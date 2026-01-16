Brest pourra compter sur deux retours de CAN contre l’OL

Éliminés de la CAN avec le Mali et le Cameroun, Kamory Doumbia et Junior Dina-Ebimbe ont fait leur retour à l’entraînement de Brest. Les deux internationaux africains seront disponibles pour le déplacement contre l’OL.

Dimanche soir, pendant que l’OL et Brest se feront face, le Sénégal et le Maroc se joueront la couronne africaine en finale de la CAN 2025. Face au parcours des Lions de la Teranga, Paulo Fonseca doit encore se passer de Moussa Niakhaté pour un match, ce qui ne sera pas le cas des Brestois. Aucun élément ne dispute cette ultime rencontre de la Coupe d’Afrique des Nations et Éric Roy peut même compter sur quelques renforts par rapport au dernier amical disputé le week-end dernier.

Éliminés de la CAN avec le Mali et le Cameroun, Kamory Doumbia et Junior Dina-Ebimbe ont fait leur retour à l’entraînement de Brest. À l’image de Clinton Mata qui avait enchaîné directement avec l’OL, Brest devrait ainsi pouvoir compter sur ces deux joueurs pour le déplacement dans la capitale des Gaules.