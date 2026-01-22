Contre l'OL, les Young Boys "joueront pour survivre"

Pendant que l'OL jouera pour décrocher sa place en huitième, les Young Boys de Berne auront également un objectif. Celui de faire un grand pas vers les barrages et Paulo Fonseca s'en méfie.

Mercredi soir, un seul mot sortait de la bouche des Lyonnais : celui d’une qualification acquise ce jeudi soir pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa. Tout ne dépendra pas du résultat de l’OL, mais en s’imposant à Berne, les joueurs de Paulo Fonseca feront un très grand pas vers cet objectif. Actuellement leader de cette phase, la formation rhodanienne n’a que trois points d’avance sur la Roma, première équipe non qualifiée pour les huitièmes.

« C’est une équipe qui joue très bien »

Seulement, pour se rapprocher de cet objectif, l’OL va devoir se méfier d’une formation des Young Boys qui évoluera pour la dernière fois à domicile dans cette phase de ligue. Les Suisses voudront finir en beauté et Fonseca s’en méfie fortement. "J’ai regardé les matchs d’Europa League de Berne. Leur match de référence est celui contre Lille et celui contre Aston Villa. C’était une équipe qui joue très bien, qui a gagné à Lille ce n’est pas facile et qui a bien joué contre Aston Villa. Cette équipe a 9 points. Le match peut être décisif pour Young Boys. Ils joueront pour survivre et obtenir les trois points, ils savent que c’est un match important pour eux."

Avec deux buts de moyenne encaissés depuis le début de la compétition, les Young Boys de Berne pourraient bien faire les affaires de l’OL en ouvrant le jeu.