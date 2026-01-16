OL : annoncé sur le départ, Satriano absent à l'entraînement

À deux jours de la venue de Brest, l'OL affiche presque complet. Abner a fait son retour à l'entraînement, mais Martin Satriano n'a pas pointé le bout de son nez, lui qui est annoncé du côté de l'Espagne.

Il n'allait certainement pas jouer dimanche face à son ancien club qu'est Brest avec l'arrivée d'Endrick, mais l'avenir lyonnais est de plus en plus incertain pour Martin Satriano. Ces dernières heures, l'Uruguayen est envoyé du côté de la Liga avec un prêt à Getafe. Tout cela devrait être acté incessamment sous peu, et ce n'est pas son absence à l'entraînement de l'OL ce vendredi qui laisse croire au contraire. À deux jours de la venue du Stade Brestois, Paulo Fonseca a donc dû faire sans son attaquant alors qu'il réclamait un renfort de plus à ses côtés pour la seconde partie de saison. Cela laisse ainsi penser qu'une autre recrue offensive pourrait bien débarquer d'ici au 2 février prochain.

Pour revenir à la Ligue 1, Fonseca sait déjà depuis une dizaine de jours qu'il ne pourra pas compter sur Corentin Tolisso. Averti à Monaco, le capitaine est suspendu pour cette 18e journée et c'est un coup dur pour l'OL. En revanche, Abner a bien repris l'entraînement depuis le début de la semaine et postule donc pour une place dans le groupe ce dimanche.