Corentin Tolisso (OL) face au RB Salzburg en Ligue Europa
Corentin Tolisso (OL) face au RB Salzburg en Ligue Europa (Photo by Cyril Lestage / DPPI via AFP)

Young Boys Berne - OL : Karabec dans le onze, Tolisso remplaçant

  • par David Hernandez
  • 27 Commentaires

    • Ce jeudi, l'OL joue une grande partie de sa qualification en huitièmes de finale contre les Young Boys de Berne. Face au terrain synthétique suisse, Paulo Fonseca n'a pas souhaité prendre de risques avec Corentin Tolisso, qui débutera sur le banc.

    Pour la première fois de son histoire, l'OL fera face aux Young Boys de Berne ce jeudi soir. Cette première en Suisse aura une certaine valeur puisqu'elle pourrait permettre à la formation lyonnaise de faire un grand pas voire de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa. Il faudra pour cela gagner et ensuite regarder ce qu'il se passe sur les autres terrains pour envisager le scénario d'une qualification directe. Quoi qu'il en soit, l'OL sait à quoi s'en tenir dans cette soirée dans la capitale suisse. Pour cet avant-dernier rendez-vous de la phase de ligue, Paulo Fonseca a dû gérer certains physiques, en raison notamment du terrain synthétique du Wankdorf Stadium.

    Mata capitaine

    Afin d'éviter toute blessure, Corentin Tolisso débutera sur le banc la rencontre contre les Young Boys de Berne. Cette précaution a également valu pour Orel Mangala, qui aurait pu avoir une chance de commencer dans un autre contexte. Face à ces choix ainsi que les absences d'Endrick et Abner, deux changements ont été opérés par rapport au match contre Brest dimanche dernier. Khalis Merah et Adam Karabec remplacent les deux absents cités ci-dessus dans le onze de départ.

    La composition de l'OL : Descamps - Maitland-Niles, Mata (cap), Kluivert, Tagliafico - Morton, Tessmann - Karabec, Merah, Moreira - Sulc

    27 commentaires
    1. Avatar
      OLand - jeu 22 Jan 26 à 17 h 36

      En place dans le stade !
      Sécurité au top, ils savent mettre les moyens pour ne pas avoir d’embrouille !

      Signaler
      1. Avatar
        Gune56 - jeu 22 Jan 26 à 17 h 43

        Peux-tu crier pour moi ?

        Signaler
    2. Avatar
      gg - jeu 22 Jan 26 à 17 h 37

      Hello,

      c'est l'équipe titulaire, finalement juste le remplacement de Endrick par Karabec et de Merah à la place de Tolisso.
      En gros il a voulu protéger physiquement son capitaine et Orel Mangala, sachant que c'est un terrain synthétique.
      Il prend la coupe et ce match au sérieux, c'est un bon message envoyé à l'adversaire.

      Signaler
    3. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - jeu 22 Jan 26 à 17 h 38

      J'aime cette compo qui est en fait très proche de la type.
      Il a pas fait la même erreur qu'au Betis c'est déjà une bonne chose.

      Signaler
    4. L'habile Fekir
      L’habile Fekir - jeu 22 Jan 26 à 17 h 50

      belle équipe, on ne peut pas vraiment faire mieux compte tenu des joueurs disponibles et en pleine forme, ça fait plaisir à voir.

      Signaler
    5. Avatar
      Polygone - jeu 22 Jan 26 à 17 h 59

      Je sais pas si quelqu'un a un lien, mais ça va servir aujourd'hui

      Signaler
      1. janot06
        janot06 - jeu 22 Jan 26 à 18 h 07

        https://livetv872.me/frx/eventinfo/332310584_young_boys_lyon/

        Accessible avec le navigateur Opera grâce à son VPN intégré.

        Bon match !

        Signaler
        1. Juni38
          Juni38 - jeu 22 Jan 26 à 18 h 39

          nickel , sky sport ,

          Danke Schön !

