OL Académie : retour aux championnats ce week-end

Ce week-end marque la reprise du championnat pour les équipes de jeunes de l’OL Académie alors que la réserve en avait fait de même dès le week-end dernier.

C’est reparti pour les week-end intenses au sein de l’Académie. Pour la première fois en 2026, toutes les équipes du centre de formation sont sur le pont et aucune n’évoluera à domicile. Néanmoins, pour deux, le déplacement ne sera pas des plus lointains. Samedi soir (18h), la réserve de Gueïda Fofana se rendra du côté de Lyon-La Duchère pour un derby compliqué. Tenus en échec par Alès le week-end dernier (1-1), les Lyonnais affrontent des voisins, troisièmes de la poule H et qui visent la montée. Une grosse opposition donc contre les joueurs de Lionel Bah qui ne veulent pas voir Bourgoins’envoler.

Début de la phase Élite pour les U19 féminines

La réserve sera la seule équipe de l’Académie à jouer samedi, tout le reste se jouant dimanche à 14h30. Les U17 de Samy Saci seront ceux qui iront le moins loin puisqu'un derby les attend également. Les coéquipiers de Bojan Zekovicaffronteront le FC Lyon à Vuillermet dans le 8e arrondissement. L’occasion de confronter une place de leader alors que le FC Metz, deuxième, reçoit la lanterne rouge de la poule C. Dans le même temps, à 14h30, les U19 de Florent Balmont se déplacent en Alsace pour affronter Schiltigheim tandis que les homologues féminines lancent leur phase Élite contre le PSG. Enfin, la réserve de l’OL Lyonnes se rend chez la lanterne rouge de Chatenoy Le Roy, dimanche.

Le programme de l’Académie :

Réserve : Lyon-La Duchère - OL, samedi 18h

Réserve féminine : Chatenoy Le Roy - OL Lyonnes, dimanche 14h30

U19 : Schiltigheim - OL, dimanche, 14h30

U19 féminine : PSG - OL Lyonnes, dimanche 14h30

U17 : FC Lyon - OL, dimanche 14h30