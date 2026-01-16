Actualités
Paulo Fonseca en discussion avec Pavel Sulc lors de Maccabi Tel Aviv - OL
Paulo Fonseca en discussion avec Pavel Sulc lors de Maccabi Tel Aviv – OL (Photo by Oliver BUNIC / AFP)

OL - Mercato : Fonseca veut recruter un joueur dans le profil de Satriano

  • par David Hernandez
  • 23 Commentaires

    • Ayant confirmé le départ de Martin Satriano, Paulo Fonseca veut recruter un nouvel attaquant. Face au manque de gabarit à l'OL, l'entraîneur portugais veut attirer un joueur au profil similaire à celui de l'Uruguayen.

    Encore quinze jours de mercato pour l'OL et il va falloir s'activer pour la cellule de recrutement. Depuis l'arrivée d'Endrick, un calme plat règne à Décines, ce qui ne veut pas dire que ça ne travaille pas. Les aléas du mercato vont pousser Matthieu Louis-Jean, Benjamin Charier et toute la cellule à passer la deuxième sur certains dossiers. Notamment celui d'un attaquant. Endrick a beau avoir débarqué entre Rhône et Saône, le départ de Martin Satriano laisse à nouveau l'OL avec une seule solution en pointe. Avec la bonne passe de Pavel Sulc et donc le renfort du joueur du Real Madrid, le club lyonnais va-t-il se concentrer sur un recrutement sur les ailes alors que Fofana et Nuamah ne sont pas encore remis ?

    "Endrick et Sulc ne sont pas des joueurs imposants dans la surface"

    Cela aurait pu être tentant, mais ce ne semble pas être le chemin pris. Interrogé par nos soins sur l'impact du départ de Satriano dans les recherches offensives, Paulo Fonseca a confirmé que la priorité restera un attaquant de pointe plus qu'un ailier. "On veut avoir la possibilité de recruter un attaquant avec les caractéristiques de Martin. Si on regarde Endrick ou Pavel (Sulc), qui sont les deux attaquants que nous avons maintenant, ils ne sont pas des joueurs pour jouer dans la surface. Ce ne sont pas des joueurs physiquement très forts. Je pense qu'il est important, si nous pouvons, d'apporter un joueur avec ces caractéristiques." Le profil établi, reste désormais à savoir qui a les caractéristiques de l'heureux élu qui se greffera dans la rotation.

    à lire également
    Rachid Ghezzal lors d'OL - PSG
    Rachid Ghezzal absent pour OL - Brest
    23 commentaires
    1. Avatar
      Sonny03 - ven 16 Jan 26 à 14 h 23

      bon bah vendons Molebe et Gomes Rofriguez alors. Inutile de ralentir leur progression, Fonseca ne compte pas sur eux.

      Signaler
    2. Avatar
      lekinslayer - ven 16 Jan 26 à 14 h 28

      AGR : déménage tout dans la surface adverse sur les périodes où il est sur le terrain. Fonseca "On a besoin d'un profil physique" ???????

      Signaler
      1. Avatar
        Miktos - ven 16 Jan 26 à 14 h 49

        Il déménage rien du tout avec ses 1m60 MDR

        Signaler
        1. Avatar
          Sonny03 - ven 16 Jan 26 à 15 h 09

          ah parce que pour toi on ne peut pas être de petite taille pour tout déménager ? AGR a des appuis de ouf et une faculté de percussion indéniable.

    3. OL-91
      OL-91 - ven 16 Jan 26 à 14 h 28

      On vend donc Satriano afin de rechercher un profil similaire à Satriano !

      Signaler
      1. Bioman
        Bioman - ven 16 Jan 26 à 14 h 32

        Manifestement Satriano n'avait pas envie d'être remplaçant !

        Signaler
      2. Avatar
        Sonny03 - ven 16 Jan 26 à 14 h 32

        oui c'est du n'importe quoi et AGR a autant de volume physique en étant meilleur techniquement.

        Signaler
      3. Avatar
        BadGone91 - ven 16 Jan 26 à 14 h 35

        Oui assez étonnant comme sortie... bon je veux bien que ce soit la dèche et qu'on ai besoin de vendre mais quand même. On n'a même pas vendu un joueur que l'entraineur dit qu'il veut un profil similaire à celui-ci !

        Par contre je comprends que l'on recherche un joueur physique, mais plutôt du style Giroud, Ajorque. Un genre de tour de contrôle, bon dos au jeu, et qui peut apporter le danger sur les centres et corners de la tête. C'était d'ailleurs ce qui était déjà évoqué cet été. Cela apporterait de la diversité dans les profils disponibles.

        Signaler
        1. Avatar
          Miktos - ven 16 Jan 26 à 14 h 50

          c'est exactement ce genre de profil dont il parle, ça me fait rire de lire qu'il faut mettre AGR

        2. Avatar
          Sonny03 - ven 16 Jan 26 à 15 h 05

          parce que Satriano a le profil d'un Ajorque ?

        3. Avatar
          BadGone91 - ven 16 Jan 26 à 15 h 27

          Non justement c'est ce que j'explique.

          Fonseca veut un profil "physique" mais ça veut tout et rien dire. Si on se sépare de Satriano c'est pas pour reprendre le même joueur...

