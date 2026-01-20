OL : six victoires de rang, une première depuis 2017-2018

Voilà huit saisons que l'OL n'avait pas réalisé une telle série. Il reste sur six victoires consécutives toutes compétitions confondues. Une première depuis 2017-2018.

Une éternité à l'échelle du football. En dominant Brest dimanche (2-1), l'OL a signé une sixième victoire de suite, toutes compétitions confondues. Les coéquipiers de Nicolas Tagliafico ont battu Go Ahead Eagles (2-1), Le Havre (1-0), Saint-Cyr Collonges (3-0), Monaco (1-3), Lille (1-2) et donc le Stade Brestois. Le tout après avoir perdu à Lorient début décembre (1-0).

Égaler la série à Berne ?

Ils ont donc bien relevé la tête, ce qui leur permet de figurer bien en place dans l'ensemble des épreuves. Cette série, il faudra tenter de la maintenir en déplacement chez les Young Boys, à Berne, jeudi. Ce sera le grand retour de la Ligue Europa. En attendant, l'Olympique lyonnais est en confiance avec cette dynamique.

La dernière fois qu'il avait remporté autant de parties consécutivement, c'était au cours de l'exercice 2017-2018. Voilà huit ans, entre mars et mai, le club rhodanien avait surpassé sept adversaires de rang : Marseille, Toulouse, Metz, Amiens, Dijon, Nantes et Troyes. À chaque fois en Ligue 1. Objectif lors du match du 22 janvier : égaler cette spirale positive, et voir encore plus haut ensuite.