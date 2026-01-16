OL : Endrick ne craint pas le niveau physique de la Ligue 1

Débarquant du Real Madrid, Endrick peut s’attendre à un certain traitement de la part des défenses françaises. Néanmoins, l’attaquant de l’OL ne s’inquiète pas de son adaptation à la Ligue 1.
Il ne pouvait pas rêver meilleurs débuts. Dimanche dernier, Endrick a fait parler la poudre dès son premier match avec l’OL. Un titularisation, un but et une qualification à Lille pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. Après la coupe, place au championnat dès ce dimanche face à Brest pour une première à Décines. Ce sera une fois de plus l’attraction dominicale autour de l’actualité de l’OL et la question est de savoir comment le Brésilien va s’adapter à la Ligue 1. Avec tout le tapage médiatique autour de son arrivée, on peut s’attendre à un traitement spécial sur les premières sorties d’Endrick mais cela ne lui fait pas peur. "J’ai toujours joué avec des joueurs plus âgés que moi depuis que je suis petit. J’ai toujours dû me dépasser physiquement. Je ne crois pas que ce soit un problème", a-t-il déclaré dans une interview à Marca.
Disposant d’un physique plutôt trapu et étant solide sur les jambes, Endrick semble avoir les caractéristiques requises pour ne pas se laisser manger par l’impact. Seulement, il va quand même falloir s’adapter à un championnat peut-être bien moins ouvert que la Liga ou le championnat brésilien. Pas de quoi inquiéter le numéro 9 lyonnais, qui ne veut pas faire de comparatif. "La France et l’Espagne comptent parmi les meilleures équipes nationales du monde, elles ont enchaîné les victoires. Ces deux championnats demandent une préparation physique intense. Je ne pense pas que l’un soit plus technique et l’autre plus physique. Il y a des joueurs qui viennent du monde entier dans les deux championnats."
"on peut s’attendre à un traitement spécial sur les premières sorties d’Endrick"
Il l'a eu son traitement spécial Endrick, sifflé dès ses premières prises de balles 👎 + sifflé à sa sortie, bonjour le public français (lillois) 😠, mais bon, apparemment tous les lyonnais en ont pris plein les oreilles
Il a un physique de taureau , c'est plutôt les défenseurs de ligue1 qui peuvent s'inquiéter , car avec la puissance de ses appuis et sa rapidité , il va leur faire très mal .
C'est l'anti Satriano , qui est lourd et peu rapide , et à la technique limitée .
Il a les caractéristiques d'un Fofana , mais en beaucoup plus puissant .
Un mélange de Nuamah et Fofana !
Bref , une bombe !
Si tu associes les trois sur le front de l'attaque , c'est une tuerie .
Il y a des joueurs qui viennent du monde entier dans les deux championnat, mais pourtant un mec comme Darder n'a pas réussi à s'adapter chez nous et à la Ligue 1. Bon ça n'a pas peut-être rien à voir avec notre championnat mais ce n'est pas rassurant sur l'adaptation des profils de la Liga.
Endrick à un profil très particulier, qui peut je pense s'adapter partout. Le seul doute que j'ai c'est sur le côté physique, mais pas dans le sens "puissance", parce que ça il n'y a pas de soucis. Plutôt dans le sens endurance et répétition des efforts.
C'était des doutes que j'avais émis après son match face à Lille, mais encore une fois il est actuellement hors de forme donc difficile de le juger là-dessus, et puis tout dépend quels efforts on va lui demander de faire.
Je pense au contraire que ca va devenir un monstre physiquement, dès qu'il aura du rythme.
Pour Darder la concurrence etait enorme au milieu de terrain, il a fait des très bons matchs et il joue 73 matchs en 2 saisons ..
À mon avis, il est en bonne condition physique, il s’est bien préparé au Réal. Par contre, il manque de temps de jeu et d automatismes avec ses coéquipiers. Il sera au top dans 2 ou 3 matchs. On pourra observer ses progrès et performances avec les matchs contre Brest et Metz! Je plains les défenses adverses. Pour notre plus grand bonheur….