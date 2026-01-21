Arrivé le 1er janvier et venant d’enchaîner deux titularisations de suite, Endrick va devoir couper. Non-inscrit sur la liste de la Ligue Europa, le Brésilien n’accompagnera pas ses coéquipiers pour Young Boys Berne - OL, jeudi (18h45).

Après six mois à ne jouer que cent minutes cumulées, Endrick a des fourmis dans les jambes et de l’énergie à revendre. Cela s’est vu à Lille puis contre Brest, le Brésilien veut retrouver le plaisir du jeu. Cela lui réussit plutôt bien sur ses deux premières sorties avec l’OL et il aimerait enchaîner. Malheureusement, il va devoir prendre son mal en patience cette semaine. S’il va bien prendre part aux entraînements, Endrick ne pourra pas accompagner ses coéquipiers jeudi pour le déplacement en Suisse. Comme la future recrue Noah Nartey, l’attaquant n’est pas qualifié pour la Ligue Europa. Du moins pour ce mois de janvier.

Disponible en barrages ou en huitième de finale

Comme le veut le règlement, les recrues hivernales doivent attendre la fin de la phase de ligue pour pouvoir intégrer les nouvelles listes. Dans le calendrier intense qui attend l’OL sur les prochaines semaines, Endrick va devoir faire l’impasse sur le match contre les Young Boys de Berne ce jeudi (18h45) puis contre le PAOK à Décines, le jeudi 29 janvier. Il ne sera éligible à la Ligue Europa qu’à compter des barrages ou des huitièmes de finale, suivant la place obtenue par les Lyonnais en phase de ligue.