Actualités
Martin Satriano lors de Lorient - OL
Martin Satriano lors de Lorient – OL (Photo by Damien Meyer / AFP)

Mercato : Fonseca confirme le départ de Satriano de l'OL vers Getafe

  • par David Hernandez
  • 3 Commentaires

    • Absent de l’entraînement de l'OL ce vendredi, Martin Satriano est en partance. Paulo Fonseca a confirmé que l’Uruguayen va rejoindre Getafe dans les prochaines heures.

    Retour à la case départ pour l'OL dans ce mercato hivernal. Avant le passage à la nouvelle année, Paulo Fonseca souhaitait une recrue offensive pour pouvoir avoir une solution supplémentaire sur le front de l'attaque. Avec l'arrivée rapide d'Endrick, l'entraîneur portugais a été entendu. Sauf qu'il n'a pas pu compter bien longtemps sur le fait d'avoir deux avant-centres. Un seul match à Lille, puisque Martin Satriano ne sera pas de la partie dimanche contre Brest. Il ne jouera d'ailleurs plus d'autre match cette saison avec le club rhodanien.

    "Une solution qui convient à toutes les parties"

    Absent de l'entraînement ce vendredi, l'Uruguayen a pris la direction de l'Espagne, comme l'a confirmé Paulo Fonseca"Vous avez tous vu ce qu'il se dit sur lui. Il n'est pas ici, car il va rejoindre l'Espagne et Getafe." Ce choix de partir en Liga, le coach lyonnais l'explique par l'arrivée d'Endrick avec laquelle "il a compris qu'il aurait moins de temps de jeu. Cette option convient au joueur, mais aussi au club."

    3 commentaires
    1. Bioman
      Bioman - ven 16 Jan 26 à 13 h 39

      C'est moi, ou sur cette photo le gardien de Lorient a un derchou proéminent ?

      Salut Martin à la revoyure !

      Signaler
    2. Avatar
      KIM K - ven 16 Jan 26 à 13 h 44

      une bonne chose toutes les partie s'y retrouvent et l'OL ne devrait pas trop y perdre

      Signaler
    3. Ledromois
      Ledromois - ven 16 Jan 26 à 13 h 52

      Une bonne nouvelle, alors oui il se donne sur le terrain mais offensivement c'était pas ça et techniquement limité, merci d'avoir tout donné et bonne route.

      Avec ce départ, j'espère qu'on verra un peu plus AGR et Molebe sur les fins de match. Sulc peut être l'alternative sérieuse en 9. Je trouve qu'il manque un milieu de terrain car derrière Morton et Tolisso, c'est pas dingue (à la rigueur Tessmann).

      Il va y avoir du monde à vendre cet été : Satriano, Mangala(le club veut le garder cet hiver sans doute pour que sa valeur remonte), Turner (merci John), DCC, Akouokou, Diawara (?), Hateboer, AMN (?). MLJ va avoir du boulot.

      Signaler

    derniers commentaires
