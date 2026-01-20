Pour les huitièmes de finale de la Coupe de France, l’OL Lyonnes se déplacera à Marseille. Romy Fournier arbitrera la rencontre fixée au dimanche 25 janvier à 14h30.

Après le premier accroc en championnat dimanche contre le Paris FC, l'OL Lyonnes espère bien relancer la machine grâce à la Coupe de France. Avant de se frotter au PSG le dimanche 1er février, les joueuses de Jonatan Giraldez disputent un huitième de finale contre l'OM. Une mise en bouche contre les Marseillaises qu'elles retrouveront en quart de la Coupe LFFP, deux semaines plus tard à Décines cette fois. Pour ce qui est de la Coupe de France qui fuit l'OL Lyonnes depuis quelques saisons déjà, le déplacement à Marseille se tiendra ce dimanche 25 janvier à 14h30.

Des retrouvailles avec Corinne Diacre

Pour arbitrer ce duel des Olympiques et les retrouvailles entre Wendie Renard, Kadidiatou Diani et leur ancienne sélectionneuse Corinne Diacre, la FFF a misé sur Romy Fournier. Cette dernière était au sifflet de la rencontre contre le FC Lens il y a quelques jours et retrouve donc rapidement l'OL Lyonnes. Jennifer Maubacq et Mara Pansart l’accompagneront comme arbitres assistantes tandis qu’Aurélie Efe aura la charge des changements et du temps additionnel.