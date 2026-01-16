Ayant confirmé le départ de Martin Satriano, Paulo Fonseca veut recruter un nouvel attaquant. Face au manque de gabarit à l'OL, l'entraîneur portugais veut attirer un joueur au profil similaire à celui de l'Uruguayen.

Encore quinze jours de mercato pour l'OL et il va falloir s'activer pour la cellule de recrutement. Depuis l'arrivée d'Endrick, un calme plat règne à Décines, ce qui ne veut pas dire que ça ne travaille pas. Les aléas du mercato vont pousser Matthieu Louis-Jean, Benjamin Charier et toute la cellule à passer la deuxième sur certains dossiers. Notamment celui d'un attaquant. Endrick a beau avoir débarqué entre Rhône et Saône, le départ de Martin Satriano laisse à nouveau l'OL avec une seule solution en pointe. Avec la bonne passe de Pavel Sulc et donc le renfort du joueur du Real Madrid, le club lyonnais va-t-il se concentrer sur un recrutement sur les ailes alors que Fofana et Nuamah ne sont pas encore remis ?

"Endrick et Sulc ne sont pas des joueurs imposants dans la surface"

Cela aurait pu être tentant, mais ce ne semble pas être le chemin pris. Interrogé par nos soins sur l'impact du départ de Satriano dans les recherches offensives, Paulo Fonseca a confirmé que la priorité restera un attaquant de pointe plus qu'un ailier. "On veut avoir la possibilité de recruter un attaquant avec les caractéristiques de Martin. Si on regarde Endrick ou Pavel (Sulc), qui sont les deux attaquants que nous avons maintenant, ils ne sont pas des joueurs pour jouer dans la surface. Ce ne sont pas des joueurs physiquement très forts. Je pense qu'il est important, si nous pouvons, d'apporter un joueur avec ces caractéristiques." Le profil établi, reste désormais à savoir qui a les caractéristiques de l'heureux élu qui se greffera dans la rotation.