans Diani ou encore Engen contre l'OM 24/01/26
    Tyler Morton (OL) face à Metz
    OL - Ligue 1 : Metz ne va pas "mettre 3 gardiens et 6 défenseurs" pour stopper sa série 24/01/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut