Partie au Mexique il y a six mois, Eugénie Le Sommer ne regrette pas son choix. L’ancienne attaquante d’OL Lyonnes vit pleinement son aventure à Toluca.

Le français n’est pas encore la langue officielle à Toluca, mais pas loin. Depuis quelques mois, la ville mexicaine a connu une arrivée massive de Français grâce à son équipe de football féminin. En effet, Amandine Henry a montré la voie à certains et il règne un peu d’OL Lyonnes désormais. Après la milieu, Patrice Lair a pris les rênes de l’équipe, suivi par Romain Segui et enfin Eugénie Le Sommer. Si Shirley Cruz a aussi rejoint le staff technique, c’est bien l’attaquante qui défraye la chronique depuis son arrivée. Une venue sur laquelle Amandine Henry a joué les VRP. "Lorsque mon contrat (avec OL Lyonnes) s'est terminé, Amandine Henry m'a invitée et m'a parlé du projet. J'en ai donc parlé avec mon agent, nous avons tout examiné et j'ai dit : 'Pourquoi pas ?'", a décrit Le Sommer dans une interview au Guardian.

"Entre 3 à 5 000 spectateurs par match"

Triste de ne pas pouvoir finir sa carrière à OL Lyonnes, Eugénie Le Sommer croque à présent à pleines dents sa nouvelle vie. Elle revient encore à Lyon pendant les grosses coupures, comme ce fut le cas cet hiver, mais, après les États-Unis, l’internationale française a trouvé un cadre de vie et sportif qui lui convient. "Quitter l'Europe pour venir ici a été un grand défi, mais en même temps, c'était quelque chose que je désirais ; je voulais en profiter et c'est pourquoi j'ai choisi le Mexique. C'était une bonne décision. Nous avons plus de supporters dans les stades qu'en Europe, toujours entre 3 000 et 5 000 par match." Le Mexique, le nouvel Eldorado ?