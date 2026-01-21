Ce jeudi, l’OL affronte les Young Boys de Berne dans la peau du leader de la Ligue Europa. Pourtant, à deux journées de la fin, les Lyonnais sont encore loin d’avoir validé leur ticket pour les huitièmes de finale. Cela pourrait être possible en Suisse selon certains scenarii.

L’OL se veut ambitieux, mais ne veut pas se mettre de pression. Dimanche soir, après la victoire contre Brest, Paulo Fonseca a voulu tempérer certaines ardeurs face à la belle série que sont en train de vivre les Lyonnais. Remontés à la 4e place au moment de lancer la phase retour de Ligue 1, ils pourraient même s’installer sur le podium durant le week-end suivant son résultat à Metz et celui de la confrontation entre l’OM et Lens. Avant de penser au championnat, l’OL a un match de Ligue Europa à jouer et il a également son importance. Leader avec 15 points, la formation rhodanienne fait la course en tête et a déjà validé un ticket pour les barrages. Seulement, l’objectif reste une qualification directe pour les huitièmes de finale.

Une victoire primordiale

À deux journées de la fin, rien de validé encore, le peloton de tête se tenant en seulement trois points entre la première et la dixième place. Une contreperformance et tout peut être remis en cause, même si l’OL reste en ballotage favorable. Contre les Young Boys de Berne, une victoire enverrait quasiment directement les coéquipiers de Corentin Tolisso, tout autre résultat pousserait à attendre le dernier match. Il faudrait pour cela que la confrontation entre la Roma et Stuttgart, respectivement neuvième et dixième, se termine par un nul.

Si ce n’est pas le cas, d’autres scenarii se présentent pour l’OL, en rapportant les trois points de Suisse. Un des six résultats suivants devra voir le jour, ce qui laisse quand même plusieurs options : le Real Betis perd au PAOK, Fribourg perd contre le Maccabi Tel-Aviv, Ferencvaros perd contre le Panathinaïkos, Braga ne bat pas Nottingham Forest, le FC Porto ne gagne pas chez le Viktoria Plzen.