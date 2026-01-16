OL : annoncé sur le départ, Satriano absent à l'entraînement

À deux jours de la venue de Brest, l'OL affiche presque complet. Abner a fait son retour à l'entraînement, mais Martin Satriano n'a pas pointé le bout de son nez, lui qui est annoncé du côté de l'Espagne.
Il n'allait certainement pas jouer dimanche face à son ancien club qu'est Brest avec l'arrivée d'Endrick, mais l'avenir lyonnais est de plus en plus incertain pour Martin Satriano. Ces dernières heures, l'Uruguayen est envoyé du côté de la Liga avec un prêt à Getafe. Tout cela devrait être acté incessamment sous peu, et ce n'est pas son absence à l'entraînement de l'OL ce vendredi qui laisse croire au contraire. À deux jours de la venue du Stade Brestois, Paulo Fonseca a donc dû faire sans son attaquant alors qu'il réclamait un renfort de plus à ses côtés pour la seconde partie de saison. Cela laisse ainsi penser qu'une autre recrue offensive pourrait bien débarquer d'ici au 2 février prochain.
Pour revenir à la Ligue 1, Fonseca sait déjà depuis une dizaine de jours qu'il ne pourra pas compter sur Corentin Tolisso. Averti à Monaco, le capitaine est suspendu pour cette 18e journée et c'est un coup dur pour l'OL. En revanche, Abner a bien repris l'entraînement depuis le début de la semaine et postule donc pour une place dans le groupe ce dimanche.
C'est fini , l'exécution a été rapide , mais c'est le mieux pour tout le monde .
Il aura quand même inscrit quelques buts et son activité n'aura pas été inutile , mais avec un vrai bon avant centre on aurait pas mal de points en plus ...
salut Juni 38 , attention la visite médicale n'est pas encore passée , avec ce qui lui est arrivé , croisons les doigts , en espérant ne rien avoir avoir raté de dissimulé lorsqu'il est venu passer la visite chez nous .
bonjour ol1954 , guère d'inquiétude à ce sujet , le club sait ce qu'il fait et Satriano est rentré contre lille , il est parfaitement apte à jouer .
On est dans la logique de rigueur menée par le staff : un départ pour une arrivée ( je ne crois pas qu'ils prendront un autre attaquant ) .