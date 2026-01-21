Ce jeudi, Paulo Fonseca ne pourra pas compter sur Abner. Sorti touché contre Brest, le Brésilien n'a pas pris la direction de la Suisse ce mercredi. Avec les non-qualifications de Rachid Ghezzal, Hans Hateboer, Endrick et Noah Nartey, l'entraîneur de l'OL a rappelé les jeunes Molebe et Gonçalves.

La case des défenseurs est bien vide pour l'avant-dernier match de Ligue Europa. Ce jeudi, Paulo Fonseca ne pourra pas compter sur Abner, certes titulaire au milieu de terrain dimanche dernier face à Brest. Auteur d'un joli but, le Brésilien avait dû laisser sa place en toute fin de match à Hans Hateboer, victime d'un pépin physique. Cette blessure l'empêche de postuler pour le match contre les Young Boys de Berne, lui qui n'a pas fait le voyage jusqu'en Suisse. Il n'est pas le seul car la liste des absents est longue, mais pas pour des problèmes physiques.

De la jeunesse en attaque

En effet, jusqu'à la fin de la phase de ligue, l'OL doit faire sans quatre joueurs : Rachid Ghezzal, Hans Hateboer, Endrick et Noah Nartey. Tous les quatre ne sont pas qualifiés, en raison du règlement et ne pourront être intégrés qu'à compter des barrages ou du huitième de finale. Ces absences profitent à des jeunes, tandis que Corentin Tolisso fait son retour après sa suspension en Ligue 1. Buteurs et passeurs avec la réserve, Enzo Molebe et Tiago Gonçalves ont fait le voyage jusqu'à Berne dans un secteur offensif très, très jeune.

Le groupe : Greif, Descamps, Diarra - Kluivert, Maitland-Niles, Mata, Tagliafico - De Carvalho, Gonçalves, Mangala, Merah, Morton, Tessmann, Tolisso - Himbert, Karabec, Molebe, Moreira, Rodriguez, Sulc