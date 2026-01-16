Ayant confirmé le départ de Martin Satriano, Paulo Fonseca veut recruter un nouvel attaquant. Face au manque de gabarit à l'OL, l'entraîneur portugais veut attirer un joueur au profil similaire à celui de l'Uruguayen.
Encore quinze jours de mercato pour l'OL et il va falloir s'activer pour la cellule de recrutement. Depuis l'arrivée d'Endrick, un calme plat règne à Décines, ce qui ne veut pas dire que ça ne travaille pas. Les aléas du mercato vont pousser Matthieu Louis-Jean, Benjamin Charier et toute la cellule à passer la deuxième sur certains dossiers. Notamment celui d'un attaquant. Endrick a beau avoir débarqué entre Rhône et Saône, le départ de Martin Satriano laisse à nouveau l'OL avec une seule solution en pointe. Avec la bonne passe de Pavel Sulc et donc le renfort du joueur du Real Madrid, le club lyonnais va-t-il se concentrer sur un recrutement sur les ailes alors que Fofana et Nuamah ne sont pas encore remis ?
"Endrick et Sulc ne sont pas des joueurs imposants dans la surface"
Cela aurait pu être tentant, mais ce ne semble pas être le chemin pris. Interrogé par nos soins sur l'impact du départ de Satriano dans les recherches offensives, Paulo Fonseca a confirmé que la priorité restera un attaquant de pointe plus qu'un ailier. "On veut avoir la possibilité de recruter un attaquant avec les caractéristiques de Martin. Si on regarde Endrick ou Pavel (Sulc), qui sont les deux attaquants que nous avons maintenant, ils ne sont pas des joueurs pour jouer dans la surface. Ce ne sont pas des joueurs physiquement très forts. Je pense qu'il est important, si nous pouvons, d'apporter un joueur avec ces caractéristiques." Le profil établi, reste désormais à savoir qui a les caractéristiques de l'heureux élu qui se greffera dans la rotation.
bon bah vendons Molebe et Gomes Rofriguez alors. Inutile de ralentir leur progression, Fonseca ne compte pas sur eux.
AGR : déménage tout dans la surface adverse sur les périodes où il est sur le terrain. Fonseca "On a besoin d'un profil physique" ???????
Il déménage rien du tout avec ses 1m60 MDR
ah parce que pour toi on ne peut pas être de petite taille pour tout déménager ? AGR a des appuis de ouf et une faculté de percussion indéniable.
On vend donc Satriano afin de rechercher un profil similaire à Satriano !
Manifestement Satriano n'avait pas envie d'être remplaçant !
oui c'est du n'importe quoi et AGR a autant de volume physique en étant meilleur techniquement.
Oui assez étonnant comme sortie... bon je veux bien que ce soit la dèche et qu'on ai besoin de vendre mais quand même. On n'a même pas vendu un joueur que l'entraineur dit qu'il veut un profil similaire à celui-ci !
Par contre je comprends que l'on recherche un joueur physique, mais plutôt du style Giroud, Ajorque. Un genre de tour de contrôle, bon dos au jeu, et qui peut apporter le danger sur les centres et corners de la tête. C'était d'ailleurs ce qui était déjà évoqué cet été. Cela apporterait de la diversité dans les profils disponibles.
c'est exactement ce genre de profil dont il parle, ça me fait rire de lire qu'il faut mettre AGR
parce que Satriano a le profil d'un Ajorque ?
Non justement c'est ce que j'explique.
Fonseca veut un profil "physique" mais ça veut tout et rien dire. Si on se sépare de Satriano c'est pas pour reprendre le même joueur...
@OL91
Hé oui,c'est logique.😪
Comme je l'ai dit sur un autre post, Satriano a toujours été privilégié à AGR et Molebe cette saison...donc,il est logique que si il y a départ de Satriano, c'est pas pour faire jouer l'un des 2 gones!Je suis très impatient de savoir qui va arriver à la place de l'Uruguayen.
Ludovic Ajorque !
Faut se dépêcher alors il nous reste 48h.. 😉
Ah oui pour le piquer à Brest, pas bête ^^
En gros, il veut une tour de contrôle, mais un peu plus technique que Satriano. On verra. La fin de mercato va être animée !
@RBV
J'aime bien le profil du joueur.
C'est exactement le profil qu'il nous manque en effet. Satriano était un pari, raté, d'avoir un joueur dans ce genre la. Mais y'en a pas mal sur le marché je pense...
Pour rappel c'était déjà ce qu'ils disaient l'été dernier et au final on a recruté... personne. Avec le fameux "j'ai confiance en AGR et Molebe".
lol Molebe c'est fou ce qu'il a joué...
C’est marrant parce que j’avais pas remarqué que Satriano faisait 1,87m... je le voyais avec 10 cm de moins!
J'allais faire une blague beauf mais je vais me retenir
"Si on regarde Endrick ou Pavel (Sulc), qui sont les deux attaquants que nous avons maintenant, ils ne sont pas des joueurs pour jouer dans la surface. Ce ne sont pas des joueurs physiquement très forts."
Les deux joueurs concernés seront heureux de l'apprendre ! merci coach !