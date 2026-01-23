OL - Mercato : Molebe et Gomes Rodriguez sur le départ cet hiver

Clairement pas dans les plans de Paulo Fonseca, Enzo Molebe et Alejandro Gomes Rodriguez pourraient quitter l'OL cet hiver. Le club leur cherche une porte de sortie.

Voilà une explication à leur "déclassement" au profit de Rémi Himbert sur les deux derniers matchs. Depuis le début de la saison, leur temps de jeu interroge les observateurs de l'OL. Comment expliquer qu'Enzo Molebe et Alejandro Gomes Rodriguez ne jouent pas davantage ? Surtout pour l'Anglais, apparu à son aise lors de la préparation.

Alors que la concurrence n'était pas forcément très étoffée sur la première moitié de saison, les deux jeunes ont disputé "seulement" 105 minutes à eux deux. Seul le Français a été titulaire une fois (en Ligue Europa) et est apparu en Ligue 1 (neuf minutes).

Des prêts ou un départ définitif ?

Ils ont plusieurs fois vu des "concurrents" de la réserve leur passer devant. Adil Hamdani par exemple, à Auxerre, en novembre 2025. Puis, contre Brest (2-1) et Young Boys (0-1), c'est Rémi Himbert qui est entré en cours de jeu. Enzo Molebe et Alejandro Gomes Rodriguez n'entrent donc pas vraiment dans les plans du coach rhodanien.

Celui-ci a d'ailleurs confié que le club ne les retiendrait pas cet hiver. "Nous voulons les faire jouer, mais ils n’ont pas beaucoup de possibilités maintenant. On travaille pour leur donner du temps de jeu, ils vont partir cet hiver, a-t-il annoncé, sans préciser s'il s'agissait de potentiels prêts. C’est pourquoi Rémi Himbert joue maintenant, car lui va rester avec nous et est notre priorité."