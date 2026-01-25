Actualités
Enzo Molebe lors de Real Betis - OL
Enzo Molebe lors de Real Betis – OL (Photo by Jose Luis Contreras / NurPhoto via AFP)

OL Académie : la réserve et Molebe enchaînent contre Seyssinet

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Vainqueur de Lyon-La Duchère la semaine précédente, la réserve de l’OL a remis ça ce samedi à domicile. Portée par un nouveau doublé d’Enzo Molebe, elle a facilement disposé de Seyssinet (3-1).

    On ne sait pas s'il a joué son dernier match avec l'OL. Quoi qu'il en soit, ses jours semblent comptés. Depuis la sortie médiatique de Paulo Fonseca vendredi, l'avenir d'Enzo Molebe dans son club formateur est plus qu'incertain. L'entraîneur a avoué qu'une porte de sortie était recherchée pour cette fin de mercato et, en ce sens, l'attaquant n'a pas été convié au déplacement à Metz, ce dimanche. Retour en réserve donc, comme il y a une semaine à Lyon-La Duchère. Comme lors de la dernière journée, l'air du groupe Pro 2 a donné un terrain de jeu parfait à Molebe pour jouer sa partition. Auteur d'un doublé dans le derby lyonnais, le jeune attaquant (18 ans) a remis ça ce samedi contre Seyssinet.

    Six matchs de suite sans défaite

    De nouveau titularisé par Gueïda Fofana, il a fait trembler les filets du GOLTC à deux reprises, permettant à la réserve de l'OL de s'offrir un succès tranquille contre la formation iséroise (3-1). Cette dernière a certes marqué sur penalty en fin de match, mais les Lyonnais avaient pris le large depuis un moment déjà. À la 10e minute, Daryll Benlahlou avait ouvert le score sur coup-franc. L'OL a ensuite marqué à deux moments très stratégiques. Juste avant la mi-temps (39e) et juste après (52e) par l'intermédiaire d'Enzo Molebe. Deux réalisations qui ont permis de voir la suite de la rencontre avec sérénité et d'engranger une deuxième victoire de suite. La réserve est désormais sixième, avec deux matchs d'avance sur certains poursuivants.

    2 commentaires
    1. Avatar
      alain.taulin@orange.fr - dim 25 Jan 26 à 9 h 53

      Bravo à notre réserve et à Molebe .,Cela me confirme que notre réserve devrait évoluer au plus haut possible selon les règles imposées aux équipes de ligue 1. Trop fort pour jouer en N3 et trop faible pour jouer comme titulaire à cl OL( même remplaçant !)

      Signaler
    2. Juni38
      Juni38 - dim 25 Jan 26 à 10 h 19

      seyssinet c'est la banlieue grenobloise , une équipe de campagne , Molebe n'a rien a faire à jouer ce genre de matchs , mais il n'a pas le niveau pour l'équipe une du club .

      Signaler

