Actualités
Endrick (OL) et Romain Perraud (Lille)
Endrick (OL) et Romain Perraud (Lille) (Photo by Matthieu Mirville / DPPI via AFP)

OL : Endrick ne craint pas le niveau physique de la Ligue 1

  • par David Hernandez
  • 5 Commentaires

    • Débarquant du Real Madrid, Endrick peut s’attendre à un certain traitement de la part des défenses françaises. Néanmoins, l’attaquant de l’OL ne s’inquiète pas de son adaptation à la Ligue 1.

    Il ne pouvait pas rêver meilleurs débuts. Dimanche dernier, Endrick a fait parler la poudre dès son premier match avec l’OL. Un titularisation, un but et une qualification à Lille pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. Après la coupe, place au championnat dès ce dimanche face à Brest pour une première à Décines. Ce sera une fois de plus l’attraction dominicale autour de l’actualité de l’OL et la question est de savoir comment le Brésilien va s’adapter à la Ligue 1. Avec tout le tapage médiatique autour de son arrivée, on peut s’attendre à un traitement spécial sur les premières sorties d’Endrick mais cela ne lui fait pas peur. "J’ai toujours joué avec des joueurs plus âgés que moi depuis que je suis petit. J’ai toujours dû me dépasser physiquement. Je ne crois pas que ce soit un problème", a-t-il déclaré dans une interview à Marca.

    Disposant d’un physique plutôt trapu et étant solide sur les jambes, Endrick semble avoir les caractéristiques requises pour ne pas se laisser manger par l’impact. Seulement, il va quand même falloir s’adapter à un championnat peut-être bien moins ouvert que la Liga ou le championnat brésilien. Pas de quoi inquiéter le numéro 9 lyonnais, qui ne veut pas faire de comparatif. "La France et l’Espagne comptent parmi les meilleures équipes nationales du monde, elles ont enchaîné les victoires. Ces deux championnats demandent une préparation physique intense. Je ne pense pas que l’un soit plus technique et l’autre plus physique. Il y a des joueurs qui viennent du monde entier dans les deux championnats."

    à lire également
    OL Académie
    OL Académie : retour aux championnats ce week-end
    5 commentaires
    1. Avatar
      Poupette38 - ven 16 Jan 26 à 9 h 51

      "on peut s’attendre à un traitement spécial sur les premières sorties d’Endrick"

      Il l'a eu son traitement spécial Endrick, sifflé dès ses premières prises de balles 👎 + sifflé à sa sortie, bonjour le public français (lillois) 😠, mais bon, apparemment tous les lyonnais en ont pris plein les oreilles

      Signaler
    2. Juni38
      Juni38 - ven 16 Jan 26 à 10 h 18

      Il a un physique de taureau , c'est plutôt les défenseurs de ligue1 qui peuvent s'inquiéter , car avec la puissance de ses appuis et sa rapidité , il va leur faire très mal .
      C'est l'anti Satriano , qui est lourd et peu rapide , et à la technique limitée .
      Il a les caractéristiques d'un Fofana , mais en beaucoup plus puissant .
      Un mélange de Nuamah et Fofana !
      Bref , une bombe !
      Si tu associes les trois sur le front de l'attaque , c'est une tuerie .

      Signaler
    3. Avatar
      BadGone91 - ven 16 Jan 26 à 10 h 31

      Il y a des joueurs qui viennent du monde entier dans les deux championnat, mais pourtant un mec comme Darder n'a pas réussi à s'adapter chez nous et à la Ligue 1. Bon ça n'a pas peut-être rien à voir avec notre championnat mais ce n'est pas rassurant sur l'adaptation des profils de la Liga.

      Endrick à un profil très particulier, qui peut je pense s'adapter partout. Le seul doute que j'ai c'est sur le côté physique, mais pas dans le sens "puissance", parce que ça il n'y a pas de soucis. Plutôt dans le sens endurance et répétition des efforts.

      C'était des doutes que j'avais émis après son match face à Lille, mais encore une fois il est actuellement hors de forme donc difficile de le juger là-dessus, et puis tout dépend quels efforts on va lui demander de faire.

      Signaler
      1. Avatar
        leroilyon - ven 16 Jan 26 à 10 h 36

        Je pense au contraire que ca va devenir un monstre physiquement, dès qu'il aura du rythme.

        Pour Darder la concurrence etait enorme au milieu de terrain, il a fait des très bons matchs et il joue 73 matchs en 2 saisons ..

        Signaler
    4. Avatar
      alain.taulin@orange.fr - ven 16 Jan 26 à 10 h 42

      À mon avis, il est en bonne condition physique, il s’est bien préparé au Réal. Par contre, il manque de temps de jeu et d automatismes avec ses coéquipiers. Il sera au top dans 2 ou 3 matchs. On pourra observer ses progrès et performances avec les matchs contre Brest et Metz! Je plains les défenses adverses. Pour notre plus grand bonheur….

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    OL Académie
    OL Académie : retour aux championnats ce week-end 10:15
    Endrick (OL) et Romain Perraud (Lille)
    OL : Endrick ne craint pas le niveau physique de la Ligue 1 09:30
    Le Parc OL à l'occasion du derby contre l'ASSE
    Dix ans du Parc OL... "Une histoire encore à écrire" 08:45
    D1 : OL Lyonnes - Saint-Étienne prévu le 8 février à 15 heures 08:00
    Martin Satriano lors de Real Betis - OL
    OL - Mercato : Satriano acheté avant d’être prêté ? 07:30
    Pierre Sage, entraîneur de l'OL
    Pourquoi Pierre Sage (Lens) n'a pas insisté avec son système préférentiel à l'OL 15/01/26
    Bojan Zeković, attaquant des U17 de l'OL
    OL Académie : Bojan Zekovic rejoindra l'équipe de France U16 15/01/26
    Alice Sombath lors du match Arsenal - OL
    OL Lyonnes : Alice Sombath signe pour une saison de plus 15/01/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Ruben Kluivert face à Khvicha Kvaratskhelia lors d'OL - PSG
    OL : Ruben Kluivert parmi les joueurs les plus rapides de Ligue 1 15/01/26
    OL Académie
    OL Académie : les U9 et U11 disputeront un tournoi au Maroc début février 15/01/26
    Jonatan Giráldez, entraîneur de l'OL Lyonnes
    OL Lyonnes - Lens (1-0) : un "bon début de match", mais une "finition pas au rendez-vous" pour Giráldez 15/01/26
    Téo Barisic, joueur de la réserve de l'OL
    Teo Barišić "n'oubliera jamais ses 9 années" à l'OL 15/01/26
    Ruben Kluivert (OL) au duel face à Olivier Giroud (Lille)
    Coupe de France : un plateau exceptionnellement relevé avec l'OL 15/01/26
    Christian Bassila, ancien joueur et formateur de l'OL
    C'est officiel, Christian Bassila prend la tête de l'OL Académie 15/01/26
    Brest : Mama Baldé ne recroisera pas la route de l'OL dimanche 15/01/26
    Abner Vinicius, défenseur de l'OL
    OL : Abner est bien à l'entraînement avant Brest 15/01/26
    Alice Sombath contre Dijon
    OL Lyonnes : premier capitanat pour Alice Sombath 15/01/26
    Tyler Morton félicite Pavel Sulc après son but lors de Monaco - OL
    L'OL sur la route d'une montée en puissance en 2026 ? 15/01/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut