OL : au milieu, Paulo Fonseca a maintenant beaucoup de choix

Peut-on appeler ça le choix du roi ? En tout cas, Paulo Fonseca a désormais sept ou huit joueurs pour composer son milieu de terrain. Et surtout, des profils bien différents.

Souvenons-nous que Paulo Fonseca a commencé la saison avec Tyler Morton, Corentin Tolisso, Tanner Tessmann, Khalis Merah et Mathys de Carvalho comme solutions au milieu de terrain. Six mois plus tard, l'OL compte deux footballeurs de plus dans ce domaine clé. Orel Mangala revient progressivement, enfin débarrassé de ses complications physiques. Puis, lundi, il a annoncé la venue de Noah Nartey.

L'international Espoirs danois (dix sélections) apportera un autre style à l'équipe. Comme nous l'a expliqué un recruteur connaissant bien l'ancien de Brondby, il n'est "pas spécialement très physique et athlétique, mais courageux et robuste avec et sans ballon." On attend de lui qu'il apporte sa qualité technique et sa créativité, ainsi que sa faculté à faire progresser la balle par des courses.

Un 8-10 pour faire la paire avec les incontournables Corentin Tolisso et Tyler Morton ? Ça semble logique sur le papier. "Personnellement, je les laisserais et j'ajouterais le petit nouveau. Je pense qu'il n'arrive pas pour rien. Ils voudront le mettre dans le bain le plus vite possible", approuvait Enzo Reale, ancien milieu offensif, dans Tant qu'il y aura des Gones.

L'OL enfin armé quantitativement

Même opinion pour Nicolas Puydebois, triple champion de France avec l'Olympique lyonnais (2003-2005). "Pour moi, il y a une place à gagner entre tous ces joueurs. Je mettrais Noah Nartey car tu l'as recruté, donc il faut bien qu'il joue, a-t-il souligné. Orel Mangala pourra apporter du renfort au cas où. [...] Aujourd'hui, l'entrejeu est assez fourni."

Si l'on ajoute Abner, qui a évolué à deux reprises comme relayeur contre Monaco (1-3) et Brest (2-1), Paulo Fonseca a maintenant huit garçons pour trois places. Puisqu'il convoque habituellement six joueurs pour bâtir son milieu, il y aura des déçus (même le Brésilien est chez les défenseurs). "Quand on veut exister dans trois compétitions, on se doit d'avoir de la quantité. Le constat sera le même en attaque avec les retours plus ou moins tôt de Malick Fofana et d'Ernest Nuamah. L'effectif ressemble enfin à quelque chose, saluait l'ex-gardien rhodanien. Il devra faire des choix, mais il est payé pour cela."

Y aura-t-il un départ ?

Le coach lusophone devra en effet trancher chaque week-end, à moins d'un départ sur les deux dernières semaines de mercato. On pense notamment à Tanner Tessmann, qui ne sera pas retenu si une bonne offre arrivait. En attendant, l'OL dispose de moyens en adéquation avec sa place au classement (4e) et sa situation dans les différentes épreuves. Il semble armé, dans ce secteur, pour aborder la deuxième partie de l'exercice 2025-2026.

Il sera également intéressant d'observer l'évolution de Noah Nartey, une des attractions des prochains matchs. Sa réputation donne envie de voir le numéro 99 à l'œuvre. "C'est intéressant d'amener un élément qui n'a pas le même profil que les autres, appréciait Enzo Reale. Khalis Merah a un peu ce côté meneur de jeu, mais peut-être qu'il le fera mieux." Si c'est le cas, voilà un renfort de poids pour les Lyonnais avec l'enchaînement de rencontres qui arrive.