    4. OLyonn@is
      OLyonn@is - ven 16 Jan 26 à 14 h 33

      @OL91
      Hé oui,c'est logique.😪

      Signaler
      1. Avatar
        manu - ven 16 Jan 26 à 14 h 37

        Comme je l'ai dit sur un autre post, Satriano a toujours été privilégié à AGR et Molebe cette saison...donc,il est logique que si il y a départ de Satriano, c'est pas pour faire jouer l'un des 2 gones!Je suis très impatient de savoir qui va arriver à la place de l'Uruguayen.

        Signaler
    5. RBV
      RBV - ven 16 Jan 26 à 14 h 35

      Ludovic Ajorque !

      Signaler
      1. Avatar
        leroilyon - ven 16 Jan 26 à 14 h 43

        Faut se dépêcher alors il nous reste 48h.. 😉

        Signaler
        1. RBV
          RBV - ven 16 Jan 26 à 14 h 50

          Ah oui pour le piquer à Brest, pas bête ^^
          En gros, il veut une tour de contrôle, mais un peu plus technique que Satriano. On verra. La fin de mercato va être animée !

    6. OLyonn@is
      OLyonn@is - ven 16 Jan 26 à 14 h 37

      @RBV
      J'aime bien le profil du joueur.

      Signaler
      1. RBV
        RBV - ven 16 Jan 26 à 14 h 51

        C'est exactement le profil qu'il nous manque en effet. Satriano était un pari, raté, d'avoir un joueur dans ce genre la. Mais y'en a pas mal sur le marché je pense...

        Signaler
    7. Avatar
      BadGone91 - ven 16 Jan 26 à 14 h 39

      Pour rappel c'était déjà ce qu'ils disaient l'été dernier et au final on a recruté... personne. Avec le fameux "j'ai confiance en AGR et Molebe".

      Signaler
    8. OLyonn@is
      OLyonn@is - ven 16 Jan 26 à 14 h 42

      lol Molebe c'est fou ce qu'il a joué...

      Signaler
    9. Avatar
      Cicinho2 - ven 16 Jan 26 à 15 h 08

      C’est marrant parce que j’avais pas remarqué que Satriano faisait 1,87m... je le voyais avec 10 cm de moins!

      Signaler
      1. Avatar
        BadGone91 - ven 16 Jan 26 à 15 h 21

        J'allais faire une blague beauf mais je vais me retenir

        Signaler
    10. Mimoun
      Mimoun - ven 16 Jan 26 à 15 h 12

      "Si on regarde Endrick ou Pavel (Sulc), qui sont les deux attaquants que nous avons maintenant, ils ne sont pas des joueurs pour jouer dans la surface. Ce ne sont pas des joueurs physiquement très forts."
      Les deux joueurs concernés seront heureux de l'apprendre ! merci coach !

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Rachid Ghezzal lors d'OL - PSG
    Rachid Ghezzal absent pour OL - Brest 15:00
    Paulo Fonseca en discussion avec Pavel Sulc lors de Maccabi Tel Aviv - OL
    OL - Mercato : Fonseca veut recruter un joueur dans le profil de Satriano 14:17
    Martin Satriano lors de Lorient - OL
    Mercato : Fonseca confirme le départ de Satriano de l'OL vers Getafe 13:28
    Eric Roy, coach de Brest
    Brest pourra compter sur deux retours de CAN contre l’OL 12:20
    Martin Satriano fêtant son 1er but avec l'OL contre Salzbourg
    OL : annoncé sur le départ, Satriano absent à l'entraînement 11:34
    Eugénie Le Sommer a marqué pour son premier match avec Toluca
    Après son départ d’OL Lyonnes, Le Sommer a été convaincue par Henry 11:00
    OL Académie
    OL Académie : retour aux championnats ce week-end 10:15
    Endrick (OL) et Romain Perraud (Lille)
    OL : Endrick ne craint pas le niveau physique de la Ligue 1 09:30
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Le Parc OL à l'occasion du derby contre l'ASSE
    Dix ans du Parc OL... "Une histoire encore à écrire" 08:45
    D1 : OL Lyonnes - Saint-Étienne prévu le 8 février à 15 heures 08:00
    Martin Satriano lors de Real Betis - OL
    OL - Mercato : Satriano acheté avant d’être prêté ? 07:30
    Pierre Sage, entraîneur de l'OL
    Pourquoi Pierre Sage (Lens) n'a pas insisté avec son système préférentiel à l'OL 15/01/26
    Bojan Zeković, attaquant des U17 de l'OL
    OL Académie : Bojan Zekovic rejoindra l'équipe de France U16 15/01/26
    Alice Sombath lors du match Arsenal - OL
    OL Lyonnes : Alice Sombath signe pour une saison de plus 15/01/26
    Ruben Kluivert face à Khvicha Kvaratskhelia lors d'OL - PSG
    OL : Ruben Kluivert parmi les joueurs les plus rapides de Ligue 1 15/01/26
    OL Académie
    OL Académie : les U9 et U11 disputeront un tournoi au Maroc début février 15/01/26
    Jonatan Giráldez, entraîneur de l'OL Lyonnes
    OL Lyonnes - Lens (1-0) : un "bon début de match", mais une "finition pas au rendez-vous" pour Giráldez 15/01/26
    Téo Barisic, joueur de la réserve de l'OL
    Teo Barišić "n'oubliera jamais ses 9 années" à l'OL 15/01/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut