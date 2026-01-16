Actualités
Khalis Merah (OL) face à Hamed Junior Traoré (OM)
Khalis Merah (OL) face à Hamed Junior Traoré (OM) (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

OL - Merah : "Je sais que tout peut s’arrêter demain"

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Révélation de l'été, Khalis Merah a gagné sa place dans la rotation de Paulo Fonseca. Néanmoins, le creux de l'automne lui a rappelé que tout va vite dans le football.

    Il n'a pas encore les codes du football de haut niveau sur le plan médiatique et cette fraîcheur fait presque plaisir à voir. Ce vendredi, Khalis Merah se présentait pour la première fois de sa jeune carrière face aux journalistes dans la traditionnelle conférence d'avant-match. Un nouvel exercice, une étape de plus dans l'apprentissage de cette nouvelle vie qu'il n'imaginait peut-être pas si rapide.

    À bientôt 19 ans, le jeune milieu a vécu une année 2025 que beaucoup pourraient lui envier : un passage des U19 au monde pro en passant par la réserve, le bac, le permis et donc un statut de révélation depuis six mois. "Je ne m’attendais pas à jouer autant, je suis agréablement surpris. Je ne pensais pas avoir autant de minutes. Chaque minute jouée, je la donne à fond afin de continuer à gagner la confiance du coach."

    "Je vis encore chez mes parents"

    Sorti tout droit de l'OL Académie, Khalis Merah s'inscrit dans la lignée de glorieux aînés et, logiquement, son ascension a créé de l'excitation chez les supporters. Il n'y a qu'à voir le nombre de sollicitations mercredi à la sortie du match de l'OL Lyonnes auquel il a assisté pour comprendre qu'il est passé dans une autre dimension. Avec le positif et le négatif. Pas de quoi bouleverser un joueur qui peut compter sur son cercle familial pour garder la tête. "Pour moi, c’est nouveau. Ç'a été un peu difficile à gérer au début. Mais j’ai su garder la tête sur les épaules après le buzz cet été. Je sais que tout peut s’arrêter dès demain, donc c’est important d’être humble. Il faut être meilleur demain parce que le foot va vite et tout peut s’arrêter. J’apprends à chaque match, ce sont des souvenirs pour prendre toujours plus d’expérience".

    Avec un papa ancien footballeur, Khalis Merah est entre de bonnes mains et le creux de l'automne avec moins de minutes de jeu lui a montré que tout allait vite dans le foot. "Je vis encore chez mes parents, rien n’a changé, je garde le même quotidien. Qu’on soit connu ou non, qu’on soit footballeur ou non, c’est important de rester le même". Des paroles de vieux sages pour un gamin de 19 ans.

    à lire également
    Paulo Fonseca en discussion avec les joueurs de l'OL
    Ligue Europa : l'OL bouleversera ses habitudes à Berne
    1 commentaire
    1. Avatar
      Poupette38 - ven 16 Jan 26 à 16 h 59

      Intéressante sa conférence de presse, mais il est entrain de prendre le défaut de Clinton, "le voilà" 🤔

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Paulo Fonseca en discussion avec les joueurs de l'OL
    Ligue Europa : l'OL bouleversera ses habitudes à Berne 16:55
    Khalis Merah (OL) face à Hamed Junior Traoré (OM)
    OL - Merah : "Je sais que tout peut s’arrêter demain" 16:10
    Rachid Ghezzal lors d'OL - PSG
    Rachid Ghezzal absent pour OL - Brest 15:00
    Paulo Fonseca en discussion avec Pavel Sulc lors de Maccabi Tel Aviv - OL
    OL - Mercato : Fonseca veut recruter un joueur dans le profil de Satriano 14:17
    Martin Satriano lors de Lorient - OL
    Mercato : Fonseca confirme le départ de Satriano de l'OL vers Getafe 13:28
    Eric Roy, coach de Brest
    Brest pourra compter sur deux retours de CAN contre l’OL 12:20
    Martin Satriano fêtant son 1er but avec l'OL contre Salzbourg
    OL : annoncé sur le départ, Satriano absent à l'entraînement 11:34
    Eugénie Le Sommer a marqué pour son premier match avec Toluca
    Après son départ d’OL Lyonnes, Le Sommer a été convaincue par Henry 11:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    OL Académie
    OL Académie : retour aux championnats ce week-end 10:15
    Endrick (OL) et Romain Perraud (Lille)
    OL : Endrick ne craint pas le niveau physique de la Ligue 1 09:30
    Le Parc OL à l'occasion du derby contre l'ASSE
    Dix ans du Parc OL... "Une histoire encore à écrire" 08:45
    D1 : OL Lyonnes - Saint-Étienne prévu le 8 février à 15 heures 08:00
    Martin Satriano lors de Real Betis - OL
    OL - Mercato : Satriano acheté avant d’être prêté ? 07:30
    Pierre Sage, entraîneur de l'OL
    Pourquoi Pierre Sage (Lens) n'a pas insisté avec son système préférentiel à l'OL 15/01/26
    Bojan Zeković, attaquant des U17 de l'OL
    OL Académie : Bojan Zekovic rejoindra l'équipe de France U16 15/01/26
    Alice Sombath lors du match Arsenal - OL
    OL Lyonnes : Alice Sombath signe pour une saison de plus 15/01/26
    Ruben Kluivert face à Khvicha Kvaratskhelia lors d'OL - PSG
    OL : Ruben Kluivert parmi les joueurs les plus rapides de Ligue 1 15/01/26
    OL Académie
    OL Académie : les U9 et U11 disputeront un tournoi au Maroc début février 15/01/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut