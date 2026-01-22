Young Boys Berne - OL : Karabec dans le onze, Tolisso remplaçant

Ce jeudi, l'OL joue une grande partie de sa qualification en huitièmes de finale contre les Young Boys de Berne. Face au terrain synthétique suisse, Paulo Fonseca n'a pas souhaité prendre de risques avec Corentin Tolisso, qui débutera sur le banc.
Pour la première fois de son histoire, l'OL fera face aux Young Boys de Berne ce jeudi soir. Cette première en Suisse aura une certaine valeur puisqu'elle pourrait permettre à la formation lyonnaise de faire un grand pas voire de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa. Il faudra pour cela gagner et ensuite regarder ce qu'il se passe sur les autres terrains pour envisager le scénario d'une qualification directe. Quoi qu'il en soit, l'OL sait à quoi s'en tenir dans cette soirée dans la capitale suisse. Pour cet avant-dernier rendez-vous de la phase de ligue, Paulo Fonseca a dû gérer certains physiques, en raison notamment du terrain synthétique du Wankdorf Stadium.
Mata capitaine
Afin d'éviter toute blessure, Corentin Tolisso débutera sur le banc la rencontre contre les Young Boys de Berne. Cette précaution a également valu pour Orel Mangala, qui aurait pu avoir une chance de commencer dans un autre contexte. Face à ces choix ainsi que les absences d'Endrick et Abner, deux changements ont été opérés par rapport au match contre Brest dimanche dernier. Khalis Merah et Adam Karabec remplacent les deux absents cités ci-dessus dans le onze de départ.
La composition de l'OL : Descamps - Maitland-Niles, Mata (cap), Kluivert, Tagliafico - Morton, Tessmann - Karabec, Merah, Moreira - Sulc
En place dans le stade !
Sécurité au top, ils savent mettre les moyens pour ne pas avoir d’embrouille !
Peux-tu crier pour moi ?
Hello,
c'est l'équipe titulaire, finalement juste le remplacement de Endrick par Karabec et de Merah à la place de Tolisso.
En gros il a voulu protéger physiquement son capitaine et Orel Mangala, sachant que c'est un terrain synthétique.
Il prend la coupe et ce match au sérieux, c'est un bon message envoyé à l'adversaire.
J'aime cette compo qui est en fait très proche de la type.
Il a pas fait la même erreur qu'au Betis c'est déjà une bonne chose.
belle équipe, on ne peut pas vraiment faire mieux compte tenu des joueurs disponibles et en pleine forme, ça fait plaisir à voir.
Je sais pas si quelqu'un a un lien, mais ça va servir aujourd'hui
https://livetv872.me/frx/eventinfo/332310584_young_boys_lyon/
Accessible avec le navigateur Opera grâce à son VPN intégré.
Bon match !
nickel , sky sport ,
Danke Schön !
Merci Janot
Salut Janot,
Même sans VPN, j'y ai à nouveau accès (donc merci, je garde en lien de secours), mais je préfère mon lien français !
Merci janot!
Fonctionne, mais avec mon débit ADSL de mer..., coupures sans arret ....🤬
Moreira qui joue tous les matchs, ça me fait peur
Je l aurais l aussi au repos
Le match le plus important, c est dimanche pour moi
On a qui pour remplacer Moreira à gauche ? (Surtout en EL avec tout les absents et les non qualifiés)
Ces deux matchs sont importants pour moi, si on néglige l'EL et qu'on va en barrages il y aura deux matchs de + à disputer en février, et si on pouvait idéalement finir dans les 2 premiers (pour recevoir au retour jusqu'aux demis) ça serait un bel avantage aussi.
Le côté gauche (en prenant le milieu) c'est donc Tagliafico - Morton - Moreira.
Après pas de souci hein si certains trouvent que l'effectif de cette année est naze que vous êtes nostalgiques (sur tous les plans : technique, intensité, intelligence de jeu, etc) de l'époque où c'était Y.Koné - Reine-Adélaïde - Terrier.
Ou Morel - Ferri - Ghezzal.
Bon match !
Clinton Mata capitaine
jolie montée de Tessman ; le terrain synthétique ça fait très bizarre
très bonne entame de match
Belle tête de Tessmann mais à côté
Tir de Mehra au dessus...
Tessman qui joue aillier droit et attaquant sur ce match, il est partout notre américain
Tessman très actif , on retrouve celui du début de saison .
Pour les IP**iens, match en français sur la chaine Belge Voo sport world 2
Nickel ! Merci, j'étais sur une chaine suisse en Allemand...
Tessman très offensif en ce début de match.
Bonsoir tout le monde,
Lien en français (belge une fois) : https://tinyurl.com/362fswme.
On est pas mal, il faudrait concrétiser maintenant
Aïe aie aie, cheville tordue en retombant... Pour Tagliafico..
N'empêche quand ça fait 15 ans qu'on passe par du stre**ing pour regarder du foot, c'est là qu'on se rend compte qu'on s'en tape que le match soit pas diffusé en France.