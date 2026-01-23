OL - Mercato : Molebe et Gomes Rodriguez sur le départ cet hiver

Clairement pas dans les plans de Paulo Fonseca, Enzo Molebe et Alejandro Gomes Rodriguez pourraient quitter l'OL cet hiver. Le club leur cherche une porte de sortie.
Voilà une explication à leur "déclassement" au profit de Rémi Himbert sur les deux derniers matchs. Depuis le début de la saison, leur temps de jeu interroge les observateurs de l'OL. Comment expliquer qu'Enzo Molebe et Alejandro Gomes Rodriguez ne jouent pas davantage ? Surtout pour l'Anglais, apparu à son aise lors de la préparation.
Alors que la concurrence n'était pas forcément très étoffée sur la première moitié de saison, les deux jeunes ont disputé "seulement" 105 minutes à eux deux. Seul le Français a été titulaire une fois (en Ligue Europa) et est apparu en Ligue 1 (neuf minutes).
Des prêts ou un départ définitif ?
Ils ont plusieurs fois vu des "concurrents" de la réserve leur passer devant. Adil Hamdani par exemple, à Auxerre, en novembre 2025. Puis, contre Brest (2-1) et Young Boys (0-1), c'est Rémi Himbert qui est entré en cours de jeu. Enzo Molebe et Alejandro Gomes Rodriguez n'entrent donc pas vraiment dans les plans du coach rhodanien.
Celui-ci a d'ailleurs confié que le club ne les retiendrait pas cet hiver. "Nous voulons les faire jouer, mais ils n’ont pas beaucoup de possibilités maintenant. On travaille pour leur donner du temps de jeu, ils vont partir cet hiver, a-t-il annoncé, sans préciser s'il s'agissait de potentiels prêts. C’est pourquoi Rémi Himbert joue maintenant, car lui va rester avec nous et est notre priorité."
Bah je suis désolé pour le staff, mais je comprends pas.
Cet été on a retenu Molebe "parce qu'on n'a pas réussi a faire venir un joueur sur le gong"
Et là cet hiver on a fait venir personne (Endrick remplace Satriano numériquement techniquement) et maintenant la porte est ouverte ?
Pour AGR c'est encore pire, dès qu'il est rentré il a apporté vraiment un gros + sur le terrain qu'on n'a pas ailleurs chez un autre joueur. Et là on le balance par dessus bord
Du coup on va avoir qui sur le terrain ?
Morton (Tessmann, De Carvalho)
Nartey (Mangala) Tolisso (Merah)
Sulc (?????????)
Endrick (Nuamah / Karabec) Fofana (Moreira)
Une petite frustration pour AGR quand même que j'aurais aimé voir davantage.
Je n'en dirai pas davantage de MOLEBE que je trouve extrêmement limité, emprunté - voire même carrément empêtré - (ses prises de balles n'ont pas été loin de me terroriser, on avait l'impression que le ballon rebondissait sur lui à chaque fois qu'il le touchait). De mémoire, on n'a pas refusé une offre de 7 millions de Séville pour lui ?....
De ce que j'ai vu le petit HIMBERT me plaît beaucoup plus.
Il est très jeune et il y a beaucoup de travail mais on sent qu'il a plus de ballon.
Extrêmement déçu pour AGR surtout, perso je n'ai jamais été emballé par Molebe. Ca peut aussi vouloir dire que l'arrivée de l'autre attaquant est quasi bouclée étant donné que la cellule de recrutement travaille pas mal en soum-soum.
AGR on va le regretter dans quelques temps, moi le premier
Alors je rappelle quand même les années de naissance des différents jeunes joueurs de l'effectif :
Moreira, De Carvalho (2005).
Merah, Goncalves, Molebe (2007).
Himbert, AGR (2008).
Je ne compte pas Fofana (2005) et Endrick (2006), eux ce sont déjà des joueurs confirmés et internationaux A.
Donc on voit bien que Molebe et AGR sont encore jeunes. Si l'objectif est de les prêter pour qu'ils puissent gagner du temps de jeu, alors là je dis oui. Par contre, si c'est pour les vendre au rabais avec un % à la revente, ce serait une belle erreur de la part de la direction du club (surtout pour AGR qui on le voit tous a un très gros potentiel en attaque).
bon et bien maintenant les choses sont claires , on voyait bien que nos deux avant centre n'étaient pas dans les petits papiers de Fonseca , cette fois ci il a dit les choses cash , et c'est même Himbert qui leur passe devant .
Perso je ne comprend pas pour AGR , que j'ai vu très bon chaque fois qu'il a eu des bribes de jeu , mais ma fois il faut bien accepter les décisions du staff .
J'espère qu'ils seront prêtés et pas vendus , mais à la place d'AGR j'aurai grave les boules .
J'ai encore l'impression de revivre ce qui s'est passé avec amine Gouiri .
Rémi Himbert et AGR ont exactement le même âge , les deux sont internationaux espoirs , Fonseca a tranché pour le premier , dont acte .