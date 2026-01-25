Actualités
OL : faire le trou derrière et garder le contact du podium

  • par David Hernandez
    • Ce dimanche (17h15), l’OL se déplace chez la lanterne rouge de la Ligue 1 qu’est Metz. Après les résultats de samedi, les Lyonnais ont un double objectif dans la course à l’Europe.

    Après cette 19e journée, la Ligue 1 aura un nouveau leader. Contrarié par Lens depuis quelques semaines, le PSG va retrouver son fauteuil. Court vainqueur d’Auxerre vendredi, le club parisien attendait de connaitre l’issue du choc OM - Lens. Les joueurs de Luis Enrique n’étaient pas les seuls, et les Lyonnais devaient sûrement être branchés devant leur télé samedi soir. Ils ont ainsi vu l’OM prendre le meilleur sur Pierre Sage et ses ouailles, relançant ainsi la course dans le haut du tableau. L’OL aurait certainement aimé avoir la possibilité de grimper sur le podium en s’imposant à Metz. Peine perdue, mais le déplacement en Lorraine garde quand même son importance.

    Lille - Strasbourg ce dimanche soir

    Revenir aux deux points qui séparaient Corentin Tolisso et ses coéquipiers de la formation marseillaise avant la 19e journée. Reprendre trois points sur Lens, même si les Sang et Or auront encore sept longueurs d'avance. Surtout, les Lyonnais peuvent également regarder derrière et creuser un petit écart. Battu par LorientRennes, sixième, peut se retrouver à cinq longueurs. Ce dimanche soir, Lille et Strasbourg se font par ailleurs face et cela pourrait bien permettre à l’OL de prendre quelques points. Mais avant de penser aux autres, il faut déjà faire le travail au stade Saint-Symphorien. Attention à l’excès de confiance, donc.

    Enzo Molebe lors de Real Betis - OL
    OL Académie : la réserve et Molebe enchaînent contre Seyssinet
    3 commentaires
    1. Avatar
      fuchan69 - dim 25 Jan 26 à 10 h 25

      Il aurait meme pu dire " le trou derriere et la lance devant"... mais ce n'est pas du cornhole.

      Signaler
      1. OLsan
        OLsan - dim 25 Jan 26 à 10 h 31

        tu as fait ma minute culture de la journée. Je ne connaissais pas le Cornhole 👍

        Signaler
    2. Bidibulle
      Bidibulle - dim 25 Jan 26 à 10 h 32

      Y sont bons ...ici c'est un article de David.

      La derriere fois c'était " une bonne defense pour aller plus loin" ( article de Gwendal) illustrée d'une photo magistrale d'un Mata "conquerant" 😉

      J aime bien ca temoigne d'une bonne ambiance chez O&L!

      Doivent se faire de ptits paris!

      Ca rappel les clins d oeil dans les doublages de Ken, que j ai compris bien plus tard!

      Signaler

