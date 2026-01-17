OL : Fonseca pessimiste concernant Nuamah

Interrogé sur les rééducations de Malick Fofana et Ernest Nuamah, Paulo Fonseca a jeté un froid autour du Ghanéen. Ce dernier semble avoir pris du retard dans son programme.

Avec le départ de Martin Satriano, l’OL se retrouve à nouveau avec un seul attaquant de pointe avec Endrick. La bonne passe de Pavel Sulc pouvait laisser à penser que le Tchèque serait désormais la deuxième solution et que l’attention du mercato se dirigerait ainsi vers un ailier. Adam Karabec et Rachid Ghezzal sont loin de faire l’affaire, mais Paulo Fonseca a confirmé qu’un attaquant de pointe était bien recherché. Le tout alors que Malick Fofana et Ernest Nuamah ne sont pas encore de retour avant quelque temps. "Ernest et Malick poursuivent leur phase de récupération, mais ils ne seront pas disponibles pour la semaine prochaine. Je pense que Malick sera opérationnel avant Nuamah, peut-être dans quelques semaines. Je n’ai pas de date précise, possiblement d’ici le mois prochain."

"Nous avons connu un problème similaire avec Mangala"

Rien de bien optimiste concernant les deux ailiers, alors que Malick Fofana a repris le travail en salle et qu’Ernest Nuamah tente de recourir individuellement. Néanmoins, la situation du Black Star interpelle un peu, car il semble avoir pris un peu de retard dans son processus. "Cette lésion reste compliquée. Nous anticipons une récupération de 6 à 7 mois. Nous avons déjà rencontré le même problème avec Orel Mangala. À la fin, il avait un petit souci au niveau du cartilage, ce qui l’a empêché de suivre une récupération normale." Un contretemps de plus qui pousse à se demander si l’OL reverra le vrai Nuamah d’ici à la fin de la saison.