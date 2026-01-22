Young Boys Berne - OL : Karabec dans le onze, Tolisso remplaçant

Ce jeudi, l'OL joue une grande partie de sa qualification en huitièmes de finale contre les Young Boys de Berne. Face au terrain synthétique suisse, Paulo Fonseca n'a pas souhaité prendre de risques avec Corentin Tolisso, qui débutera sur le banc.

Pour la première fois de son histoire, l'OL fera face aux Young Boys de Berne ce jeudi soir. Cette première en Suisse aura une certaine valeur puisqu'elle pourrait permettre à la formation lyonnaise de faire un grand pas voire de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa. Il faudra pour cela gagner et ensuite regarder ce qu'il se passe sur les autres terrains pour envisager le scénario d'une qualification directe. Quoi qu'il en soit, l'OL sait à quoi s'en tenir dans cette soirée dans la capitale suisse. Pour cet avant-dernier rendez-vous de la phase de ligue, Paulo Fonseca a dû gérer certains physiques, en raison notamment du terrain synthétique du Wankdorf Stadium.

Mata capitaine

Afin d'éviter toute blessure, Corentin Tolisso débutera sur le banc la rencontre contre les Young Boys de Berne. Cette précaution a également valu pour Orel Mangala, qui aurait pu avoir une chance de commencer dans un autre contexte. Face à ces choix ainsi que les absences d'Endrick et Abner, deux changements ont été opérés par rapport au match contre Brest dimanche dernier. Khalis Merah et Adam Karabec remplacent les deux absents cités ci-dessus dans le onze de départ.

La composition de l'OL : Descamps - Maitland-Niles, Mata (cap), Kluivert, Tagliafico - Morton, Tessmann - Karabec, Merah, Moreira - Sulc