De passage à Lyon cette semaine, Michele Kang multiplie les apparitions publiques. Après avoir assisté à OL Lyonnes - Lens mercredi, la présidente était à l’Arena vendredi pour le match de l’ASVEL.

Les absences de John Textor ont suffisamment été pointées du doigt durant sa présidence pour ne pas voir une rupture avec Michele Kang. Comme son compatriote, elle n’a pas élu domicile à Lyon. Seulement, en demeurant à Londres, l’Américaine n’a pas mis longtemps à montrer qu’elle pouvait être dans la capitale des Gaules quand il le fallait. Si Michael Gerlinger est ses yeux et ses oreilles au quotidien, mais Michele Kang est loin d’être aux abonnés absents. Depuis le début de la saison, Kang a assisté à plus d’un match de l’OL et ce sera encore le cas dimanche pour les dix ans du Parc OL.

Eagle Football Group reste actionnaire de l'ASVEL

En attendant les festivités de cette décennie à Décines, la présidente a posé ses valises entre Rhône et Saône depuis quelques jours. L’occasion de s’occuper des affaires courantes d’Eagle Football Group mais aussi de faire des apparitions publiques. Malgré la délocalisation au GOLTC, Kang était bien présent aux côtés de Vincent Ponsot mercredi pour OL Lyonnes - Lens (1-0) et cela n’a pas dû la réconcilier avec le terrain Gérard Houllier. Vendredi soir, elle a quitté le ballon rond pour la balle orange. Elle a pris place aux côtés de Gerlinger dans les travées de l’Arena pour le match entre l’ASVEL, au sein duquel Eagle Football Group reste actionnaire, et l’Hapoël Tel-Aviv (73-81).