Maïssa Fathallah, défenseuse de l'OL Lyonnes et de l'équipe de France U17
Maïssa Fathallah, défenseuse de l’OL Lyonnes et de l’équipe de France U17 (@FIFA)

OL Lyonnes : Maïssa Fathallah et deux coéquipières avec la France U19

  • par Gwendal Chabas

    • La professionnelle Maïssa Fathallah et deux joueuses de la réserve de l'OL Lyonnes participeront à un stage avec la France U19. Rendez-vous du 26 au 28 janvier à Clairefontaine.

    Elle attend encore de vivre une deuxième apparition chez les grandes. Depuis septembre 2025, Maïssa Fathallah est officiellement une joueuse de Première Ligue. Mais à 16 ans, la défenseure ou milieu de terrain se fait d'abord les dents en U19, quelques mois après son entrée en jeu contre Marseille. Ce qui ne l'empêche pas d'enchaîner les convocations dans les équipes de France.

    Pour janvier, elle a par exemple été retenue par Philippe Joly, entraîneur des U19. Une première pour la footballeuse de la génération 2009. Auparavant, elle a déjà côtoyé les U17 (demi-finaliste de l'Euro et quart de finaliste du Mondial 2025). Elle a aussi évolué en U16.

    Lambert et Moreau-Tranchant convoquées

    Passage au niveau au-dessus donc pour Maïssa Fathallah, qui sera accompagnée de deux coéquipières de l'OL Lyonnes. Nous aurons la gardienne Alexane Lambert et la défenseure Océane Moreau-Tranchant. Vingt Françaises au total prendront part à ce rassemblement. Il se tiendra du 26 au 28 janvier à Clairefontaine.

    Les Bleuettes y séjourneront quelques jours après les U16 et U17, qui y sont elles depuis lundi, et jusqu'à jeudi. Plusieurs Fenottes assisteront à ces premiers stages de 2026.

