OM- OL Lyonnes (1-5) : Giraldez "satisfait du réalisme"

Restées muettes contre le Paris FC dimanche dernier, les joueuses de l’OL Lyonnes ont retrouvé une certaine efficacité contre l’OM. De quoi s’offrir une qualification méritée sur un terrain compliqué.

La vérité d’un jour n’est pas forcément celle du lendemain. A l’OL Lyonnes, les dernières sorties ont laissé poindre le retour d’une certaine inefficacité offensive. Un seul but contre Lens malgré de nombreuses tentatives et aucun but inscrit contre le Paris FC, une première cette saison. Samedi, Jonatan Giraldez attendait une réaction de ses joueuses et il a été entendu. Sur un terrain détrempé, les Lyonnaises ont fait respecter la hiérarchie contre l’OM (1-5).

Cinq buts inscrits, dont un triplé de Marie-Antoinette Katoto, il y avait de quoi avoir le sourire à Martigues. "Je suis très satisfait, car l’objectif du jour n'était pas facile à atteindre. L’équipe a réalisé un très bon travail dans l’ensemble et, surtout, l’attitude a été exemplaire du début à la fin, a noté le coach espagnol. Le réalisme a été clairement visible ce samedi. Nous avons très bien géré les transitions pour contrôler le match. Nous avons attaqué de manière beaucoup plus efficace."

Ayant touché le poteau contre le Paris FC, Katoto a été le symbole de cette réussite lyonnaise en Coupe de France. Si son deuxième but était certainement hors-jeu, l’attaquante a montré toute sa panoplie pour faire trembler les filets. Seule ombre au tableau, le but encaissé en fin de match et qui stoppe ainsi la belle série. Néanmoins, Jonatan Giraldez était "satisfait du travail défensif, notamment dans la gestion des transitions."