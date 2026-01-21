Actualités
Corentin Tolisso (OL) face au RB Salzburg en Ligue Europa
Corentin Tolisso (OL) face au RB Salzburg en Ligue Europa (Photo by Cyril Lestage / DPPI via AFP)

OL - Ligue Europa : quel scénario pour se qualifier en huitièmes à Berne ?

  • par David Hernandez
  • 3 Commentaires

    • Ce jeudi, l’OL affronte les Young Boys de Berne dans la peau du leader de la Ligue Europa. Pourtant, à deux journées de la fin, les Lyonnais sont encore loin d’avoir validé leur ticket pour les huitièmes de finale. Cela pourrait être possible en Suisse selon certains scenarii.

    L’OL se veut ambitieux, mais ne veut pas se mettre de pression. Dimanche soir, après la victoire contre Brest, Paulo Fonseca a voulu tempérer certaines ardeurs face à la belle série que sont en train de vivre les Lyonnais. Remontés à la 4e place au moment de lancer la phase retour de Ligue 1, ils pourraient même s’installer sur le podium durant le week-end suivant son résultat à Metz et celui de la confrontation entre l’OM et Lens. Avant de penser au championnat, l’OL a un match de Ligue Europa à jouer et il a également son importance. Leader avec 15 points, la formation rhodanienne fait la course en tête et a déjà validé un ticket pour les barrages. Seulement, l’objectif reste une qualification directe pour les huitièmes de finale.

    Une victoire primordiale

    À deux journées de la fin, rien de validé encore, le peloton de tête se tenant en seulement trois points entre la première et la dixième place. Une contreperformance et tout peut être remis en cause, même si l’OL reste en ballotage favorable. Contre les Young Boys de Berne, une victoire enverrait quasiment directement les coéquipiers de Corentin Tolisso, tout autre résultat pousserait à attendre le dernier match. Il faudrait pour cela que la confrontation entre la Roma et Stuttgart, respectivement neuvième et dixième, se termine par un nul.

    Si ce n’est pas le cas, d’autres scenarii se présentent pour l’OL, en rapportant les trois points de Suisse. Un des six résultats suivants devra voir le jour, ce qui laisse quand même plusieurs options : le Real Betis perd au PAOKFribourg perd contre le Maccabi Tel-Aviv, Ferencvaros perd contre le PanathinaïkosBraga ne bat pas Nottingham Forest, le FC Porto ne gagne pas chez le Viktoria Plzen.

    
    
    3 commentaires
    1. janot06
      janot06 - mer 21 Jan 26 à 14 h 26

      Que les joueurs fassent leur boulot et fassent fi des résultats hypothétiques des autres équipes et tout ira bien.

    2. Avatar
      lekinslayer - mer 21 Jan 26 à 14 h 30

      Les équipes classées 3 et 4 sont assurées de jouer a domicile au match retour jusqu'en quart de finales, les équipes classées 1 et 2 sont assurées de jouer a domicile au match retour jusqu'en demi finales. ça peut vraiment valoir le coup d'essayer de choper au moins le top 4

    3. Ben01
      Ben01 - mer 21 Jan 26 à 15 h 12

      Il suffit de gagner ce match à notre portée.
      Le reste c'est de la bran*ette intellectuelle.

    Faire défiler vers le haut