Rachid Ghezzal absent pour OL - Brest

Devant se passer de Corentin Tolisso pour cause de suspension, Paulo Fonseca fera également sans Rachid Ghezzal pour OL - Brest. L’ailier est en délicatesse avec ses adducteurs.

Cela devait être un bon coup pour apporter de l’expérience au groupe lyonnais. On ne peut pas dire que le pari tenté par l’OL avec Rachid Ghezzal soit couronné de succès pour le moment. De retour dans son club formateur depuis septembre dernier, l’international algérien n’arrive pas à enchaîner. Avec neuf matchs joués, mais seulement 187 minutes disputées, Ghezzal est loin d’avoir l’apport attendu. Après une blessure à l’ischio fin novembre, le Décinois manquera la venue de Brest pour un autre pépin physique. Ce vendredi, Paulo Fonseca a acté le forfait de son ailier dimanche. "Rachid a un problème à l’adducteur et ne sera pas disponible."

Tolisso suspendu, Abner de retour

Buteur pour le premier match au Parc OL en janvier 2016, Rachid Ghezzal ne sera pas là pour le match des dix ans, pas plus que son compère Corentin Tolisso. Les deux rescapés de 2016 prendront place en tribunes puisque le capitaine a pris un match pour accumulation de cartons. Malade la semaine dernière pour Lille, Abner fait son retour dans un groupe qui ne comptera pas sur Ernest Nuamah et Malick Fofana une fois de plus.