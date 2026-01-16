Absent de l’entraînement de l'OL ce vendredi, Martin Satriano est en partance. Paulo Fonseca a confirmé que l’Uruguayen va rejoindre Getafe dans les prochaines heures.

Retour à la case départ pour l'OL dans ce mercato hivernal. Avant le passage à la nouvelle année, Paulo Fonseca souhaitait une recrue offensive pour pouvoir avoir une solution supplémentaire sur le front de l'attaque. Avec l'arrivée rapide d'Endrick, l'entraîneur portugais a été entendu. Sauf qu'il n'a pas pu compter bien longtemps sur le fait d'avoir deux avant-centres. Un seul match à Lille, puisque Martin Satriano ne sera pas de la partie dimanche contre Brest. Il ne jouera d'ailleurs plus d'autre match cette saison avec le club rhodanien.

"Une solution qui convient à toutes les parties"

Absent de l'entraînement ce vendredi, l'Uruguayen a pris la direction de l'Espagne, comme l'a confirmé Paulo Fonseca. "Vous avez tous vu ce qu'il se dit sur lui. Il n'est pas ici, car il va rejoindre l'Espagne et Getafe." Ce choix de partir en Liga, le coach lyonnais l'explique par l'arrivée d'Endrick avec laquelle "il a compris qu'il aurait moins de temps de jeu. Cette option convient au joueur, mais aussi au club."