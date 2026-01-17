OL : Fonseca pessimiste concernant Nuamah

Interrogé sur les rééducations de Malick Fofana et Ernest Nuamah, Paulo Fonseca a jeté un froid autour du Ghanéen. Ce dernier semble avoir pris du retard dans son programme.
Avec le départ de Martin Satriano, l’OL se retrouve à nouveau avec un seul attaquant de pointe avec Endrick. La bonne passe de Pavel Sulc pouvait laisser à penser que le Tchèque serait désormais la deuxième solution et que l’attention du mercato se dirigerait ainsi vers un ailier. Adam Karabec et Rachid Ghezzal sont loin de faire l’affaire, mais Paulo Fonseca a confirmé qu’un attaquant de pointe était bien recherché. Le tout alors que Malick Fofana et Ernest Nuamah ne sont pas encore de retour avant quelque temps. "Ernest et Malick poursuivent leur phase de récupération, mais ils ne seront pas disponibles pour la semaine prochaine. Je pense que Malick sera opérationnel avant Nuamah, peut-être dans quelques semaines. Je n’ai pas de date précise, possiblement d’ici le mois prochain."
"Nous avons connu un problème similaire avec Mangala"
Rien de bien optimiste concernant les deux ailiers, alors que Malick Fofana a repris le travail en salle et qu’Ernest Nuamah tente de recourir individuellement. Néanmoins, la situation du Black Star interpelle un peu, car il semble avoir pris un peu de retard dans son processus. "Cette lésion reste compliquée. Nous anticipons une récupération de 6 à 7 mois. Nous avons déjà rencontré le même problème avec Orel Mangala. À la fin, il avait un petit souci au niveau du cartilage, ce qui l’a empêché de suivre une récupération normale." Un contretemps de plus qui pousse à se demander si l’OL reverra le vrai Nuamah d’ici à la fin de la saison.
Courage Ernest!
Il est encore jeune. Les profiles veloces et musculeux comme lui c est toujours plus problematique pour revenir, esperant que cela n impacte pas durablement ca carriere plus tard.( par ex Mensah).
C'est le gros problème qui peut se poser quand ce genre de blessure passe par une opération.
Rev n'avait pas voulu passer par la, il s'en était remis assez rapidement et sans séquelles.
C'est un choix qui devient de plus en plus rare car les dirigeants n'aiment pas trop cette façon indépendante de faire, d'ailleurs JMA rappelez-vous n'était pas d'accord avec la décision de Rev.
Sauf que Reveillere etait en fin de carriere ou plus proche de la fin.
Nuamah demarre presque la sienne à ce niveau, j espere pour lui, au dela de l OL, car j aime bien Ernest, que ca va pas trop affecter la suite.( blessures à repetitions).
Honnetement un Nuamah au top d ici la fin de saison... j' y crois pas des masses malheureusement.
Le tarif, c'est 1 an mini pour des blessures aussi graves
Jamais compris comment certains arrivent a reprendre a 7 mois
Déclaration après déclaration le retour de Nuamah semble de plus en plus lointain. Cela fera un an ,le 7 avril ,qu’il s’est blessé très gravement. Après un an d’interruption, ça va pas être évident pour qu’il retrouve son meilleur niveau. N’est pas Memphis qui veut , qui était revenu au bout de 3 mois , plus solide que jamais.
Monark..
Memphis que certains avaient demontés pour ces prestations au final 8.
Le gars revenait des croisés!
Tss!
Salut Monark
3 mois Depay ?? Tu es sur ?
Pour Rev ça avait pris 4 mois et demi, tout le monde lui prédisait une rechute, résultat il était déjà frais comme un gardon pour son premier match de retour, contre Monaco il me semble si j'ai bon souvenir.
Salut Monark non pas 3 mois., au moins 7 pour Memphis.
Il se pete le croisé antérieur contre Rennes (pas le postérieur ce qui veut dire que les ménisques ont tenu) en décembre et revient pour le final 8 en Août.
Ernest lui a fait la totale les croisés et ménisques.
C’est beaucoup plus long.
Reine Adélaïde aussi, la totale, et deux fois.
Lui je pense qu'il aurait jamais dû se faire opérer...
Memphis est le Chuck Norris du foot, il s'est pété les croisés et il est revenu le lendemain en pleine forme
Mangala s'est "fait les croisés" en janvier 25, il a repris 1 an après,
donc Nuamah, blessé en avril ....... 🤔
Les délais de reprise dépendent des greffes aux cartilages qui eux ne sont pas égaux selon les individus , les chirurgiens donnent un avis de reprise pour le questionnement de l'arrêt mais ce n'est pas une certitude figée.
Le claquage aux ischios ou aux jumeaux , c'est pareil un délai minima mais pas figé lui non plus.