Actualités
Michele Kang, présidente de l’OL, et Michael Gerlinger, directeur général du club (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Après OL Lyonnes - Lens et en attendant Brest, Kang profite de l’Arena

  • par David Hernandez
  • 4 Commentaires

    • De passage à Lyon cette semaine, Michele Kang multiplie les apparitions publiques. Après avoir assisté à OL Lyonnes - Lens mercredi, la présidente était à l’Arena vendredi pour le match de l’ASVEL.

    Les absences de John Textor ont suffisamment été pointées du doigt durant sa présidence pour ne pas voir une rupture avec Michele Kang. Comme son compatriote, elle n’a pas élu domicile à Lyon. Seulement, en demeurant à Londres, l’Américaine n’a pas mis longtemps à montrer qu’elle pouvait être dans la capitale des Gaules quand il le fallait. Si Michael Gerlinger est ses yeux et ses oreilles au quotidien, mais Michele Kang est loin d’être aux abonnés absents. Depuis le début de la saison, Kang a assisté à plus d’un match de l’OL et ce sera encore le cas dimanche pour les dix ans du Parc OL.

    Eagle Football Group reste actionnaire de l'ASVEL

    En attendant les festivités de cette décennie à Décines, la présidente a posé ses valises entre Rhône et Saône depuis quelques jours. L’occasion de s’occuper des affaires courantes d’Eagle Football Group mais aussi de faire des apparitions publiques. Malgré la délocalisation au GOLTC, Kang était bien présent aux côtés de Vincent Ponsot mercredi pour OL Lyonnes - Lens (1-0) et cela n’a pas dû la réconcilier avec le terrain Gérard Houllier. Vendredi soir, elle a quitté le ballon rond pour la balle orange. Elle a pris place aux côtés de Gerlinger dans les travées de l’Arena pour le match entre l’ASVEL, au sein duquel Eagle Football Group reste actionnaire, et l’Hapoël Tel-Aviv (73-81).

    4 commentaires
    1. dede74
      dede74 - sam 17 Jan 26 à 11 h 17

      Elle va bien finir par balbutier quelques mots en français ! 😊

      Signaler
    2. OLVictory
      OLVictory - sam 17 Jan 26 à 11 h 20

      C'est important qu'elle garde le contact avec l'ASVEL. Si le club intègre la future NBA Europe comme prévu, il changera de dimension et ça devrait profiter à l'OL.

      Signaler
    3. j.f.ol
      j.f.ol - sam 17 Jan 26 à 11 h 31

      Courageux d'aller les voir prendre des tôles en euroligue

      Signaler
    4. Juni38
      Juni38 - sam 17 Jan 26 à 11 h 34

      C'est stratégique , elle renoue les liens avec le microcosme lyonnais , qui avaient été rompus par le cowboy , arrivé à l'OL comme un éléphant dans un magasin de porcelaine .
      C'est vraiment une femme d'affaire très avisée et performante ; les clubs ( masculin et féminin ) sont en de bonnes mains désormais .
      Sa présence dimanche soir est attendue ; je ne sais pas si JMA sera présent ( ils ont de bonnes relations apparemment ) ?

      Signaler

    Après OL Lyonnes - Lens et en attendant Brest, Kang profite de l'Arena
