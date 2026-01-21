Young Boys Berne - OL : 23 000 spectateurs dont 1 700 Lyonnais

Ce jeudi, l’antre des Young Boys de Berne n’affichera pas complet. Les joueurs de l’OL pourront malgré tout compter sur un très gros contingent de supporters.

De notre envoyé spécial à Berne.

Ce mercredi, les joueurs de l'OL ont découvert le Wankdorf Stadium, antre des Young Boys Berne. Il y a eu une demi-surprise au moment de poser le pied sur la pelouse synthétique. Dans le froid suisse, les ouailles de Paulo Fonseca ont peaufiné leurs gammes dans un stade logiquement vide. Jeudi soir, il sera un peu plus garni, mais loin d'être comble. Malgré une capacité de 31 000 places et une qualification encore loin d'être acquise, les Young Boys n'auront pas le droit à un stade au complet. Environ 23 000 spectateurs sont attendus à 18h45 jeudi soir pour l'avant-dernière journée de cette Ligue Europa.

Match classé à risque

Néanmoins, les joueurs de l'OL pourront avoir le sourire, car le parcage lyonnais sera encore imposant. Dans la lignée des déplacements depuis plusieurs mois, les supporters rhodaniens vont répondre présents dans la capitale suisse. Près de 1 700 prendront place au Wankdorf Stadium pour pousser Corentin Tolisso et les siens à aller chercher une qualification directe pour les huitièmes de finale. Ce fort contingent de Lyonnais place d'ailleurs cette rencontre dans la catégorie des "matchs à risques" selon ce qui nous a été rapporté en Suisse.