Kadidiatou Diani, la "salariée - stagiaire" d’OL Lyonnes

En plus de son activité de footballeuse, Kadidiatou Diani prépare son après-carrière. L’attaquante d’OL Lyonnes suit depuis trois ans une formation dans le management du sport.

Le foot n’est pas éternel et Khalis Merah n’a pas manqué de le rappeler vendredi pour sa première conférence de presse comme joueur pro. Une blessure, un mauvais choix de carrière et tout peut s’envoler en un rien de temps. Les strass et les paillettes attirent forcément, mais certains ont compris qu’il y avait une autre vie après celle du monde professionnel. À OL Lyonnes, Kadidiatou Diani fait partie de cette catégorie-là. Du haut de ses 30 ans, l’attaquante lyonnaise prône avant tout la discrétion. Bien plus à l’aise pour faire trembler les buts que pour se prêter au jeu de l’exercice médiatique, l’internationale française a malgré tout fait une entorse à la règle pour parler de l’après-carrière.

La sienne n’est pas pour tout de suite et pourtant, Diani l’a déjà anticipée ou tente de le faire depuis trois ans. En plus de son quotidien de footballeuse, elle s’est lancée dans un cursus universitaire pour avoir toutes les clés en mains, une fois les crampons raccrochés. "Quand j'ai eu mon bac, j'ai toujours su que je voulais arrêter les études, car j'avais déjà fait mes débuts en pros. Mais avec certitude que j'allais les reprendre, à la fin de ma carrière, a-t-elle confié à Olympique-et-Lyonnais. Il faut penser à préparer l'après-carrière. Et donc je me suis dit que quand j'allais avoir 28, 29 ans, je reprendrai l'école."

La marque OL Lyonnes au centre de son mémoire

Le plan a été suivi à la lettre pour l’ancienne joueuse du PSG, puisqu’à 28 ans, elle s’est lancée dans un DUGOS du management du sport pendant deux ans grâce à l’aide de l’UNFP, avant d’enchaîner cette année avec la licence dans le même domaine. Elle qui fuit la sphère médiatique ne se voit "pas comme coach, mais plutôt dans un rôle de l’ombre". Alors, avec cette licence, elle touche à tout et n’a pas besoin d’aller trop loin. Dans le cadre de sa formation, OL Lyonnes lui permet d’aller à la rencontre de corps de métier qui lui étaient inconnus "comme le marketing, la communication, le merchandising."

Se considérant avec le sourire comme une "salariée - stagiaire" au sein de son club, Kadidiatou Diani a profité de la nouvelle page ouverte il y a presque un an pour trouver son sujet de mémoire à rendre à la fin de l’année scolaire : le développement de la marque OL Lyonnes. Un sujet vaste mais "intéressant car, sans dire qu’on part de zéro, c’est une nouvelle marque et il y a tout à développer" qui lui prend beaucoup de son temps. Suivant cette licence ouverte à tous à distance "mais avec deux jours de présentiel par mois" à l'Université Lyon 1 Claude Bernard, Kadidiatou Diani doit jongler entre son quotidien de joueuse et celui d’étudiante.

En train de plancher sur un devoir en rentrant d'Arsenal

Une gymnastique parfois "énergivore" et qui demande "une bonne organisation" mais loin d’être une contrainte. "Si c'était quelque chose qui ne me plaisait pas, je ne me serais jamais lancée dedans. De toute façon, je n'aurais pas pu tenir jusqu'à la fin. Donc, le fait que ce soit quelque chose qui me plaît, ça m'aide beaucoup." Cela permet par exemple de plus facilement switcher après une victoire à Arsenal en septembre dernier. Quand ses coéquipières profitaient du voyage en bus puis en avion pour récupérer, Diani planchait sur un devoir en plein milieu de la nuit. "J’essaye de rendre les devoirs à temps, même si de temps en temps c’est compliqué avec les semaines à trois matchs. Mais les professeurs comprennent assez bien les choses".

Partageant la même promotion que Vincent Koziello, ancien milieu de Nice, Kadidiatou Diani reste finalement une étudiante comme une autre. Ayant disputé des matchs devant plus de 40 000 spectateurs, elle "redoute avant tout les oraux, c’est stressant". Ceux de décembre ont été passés avec succès. Il ne reste plus qu’à rééditer pareil exploit à la fin de l’année scolaire avec le calendrier infernal qui attend OL Lyonnes.