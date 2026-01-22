Actualités
Les joueurs de l’OL, dont Afonso Moreira, en Coupe de France (Photo by Alex MARTIN / AFP)

Young Boys Berne - OL : suivez le live audio

  • par David Hernandez

    • Ce jeudi, l'OL affronte les Young Boys de Berne en Suisse. Face à l'absence de diffusion à cause du sponsor du club helvète, suivez le live audio via le YouTube de Canal Plus.

    à lire également
    Corentin Tolisso (OL) face au RB Salzburg en Ligue Europa
    Young Boys Berne - OL : Karabec dans le onze, Tolisso remplaçant

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Young Boys Berne - OL : suivez le live audio 18:40
    Corentin Tolisso (OL) face au RB Salzburg en Ligue Europa
    Young Boys Berne - OL : Karabec dans le onze, Tolisso remplaçant 17:33
    les joueurs des Young Boys
    Contre l'OL, les Young Boys "joueront pour survivre" 15:10
    Vicki Becho lors d'OL Lyonnes - OM
    Coupe de France féminine : OM - OL Lyonnes finalement ce samedi à 16h 14:20
    Paulo Fonseca entraîneur de l'OL
    Fonseca (OL) : "Quand on recrute, on regarde aussi le caractère" 13:30
    Nicolas Tagliafico lors d'Utrecht - OL
    À Berne, l’OL n’a qu’un objectif : le top 8 12:40
    Les joueurs de l'OL gagnent à Monaco
    Après le match à Berne, l’OL rentrera en car 11:50
    Clinton Mata lors d'OL - Strasbourg
    OL - Ligue Europa : Mata reste sous la menace d’une suspension 11:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Les joueurs de l'OL à l'échauffement contre le FC Bâle
    Young Boys Berne - OL : avant-match, horaire, diffusion TV 10:15
    John Textor, président et propriétaire de l'OL
    Eagle Football : Textor perd son appel contre Iconic Sports 09:30
    Le Wankdorf Stadium où se jouera Young Boys Berne - OL
    Au Wankdorf Stadium, l’OL a un terrain à dompter 08:45
    Endrick avec Matthieu Louis-Jean et Michael Gerlinger lors de sa présentation à l'OL
    Mercato : l’OL va tenter encore une arrivée et attend un départ 08:00
    Moussa Niakhaté (OL) face à l'OM
    Vainqueur de la CAN, Niakhaté de retour vendredi avec l’OL 07:30
    Rémy Descamps lors de Lille - OL en Coupe de France
    Young Boys Berne - OL : Descamps titulaire, Mangala sur le banc 21/01/26
    Noah Nartey, nouveau milieu de l'OL
    Metz - OL : Nartey devrait bien être suspendu 21/01/26
    Les supporters de l'OL à Auxerre
    Young Boys Berne - OL : 23 000 spectateurs dont 1 700 Lyonnais 21/01/26
    Abner face à Kebbal lors de Paris FC - OL
    Young Boys Berne - OL : Abner absent, quatre joueurs non qualifiés 21/01/26
    Endrick (OL) et Romain Perraud (Lille)
    OL : après ses bons débuts, Endrick coupé dans son élan avec la Ligue Europa 21/01/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut