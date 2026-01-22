Initialement prévu ce dimanche 25 janvier à 14h30, le huitième de finale de Coupe de France féminine a été avancé. L'OM et l'OL Lyonnes se feront face ce samedi 24 janvier à 16h dans le sud de la France.

Avec l'OL Lyonnes, il faut se mettre à la page très souvent depuis le début de l'année, tant les choses changent et rechangent rapidement. Le derby contre l'AS Saint-Etienne en Coupe de France avait déjà donné lieu à de nombreux changements que ce soit dans l'horaire ou le lieu de la rencontre. Le tour suivant contre l'OM donne également lieu à son lot de modifications et ce à quelques heures du coup d'envoi. Ces derniers jours, la programmation du huitièmes de finale envoyait les joueuses de Jonatan Giraldez dans le sud de la France ce dimanche 25 janvier à 14h30.

Les supporters comme dindons de la farce...

Finalement, ce sera avec vingt-quatre heures d'avance que les Fenottes se déplaceront à Marseille. En effet, la première opposition entre les deux Olympiques sur le mois qui arrive se jouera finalement ce samedi 24 janvier à 16h. La raison de ce changement de dernière minute n'a pas été indiquée, mais il reste à espérer que cela n'impacte pas trop les fidèles supporters lyonnais qui souhaitaient se rendre sur les bords de la Canebière... Encore des changements de la FFF qui ne favorisent pas la montée en puissance du football féminin...