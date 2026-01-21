Metz - OL : Nartey devrait bien être suspendu

Recruté en début de semaine, Noah Nartey sera bien qualifié pour le match contre Metz. Mais un carton rouge reçu au Danemark va l’empêcher de faire le voyage en Lorraine et de faire ses débuts avec l'OL.

Pour Noah Nartey, les débuts avec l'OL attendront un peu. Ce jeudi, le milieu danois ne participera pas à la rencontre de Ligue Europa, n'étant pas qualifié à cause du règlement de l'UEFA. Il ne devrait pas plus participer à la rencontre contre le FC Metz à cause d'une suspension. Avant son départ de Brøndby, Nartey avait écopé d'un carton rouge. Ayant déjà purgé un match, le Danois doit encore en purger un deuxième. Ce sera donc contre le FC Metz, même si tout cela reste sous le coup de l'envoi du certificat international de transfert que doit réceptionner et valider la LFP.

Des débuts contre Lille le 1er février

Dans les faits, il n'y a donc aucune raison que tout cela ne se passe pas avant le match du FC Metz. Pour rappel, le délai de qualification d'un joueur recruté par l'OL est de quatre jours avec les sanctions prononcées par la DNCG. Tout cela devrait ainsi se décanter sur la fin de semaine et alors confirmer l'absence de Noah Nartey pour le match de la 19e journée de Ligue 1. Rendez-vous donc le 1er février pour la venue du LOSC pour enfin voir le jeune milieu à l'œuvre pour la première fois avec le maillot de l'OL.