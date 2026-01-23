Actualités
Paulo Fonseca (OL) en conférence de presse
Paulo Fonseca (OL) en conférence de presse (crédit : David Hernandez)

OL : "On doit rester calmes et équilibrés", réclame Paulo Fonseca

  • par Gwendal Chabas
  • 7 Commentaires

    • Ce vendredi, Paulo Fonseca est longuement revenu sur la bonne forme de l'OL. Son équipe reste sur sept victoires de rang, mais le Portugais ne s'enflamme pas.

    Pas d'enflammade. Voilà en deux mots comment Paulo Fonseca vit la dynamique actuelle de l'Olympique lyonnais. Au lendemain du succès 1 à 0 chez les Young Boys, le septième de rang, l'entraîneur lusitanien a quelque peu calmé les ardeurs. Le coach souhaite évidemment poursuivre dans cette direction, sans dévoiler des objectifs très élevés.

    L'OL reste sur sept victoires de suite, vous êtes inarrêtables en ce moment...

    "On est dans une bonne passe, oui. Les victoires amènent de la confiance. Mais il faut poursuivre le travail afin de progresser et d'être encore meilleur sur la deuxième partie de saison. On veut continuer comme ça.

    Est-ce difficile de tempérer l'enthousiasme autour du club ?

    C'est mon boulot, gérer les différentes périodes, de bien ou de moins bien. Je dois avoir les bons mots pour rappeler aux joueurs les objectifs et leur faire garder les pieds sur terre. Notre groupe est équilibré mentalement. Par exemple, jeudi, c’était difficile face à cet adversaire sur un terrain synthétique, inhabituel pour nous. Parfois, la motivation fluctue dans ces conditions, mais là, les gars ont répondu présent. Ils ont compris l'importance de gagner en faisant un match sérieux.

    Fonseca "un peu surpris" par les progrès de l'équipe

    On sent que les attentes grandissent dans les diverses compétitions. Êtes-vous armés pour cela, et quelles sont vos ambitions ?

    On doit rester calmes et équilibrés. Ce n’est pas parce que nous avons remporté sept parties consécutives que nous sommes la meilleure équipe de France, comme lorsque nous perdions, nous n'étions pas les plus mauvais. Je comprends les supporters, c'était d'ailleurs magnifique en Suisse, et à Metz, je pense qu'il y aura du monde aussi. On doit les motiver, mais il faut également être réaliste.

    Il ne faut pas créer une pression sur une équipe très jeune. Nous voulons simplement continuer à prendre rencontre après rencontre, à progresser... On verra où cela nous mène, mais nous sommes ambitieux. Nous savons que nous n’allons pas tout gagner jusqu’à la fin, mais nous travaillerons jusqu’au bout de la saison.

    Êtes-vous surpris des progrès de l'équipe ?

    Si vous m’aviez demandé quand l'exercice a commencé si nous pouvions être à ce niveau, j'aurais dit que ce serait difficile. Mais, lors de la pré-saison, j’ai senti de l'enthousiasme et qu’il y avait du potentiel pour grandir. Je suis peut-être un peu surpris, mais l'équipe a beaucoup de qualités et des caractéristiques très importantes pour poursuivre ainsi."

    Corentin Tolisso lors d'OL - Metz
    OL : "Même face aux belles équipes", Metz veut prendre des points
    7 commentaires
    1. OLVictory
      OLVictory - ven 23 Jan 26 à 17 h 06

      "Il ne faut pas créer une pression sur une équipe très jeune."

      Pas de risque cette équipe n'est pas très jeune 😉

      1. Avatar
        Interol - ven 23 Jan 26 à 17 h 35

        En terme d'expérience, globalement si, au-delà de la défense. Surtout si on veut essayer d'aller à un niveau plus haut.

        1. OLVictory
          OLVictory - ven 23 Jan 26 à 17 h 56

          L'équipe n'est pas "très jeune", ça ne discute pas, c'est un fait chiffré.

    2. Avatar
      brad - ven 23 Jan 26 à 17 h 09

      On est bien, faisons en sorte de ne pas relancer Metz , ils sont bien où ils sont , donc 3 points dans notre fouille.......
      Peu m'importe la compo , ils sont tous pros pour nous faire plaisir.

    3. Juni38
      Juni38 - ven 23 Jan 26 à 17 h 14

      dit celui qui pétait les plombs régulièrement depuis le banc de touche .
      Il a du faire un stage de méditation zen ou alors il prend des calmants , ce n'est plus le même .
      N'y a t'il pas un gonz chargé d'ailleurs de le surveiller , parmi le staff , au bord du terrain ?
      Le type qui s'était planté un couteau en plein coeur pendant un barbecue avec ses voisins ...

      https://www.footmercato.net/a2681532511729698287-ol-daniel-congre-sort-du-silence-et-dement-la-tentative-de-suicide

      1. JUNi DU 36
        JUNi DU 36 - ven 23 Jan 26 à 17 h 30

        Ah ah c'est lui qui parle de rester calme ?? Il m'a tué sur ce coup là 🤣

    4. Avatar
      Interol - ven 23 Jan 26 à 17 h 36

      J'aime beaucoup cette interview, et ce que montre le Paulo Fonseca de cette année.

