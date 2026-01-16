OL : Endrick ne craint pas le niveau physique de la Ligue 1

Débarquant du Real Madrid, Endrick peut s’attendre à un certain traitement de la part des défenses françaises. Néanmoins, l’attaquant de l’OL ne s’inquiète pas de son adaptation à la Ligue 1.

Il ne pouvait pas rêver meilleurs débuts. Dimanche dernier, Endrick a fait parler la poudre dès son premier match avec l’OL. Un titularisation, un but et une qualification à Lille pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. Après la coupe, place au championnat dès ce dimanche face à Brest pour une première à Décines. Ce sera une fois de plus l’attraction dominicale autour de l’actualité de l’OL et la question est de savoir comment le Brésilien va s’adapter à la Ligue 1. Avec tout le tapage médiatique autour de son arrivée, on peut s’attendre à un traitement spécial sur les premières sorties d’Endrick mais cela ne lui fait pas peur. "J’ai toujours joué avec des joueurs plus âgés que moi depuis que je suis petit. J’ai toujours dû me dépasser physiquement. Je ne crois pas que ce soit un problème", a-t-il déclaré dans une interview à Marca.

Disposant d’un physique plutôt trapu et étant solide sur les jambes, Endrick semble avoir les caractéristiques requises pour ne pas se laisser manger par l’impact. Seulement, il va quand même falloir s’adapter à un championnat peut-être bien moins ouvert que la Liga ou le championnat brésilien. Pas de quoi inquiéter le numéro 9 lyonnais, qui ne veut pas faire de comparatif. "La France et l’Espagne comptent parmi les meilleures équipes nationales du monde, elles ont enchaîné les victoires. Ces deux championnats demandent une préparation physique intense. Je ne pense pas que l’un soit plus technique et l’autre plus physique. Il y a des joueurs qui viennent du monde entier dans les deux championnats."