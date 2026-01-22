L’OL n’est pas resté en Berne ce jeudi (0-1)

Avec l’espoir de pouvoir se qualifier directement pour les huitièmes de finale, l’OL a signé une sixième victoire dans cette Ligue Europa. Mais ce fut compliqué en deuxième mi-temps.

De notre envoyé spécial à Berne.

Mercredi, Paulo Fonseca n’avait pas caché qu’il s’attendait à un match compliqué contre les Young Boys de Berne. L’entraîneur portugais avait vu juste car ce jeudi soir, l’OL n’a pas passé une soirée de tout repos, malgré la victoire 1-0. Enfin surtout la deuxième mi-temps qui fut un vrai supplice au Wankdorf Stadion. Après un premier acte pourtant maitrisé et qui s’était fini avec un but d’avance juste avant la pause, les Lyonnais ont joué à se faire peur pendant tout le second acte.

Est-ce la sortie de Nicolas Tagliafico qui a déréglé la machine ? Difficile à savoir mais le repositionnement de Tanner Tessmann en défense centrale et le décalage de Mata à droite n’a pas eu que des effets positifs. Comme face à Brest quatre jours auparavant, l’OL a arrêté de jouer au retour des vestiaires et tout aurait pu se retourner contre lui. Ce n’est pourtant pas faute d’avoir eu une très grosse première alerte à l’heure de jeu.

Des erreurs individuelles avant tout

Sur une erreur de relance de Kluivert, Young Boys pensait avoir fait le plus dur en revenant à égalité. Fort heureusement pour les Lyonnais, la VAR s’en est mêlée et a annulé cette égalisation. Seulement, cela n’a pas servi de leçon à une formation rhodanienne n’ayant plus de maitrise. Virginius a trouvé le poteau à la 76e minute avant que Fassnacht ne manque le cadre à bout portant deux minutes plus tard. Entre mauvais choix offensifs et fébrilité défensive, l’OL a déjoué pour se faire peur jusqu’au bout.

Un gâchis tant la maîtrise avait été presque totale sur la première mi-temps. Ce ne fut pas spectaculaire mais l’OL n’avait jamais été vraiment inquiété. La seule fois, ce fut sur une erreur de relance de Rémy Descamps qui a permis à Fernandes de trouver la barre (36e). Mais le début de soirée avait bien été lyonnais, à l’image d’un Tessmann offensif et d’un pressing haut qui a été à l’origine du 1-0 de Maitland-Niles. Il y a des choses à redire, mais l’OL assure l’essentiel avec cette victoire.