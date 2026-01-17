Face à Brest, l’OL a la possibilité de retrouver le top 4 de Ligue 1

Actualités
    • Avec la défaite de Lille vendredi face au PSG, l’OL a une belle opportunité. Un succès contre Brest dimanche soir (20h45) et les Lyonnais retrouveraient une place qualificative pour la Ligue des champions.

    En jouant dimanche soir en prime time sur Ligue 1+, Paulo Fonseca et ses joueurs seront au courant de tout ce qu’il s’est passé sur les terrains de France. Au moment d’attaquer leur dernière séance ce samedi avant la venue de Brest, ils en ont déjà un petit aperçu. Avec Monaco battu chez lui par Lorient (1-3) et le LOSC logiquement défait par le PSG au Parc des Princes, l’OL a vu deux concurrents mordre la poussière. Si le club monégasque s’enfonce dans la crise et pointait déjà à sept longueurs avant cette 18e journée, le revers lillois est une aubaine pour la formation lyonnaise. Une pression supplémentaire certes, mais une formidable occasion de faire un bon coup au classement.

    Lille débarque à Décines dans deux semaines

    À deux points de Lille avant cette première journée de la phase aller, les coéquipiers de Clinton Mata peuvent ainsi passer devant leur concurrent en cas de victoire dominicale. Trois points qui leur permettraient a minima de retrouver le top 4 et une place qualificative pour la Ligue des champions. Surtout, et pour voir plus loin, repasser un point devant Lille offrirait une possibilité de mettre les hommes de Bruno Genesio à quatre longueurs dans deux semaines à Décines. C’est encore loin et il faudra déjà faire le travail ce dimanche, mais c’est un paramètre à prendre en compte.

    11 commentaires
    1. Bidibulle
      Bidibulle - sam 17 Jan 26 à 10 h 30

      Pas de conneries les gars!
      3 points avec la maniere et du goal average.
      3 buts d ecarts
      Pour 3 raisons:
      -Anniversaire du Stade des Lumieres, ou Parc OL... ( j y arrive pas groupamesbaloches stadium... le naming explique en partie le" désamour" ou le détachement de certains avec ce ptit bijoux. )
      - Passer devant lille
      - Premiere d Endrick

      1. Mimoun
        Mimoun - sam 17 Jan 26 à 10 h 40

        Cette fois-ci, et pour une fois (!) 100% d'accord avec toi !

        Et 150% pour "Anniversaire du Stade des Lumieres, ou Parc OL... ( j y arrive pas groupamesbaloches stadium... le naming explique en partie le" désamour..."

    2. Juni38
      Juni38 - sam 17 Jan 26 à 10 h 45

      C'est historique , pour la première fois depuis longtemps , l'OL peut figurer dans le top 4 dimanche soir .
      Devant un stade plein à craquer , pour la première d'Endrick et l'anniversaire du stade , et en présence de la présidente , il faut gagner .
      Et Endrick Felipe Moreira de Sousa peut tout a fait rééditer le match de Dembele hier soir , qui a tué les Lillois .

    3. Monark
      Monark - sam 17 Jan 26 à 10 h 45

      Elle nous tend les bras !!!! Et qui sait, la troisième peut être . Car ça ne sera pas une ballade à Angers pour les sardines.
      💪🔴🔵

      1. Juni38
        Juni38 - sam 17 Jan 26 à 10 h 48

        Au goal average on serait derrière eux en cas de nul , par contre s'ils avaient la bonne idée de se vautrer , alors ce serait magique .

    4. Gerard
      Gerard - sam 17 Jan 26 à 10 h 52

      Voire...plus, si Marseille...

      "Allez l'OL" !

      1. Avatar
        Krouick - sam 17 Jan 26 à 11 h 21

        Et bien moi je n'y crois pas une seconde et c'est là que sont les limites de Paolo, à Lille c'était la même quand son équipe a l'opportunité de faire un bon coup ça rate et chez nous ben je vais pas rappeler Man U ou le match au PFC à Brest et plusieurs autres...

    5. Bidibulle
      Bidibulle - sam 17 Jan 26 à 11 h 14

      Si y a Michele Kang, ca fait 4 raisons donc 4 buts d ecarts!

      Je m emballe, 3 points et un match convaincant suffirait à mon ptit bonheur foot.

      Faites pas les cons, il en va de la vie de mon chien ou de ma télé!

    6. Juni38
      Juni38 - sam 17 Jan 26 à 11 h 18

      J'y serai , retour au stade après une longue abscence .

    7. Avatar
      alain.taulin@orange.fr - sam 17 Jan 26 à 11 h 23

      Ce Dimanche soir, ce sera un VRAI test pour valider les chances de se qualifier en ligue des champions. Une victoire contre Brest et Metz marquera une forme de constance qui a cruellement manqué lors de la première partie du championnat ! À mes yeux ce sera cette régularité qui nous permettra d’atteindre les objectifs. Battre Lille, Marseille, Monaco ou Lens n’a aucun sens si on bute sur Brest etc…

      1. Juni38
        Juni38 - sam 17 Jan 26 à 11 h 29

        Le seul souci c'est l'absence du capitaine Tolisso , l'équipe n'est pas la même sans lui , il a un gros abattage et est la plaque tournante de l'équipe , le leader charismatique .
        A eux de se débrouiller sans lui , il ne faudra pas se tromper dans la compo .

