L’OL n’est pas resté en Berne ce jeudi (0-1)

Avec l’espoir de pouvoir se qualifier directement pour les huitièmes de finale, l’OL a signé une sixième victoire dans cette Ligue Europa. Mais ce fut compliqué en deuxième mi-temps.
De notre envoyé spécial à Berne.
Mercredi, Paulo Fonseca n’avait pas caché qu’il s’attendait à un match compliqué contre les Young Boys de Berne. L’entraîneur portugais avait vu juste car ce jeudi soir, l’OL n’a pas passé une soirée de tout repos, malgré la victoire 1-0. Enfin surtout la deuxième mi-temps qui fut un vrai supplice au Wankdorf Stadion. Après un premier acte pourtant maitrisé et qui s’était fini avec un but d’avance juste avant la pause, les Lyonnais ont joué à se faire peur pendant tout le second acte.
Est-ce la sortie de Nicolas Tagliafico qui a déréglé la machine ? Difficile à savoir mais le repositionnement de Tanner Tessmann en défense centrale et le décalage de Mata à droite n’a pas eu que des effets positifs. Comme face à Brest quatre jours auparavant, l’OL a arrêté de jouer au retour des vestiaires et tout aurait pu se retourner contre lui. Ce n’est pourtant pas faute d’avoir eu une très grosse première alerte à l’heure de jeu.
Des erreurs individuelles avant tout
Sur une erreur de relance de Kluivert, Young Boys pensait avoir fait le plus dur en revenant à égalité. Fort heureusement pour les Lyonnais, la VAR s’en est mêlée et a annulé cette égalisation. Seulement, cela n’a pas servi de leçon à une formation rhodanienne n’ayant plus de maitrise. Virginius a trouvé le poteau à la 76e minute avant que Fassnacht ne manque le cadre à bout portant deux minutes plus tard. Entre mauvais choix offensifs et fébrilité défensive, l’OL a déjoué pour se faire peur jusqu’au bout.
Un gâchis tant la maîtrise avait été presque totale sur la première mi-temps. Ce ne fut pas spectaculaire mais l’OL n’avait jamais été vraiment inquiété. La seule fois, ce fut sur une erreur de relance de Rémy Descamps qui a permis à Fernandes de trouver la barre (36e). Mais le début de soirée avait bien été lyonnais, à l’image d’un Tessmann offensif et d’un pressing haut qui a été à l’origine du 1-0 de Maitland-Niles. Il y a des choses à redire, mais l’OL assure l’essentiel avec cette victoire.
On a terminé le match avec Kluivert et Tessman en défense, avec Himbert et De Carvalho sur la pelouse.
Je crois que sur la fin, Fonseca hésitait à faire entrer la mascotte.
Match sérieux avec investissement minimal de notre part. Apparemment, le plus grand danger venait du terrain, proprement scandaleux. Les joueurs se cassaient la gueule littéralement toutes les vingt secondes.
On va retenir les trois points et rien d'autre, et c'est très bien comme ça.
La honte sur les autres clubs, ok a voir le niveau, mais qui gagne encore en Europe, l'olympique lyonnais !!
Une victoire très précieuse dans des conditions particulières , avec trop de jeunes pour pouvoir maitriser le match de bout en bout .
Karabec n'a jamais créé le moindre danger .
Descamps a failli nous faire hara kiri .
Mais seule la victoire est belle .
On s'en sort bien et ça fait 9 victoires sur les 10 derniers matchs , la fête continue !
on est officiellement qualifié pour les 8e !
(après un rapide coup d'oeil sur le classement, seulement 7 équipes peuvent encore nous dépasser).
ce n'est pas le match de l'année, mais l'essentiel est là. Heureusement que Fonseca n'a pas fait tourner sur la compo de départ.
Maintenant il va falloir espérer que ce ne soit pas trop grave pour Tagliafico, surtout si Abner est indisponible aussi.
on aurait perdu ce match avec l'équipe B ; il ne fallait pas faire tourner , le choix fut bon
C’est très bien, cette perf nous économise 2 matchs de barrage et nous permet de faire tourner l’effectif pour le dernier match de poule.
Il faut pas trop faire tourner non plus, les deux premières place c'est l'assurance de recevoir au retour jusqu'en demi, ça serait dommage de lâcher maintenant.
Je ne sais pas comment tu as fait ton calcul, mais le 5ème est à 4 points de nous et il reste un seul match. Ça fait seulement trois équipes qui peuvent nous passer devant.
Aston Villa 18 points, Fribourg 17 et FC Midijl machin chose 16, ça fait 3 c'est tout, derrière ils sont à 14 points 🤔
manquent les matchs en cours:
Ferencvaros, Braga, Stuttgart, Rome
Ah oui, mea culpa, j'ai zappé les matchs de 21H. Bon, dans tous les cas, on a encore notre destin entre nos pieds.
Descamps ne voulait pas gagner aujourd'hui. Tant pis pour lui.
