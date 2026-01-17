OL - Brest : Roy ironise sur la bonne dynamique des Lyonnais

Également présent en conférence de presse ce vendredi, Éric Roy n’a pas manqué de saluer la dynamique de l’OL. Quitte à manier l’humour sur l’utilité pour Brest de se déplacer à Décines.

Avec Monaco et Lille au programme de début 2026, on pouvait s’attendre à ce que l’OL connaisse quelques difficultés. Finalement, c’est tout l’inverse. Tous les voyants sont au vert et c’est une formation lyonnaise en pleine confiance qui reçoit Brest, ce dimanche (20h45) à Décines. Avec cinq victoires consécutives et trois buts encaissés, l’OL a relancé une machine que l’on disait essoufflée durant l’automne. Cela n’a pas échappé à Eric Roy qui avait affronté son ancien club, début novembre (0-0). "C’est une équipe qui ne prend pas beaucoup de buts et offensivement, les Lyonnais ont beaucoup de situations. C’est déjà pas mal dans la balance."

"Ils ont en plus ajouté un attaquant qui peut finir leurs situations..."

Également sur une bonne dynamique, le Stade Brestois n’a pas les mêmes objectifs que l’OL. Néanmoins, ils comptent bien se rattraper du match aller où, à onze contre dix pendant 80 minutes, les coéquipiers de Romain Del Castillo n’avaient pas réussi à trouver la faille. Encore faut-il que le club breton arrive à Décines… Face aux qualités lyonnaises avec Endrick "qui vient rajouter un poids offensivement", Eric Roy a joué la carte de l’humour. "Je ne sais pas si on ne va pas rester là du coup. Il a été réservé l’avion déjà ? Oui ? Bon, on va devoir y aller." Un peu d'humour, mais qui ne cache pas l’ambition brestoise de faire un coup à Décines et de gâcher les dix ans du Parc OL.