        2. j.f.ol
          j.f.ol - jeu 22 Jan 26 à 18 h 51

          Merci Janot

        3. Toitoi
          Toitoi - jeu 22 Jan 26 à 19 h 02

          Salut Janot,
          Même sans VPN, j'y ai à nouveau accès (donc merci, je garde en lien de secours), mais je préfère mon lien français !

        4. Dede Passion 69
          Dede Passion 69 - jeu 22 Jan 26 à 19 h 07

          Merci janot!
          Fonctionne, mais avec mon débit ADSL de mer..., coupures sans arret ....🤬

    6. Avatar
      Polygone - jeu 22 Jan 26 à 18 h 00

      Moreira qui joue tous les matchs, ça me fait peur
      Je l aurais l aussi au repos
      Le match le plus important, c est dimanche pour moi

      Signaler
      1. Avatar
        Tom63 - jeu 22 Jan 26 à 18 h 21

        On a qui pour remplacer Moreira à gauche ? (Surtout en EL avec tout les absents et les non qualifiés)
        Ces deux matchs sont importants pour moi, si on néglige l'EL et qu'on va en barrages il y aura deux matchs de + à disputer en février, et si on pouvait idéalement finir dans les 2 premiers (pour recevoir au retour jusqu'aux demis) ça serait un bel avantage aussi.

        Signaler
    7. Tongariro
      Tongariro - jeu 22 Jan 26 à 18 h 45

      Le côté gauche (en prenant le milieu) c'est donc Tagliafico - Morton - Moreira.

      Après pas de souci hein si certains trouvent que l'effectif de cette année est naze que vous êtes nostalgiques (sur tous les plans : technique, intensité, intelligence de jeu, etc) de l'époque où c'était Y.Koné - Reine-Adélaïde - Terrier.
      Ou Morel - Ferri - Ghezzal.

      Bon match !

      Signaler
    8. Juni38
      Juni38 - jeu 22 Jan 26 à 18 h 47

      Clinton Mata capitaine

      Signaler
    9. Juni38
      Juni38 - jeu 22 Jan 26 à 18 h 49

      jolie montée de Tessman ; le terrain synthétique ça fait très bizarre

      très bonne entame de match

      Signaler
    10. janot06
      janot06 - jeu 22 Jan 26 à 18 h 56

      Belle tête de Tessmann mais à côté

      Signaler
    11. janot06
      janot06 - jeu 22 Jan 26 à 18 h 57

      Tir de Mehra au dessus...

      Signaler
    12. Avatar
      Tom63 - jeu 22 Jan 26 à 18 h 57

      Tessman qui joue aillier droit et attaquant sur ce match, il est partout notre américain

      Signaler
    13. Juni38
      Juni38 - jeu 22 Jan 26 à 18 h 58

      Tessman très actif , on retrouve celui du début de saison .

      Signaler
    14. Avatar
      chucky69 - jeu 22 Jan 26 à 18 h 59

      Pour les IP**iens, match en français sur la chaine Belge Voo sport world 2

      Signaler
      1. janot06
        janot06 - jeu 22 Jan 26 à 19 h 03

        Nickel ! Merci, j'étais sur une chaine suisse en Allemand...

        Signaler
    15. janot06
      janot06 - jeu 22 Jan 26 à 18 h 59

      Tessman très offensif en ce début de match.

      Signaler
    16. Toitoi
      Toitoi - jeu 22 Jan 26 à 19 h 00

      Bonsoir tout le monde,

      Lien en français (belge une fois) : https://tinyurl.com/362fswme.

      Signaler
    17. Avatar
      Tom63 - jeu 22 Jan 26 à 19 h 00

      On est pas mal, il faudrait concrétiser maintenant

      Signaler
    18. janot06
      janot06 - jeu 22 Jan 26 à 19 h 05

      Aïe aie aie, cheville tordue en retombant... Pour Tagliafico..

      Signaler
    19. Tongariro
      Tongariro - jeu 22 Jan 26 à 19 h 05

      N'empêche quand ça fait 15 ans qu'on passe par du stre**ing pour regarder du foot, c'est là qu'on se rend compte qu'on s'en tape que le match soit pas diffusé en France.

      Signaler

