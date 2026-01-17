Face à Brest, l’OL a la possibilité de retrouver le top 4 de Ligue 1

Avec la défaite de Lille vendredi face au PSG, l’OL a une belle opportunité. Un succès contre Brest dimanche soir (20h45) et les Lyonnais retrouveraient une place qualificative pour la Ligue des champions.

En jouant dimanche soir en prime time sur Ligue 1+, Paulo Fonseca et ses joueurs seront au courant de tout ce qu’il s’est passé sur les terrains de France. Au moment d’attaquer leur dernière séance ce samedi avant la venue de Brest, ils en ont déjà un petit aperçu. Avec Monaco battu chez lui par Lorient (1-3) et le LOSC logiquement défait par le PSG au Parc des Princes, l’OL a vu deux concurrents mordre la poussière. Si le club monégasque s’enfonce dans la crise et pointait déjà à sept longueurs avant cette 18e journée, le revers lillois est une aubaine pour la formation lyonnaise. Une pression supplémentaire certes, mais une formidable occasion de faire un bon coup au classement.

Lille débarque à Décines dans deux semaines

À deux points de Lille avant cette première journée de la phase aller, les coéquipiers de Clinton Mata peuvent ainsi passer devant leur concurrent en cas de victoire dominicale. Trois points qui leur permettraient a minima de retrouver le top 4 et une place qualificative pour la Ligue des champions. Surtout, et pour voir plus loin, repasser un point devant Lille offrirait une possibilité de mettre les hommes de Bruno Genesio à quatre longueurs dans deux semaines à Décines. C’est encore loin et il faudra déjà faire le travail ce dimanche, mais c’est un paramètre à prendre en compte.