Young Boys Berne - OL : suivez le live audio

Les joueurs de l’OL, dont Afonso Moreira, en Coupe de France (Photo by Alex MARTIN / AFP)
d'heure en heure
- Dede Passion 69 Young Boys Berne - OL : Karabec dans le onze, Tolisso remplaçantMerci janot! Fonctionne, mais avec mon débit ADSL de mer..., coupures sans arret ....🤬
- Tongariro Young Boys Berne - OL : Karabec dans le onze, Tolisso remplaçantN'empêche quand ça fait 15 ans qu'on passe par du stre**ing pour regarder du foot, c'est là qu'on se rend compte qu'on s'en tape que le match soit pas diffusé…
- janot06 Young Boys Berne - OL : Karabec dans le onze, Tolisso remplaçantAïe aie aie, cheville tordue en retombant... Pour Tagliafico..
- janot06 Young Boys Berne - OL : Karabec dans le onze, Tolisso remplaçantNickel ! Merci, j'étais sur une chaine suisse en Allemand...
- Toitoi Young Boys Berne - OL : Karabec dans le onze, Tolisso remplaçantSalut Janot, Même sans VPN, j'y ai à nouveau accès (donc merci, je garde en lien de secours), mais je préfère mon lien français !
- Tom63 Young Boys Berne - OL : Karabec dans le onze, Tolisso remplaçantOn est pas mal, il faudrait concrétiser maintenant
- Toitoi Young Boys Berne - OL : Karabec dans le onze, Tolisso remplaçantBonsoir tout le monde, Lien en français (belge une fois) : https://tinyurl.com/362fswme.
- janot06 Young Boys Berne - OL : Karabec dans le onze, Tolisso remplaçantTessman très offensif en ce début de match.
- chucky69 Young Boys Berne - OL : Karabec dans le onze, Tolisso remplaçantPour les IP**iens, match en français sur la chaine Belge Voo sport world 2
- Juni38 Young Boys Berne - OL : Karabec dans le onze, Tolisso remplaçantTessman très actif , on retrouve celui du début de saison .
- Tom63 Young Boys Berne - OL : Karabec dans le onze, Tolisso remplaçantTessman qui joue aillier droit et attaquant sur ce match, il est partout notre américain
- janot06 Young Boys Berne - OL : Karabec dans le onze, Tolisso remplaçantTir de Mehra au dessus...
- janot06 Young Boys Berne - OL : Karabec dans le onze, Tolisso remplaçantBelle tête de Tessmann mais à côté
- j.f.ol Young Boys Berne - OL : Karabec dans le onze, Tolisso remplaçantMerci Janot
- isabielle Liana Joseph prolonge avec l’OL LyonnesSeb, C'est aussi ce qu'on a pensé !