Fonseca (OL) : "Quand on recrute, on regarde aussi le caractère"

Lancé à grandes enjambées vers différents objectifs dans cette seconde partie de saison, l'OL veut garder l'état d'esprit affiché depuis août. Ce qui se traduit notamment sur le profil des joueurs ciblés pour le recrutement.

De notre envoyé spécial à Berne.

Quand on voit la cohésion et l’osmose dans cet OL, craignez-vous que les arrivées actées ou à venir puissent changer cela ?

Paulo Fonseca : Nous continuons avec le même process, les mêmes principes tactiques ou techniques, les mêmes leaders. Et quand on a une piste, c’est très clair pour Matthieu (Louis-Jean) comme pour moi : le caractère d’un joueur ciblé compte beaucoup. Nous ne voulons pas perdre cette cohésion, qui est vraiment la force de cette équipe. Ceux qui ont déjà signé peuvent coller rapidement avec notre état d’esprit actuel. On ne veut pas de joueurs de caractère trop différent, car on a aujourd’hui un groupe facile à vivre, humble, travailleur, qui ne me crée pas de problème.

Est-ce que c'est l'un des groupes les plus faciles que vous avez dirigé ?

Pour moi, c'est simple. J'adore travailler avec ce groupe. Ce sont des joueurs avec beaucoup d'humilité. C'est un groupe qui ne me pose pas de problème. Je n'ai pas beaucoup de problèmes dans mes entraînements, car les joueurs travaillent beaucoup. Ils sont très concentrés. Je pense qu'il y a des choses très fortes dans cette équipe.

Par rapport à votre défense, est-ce que c'est difficile de préparer un match quand on n'a que quatre défenseurs dans le groupe ?

Oui, mais je pense que Paulo Ferreira (son adjoint) a fait un bon entraînement (rires). Nous avons d'autres solutions dans l'équipe. Si nous avons besoin, vous savez que Tanner (Tessmann) peut jouer comme défenseur central. Nous pouvons avoir Tanner comme défenseur central et Clinton (Mata) comme latéral. Tiago (Gonçalves) s'entraîne beaucoup dans cette position de latéral avec nous. Nous avons des solutions si nous avons un problème.