Que ce fut encore compliqué au niveau du beau jeu, mais les 3pts sont là, ça suffit pour conserver la tête.
Il faudra gagner absolument le dernier et on aura tous les matchs jusqu'en demi à l'ol.
Pour l'instant toutes les étoiles sont alignées 🤩
Tous les matchs retour*
Ce nest pas pareil que tous les matchs 😅
Ce serait trop beau sinon.
Oui bon tu pinailles la 😂
Hello,
Le plus important ce sont les 3 points et sécuriser la place dans les 8 premiers.
De mon point de vue il y a deux choses à retenir, à savoir que Tagliafico est blessé et que l’équipe ne sait pas finir les matchs sans se faire peur.
Je pense que Nartey va faire beaucoup de bien , il manque un meneur de jeu créatif
Merah c'est pas mal mais trop tendre encore
Bon , maintenant on a hate de voir Endrick inscrire son premier doublé dimanche !!!
Et ce soir j'annonce la 7ème défaite de Nice 👎
pourtant ils ont un super coach maintenant , claude Puel ! 😅
Encore un club qu'il va couler
J'avais vraiment espérer ne plus le revoir sur un banc de foot...
je ne garde pas un grand souvenir de ce garçon ...
Prophète de malheur !
ils mènent 1-0. Et les GA Eagles c'était vraiment très faible. Je pense qu'ils vont quand même gagner, ça ferait du bien à l'indice UEFA qui a souffert avec la LDC.
J'ai pu voir le match, et.. Comment dire..
C est une victoire heureuse, et on s est fait bouger comme pas permis.
Est ce que le terrain synthétique a eu un impact sur la performance ?
Est ce qu'on s est vu trop beau ?
Je pense que ça prouve que certains cadres sont indispensables.
AMN, malgré son but, à encore été pas bon, et que dire de Karabec.
Il a vraiment un niveau décevant. Il n'arrive à rien et même son pied gauche qui était censé être son point fort ne donne pas satisfaction.
Bon, on a de la chance d'avoir pris les 3 pts, mais on sait qu'il va falloir faire plus
9 victoires en 10 matchs, sinon. On va toucher du bois, comme disait Jésus.
Je vais retenir le collectif qui a su tenir ensemble, et la qualif. Et ça sera tout. C'est déjà bien.
C'est pas brillant , ça gagne au forceps , mais ça gagne , avec beaucoup de solidarité , une vraie équipe .
Et le talent va arriver avec les recrues de ce mois ci .
Satriano nous a beaucoup manqué .
Non ; je déconne .
L'Olympique Lyonnais est premier encore apres cette victoire apparemment compliquée : je ne commente pas aussi puisque pas de retransmission.
Quelle annerie franchouille encore !
Les lillois avaient perdu contre YB, nous on continue notre presque sans faute, en ayant juste perdu au Betis avec l'equipe B, rien à dire, vivement la suite!
Ils ont peut-être une excuse, Mata l'a dit, le synthétique = vraiment difficile
ajoute Ferencvaros, Braga, Stuttgart et la Roma qui sont en train de jouer.
lille déjà mené par le celta vigo , c'est pas sérieux génésio , vous allez vous faire sortir !
Le PAOK a torché le Bétis 2-0 ; ça va être un match très difficile la semaine prochaine , il était important de gagner ce soir et assurer la qualif ( et ils sont en tête de leur championnat )
Sans l'ol que deviendrait le foot français au niveau européen...
Merci les gones !
Ultra pénible le strea...., j'ai raté des tas de bouts de matchs.😡
Et impossible de commenter en live.
Donc, " L'essentiel c'est les trois points " s'applique à merveille ce soir .
Bon, on est juste leader provisoire de l'Europa Ligue !
J'espère que tout va bien pour Taglia....
épicétou.
FORZA L'OL 💖💙
Pas vu le match.
- Sponsor douteux interdisant la diffusion
- Terrain synthetique
Les ptits n enfants de berne devraient pour ces deux raisons etre interdit de toutes competitions europeennes! C est scandaleux!
3pts. Preums.
Attention PAOK c est pas evident. On doit pour le panache finir premier.( et pas que pour ca)
Merci ! Moi aussi je veux qu'on finisse premier bordel. Et pas de pisse froid qui disent que ça sert a rien. La victoire appelle la victoire. Ça se cultive un esprit de gagnant.
Le PAOK qui bat le Betis et retrouve donc l'espoir de finir dans les 8. C'est un adversaire potentiellement dangereux pour la suite de la compétition donc ce serait bien de les laisser derrière les 8 premiers. Ça les obligera à faire 2 matchs en plus et à se déplacer au retour en cas de qualif.
Il faudrait préciser que c’est Kluivert qui dévie le tir de Virginus sur le poteau à la 76e sur un retour en taclant pour couvrir (Amn ou Mata qui se fait éliminer je ne sais plus). Sans ça est-ce que Descamps repousse du pied ou est-ce l’égalisation, nul ne le saura mais soyons précis.