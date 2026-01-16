Brest pourra compter sur deux retours de CAN contre l’OL

Éliminés de la CAN avec le Mali et le Cameroun, Kamory Doumbia et Junior Dina-Ebimbe ont fait leur retour à l’entraînement de Brest. Les deux internationaux africains seront disponibles pour le déplacement contre l’OL.
Dimanche soir, pendant que l’OL et Brest se feront face, le Sénégal et le Maroc se joueront la couronne africaine en finale de la CAN 2025. Face au parcours des Lions de la Teranga, Paulo Fonseca doit encore se passer de Moussa Niakhaté pour un match, ce qui ne sera pas le cas des Brestois. Aucun élément ne dispute cette ultime rencontre de la Coupe d’Afrique des Nations et Éric Roy peut même compter sur quelques renforts par rapport au dernier amical disputé le week-end dernier.
Éliminés de la CAN avec le Mali et le Cameroun, Kamory Doumbia et Junior Dina-Ebimbe ont fait leur retour à l’entraînement de Brest. À l’image de Clinton Mata qui avait enchaîné directement avec l’OL, Brest devrait ainsi pouvoir compter sur ces deux joueurs pour le déplacement dans la capitale des Gaules.
Est-ce que le « seum » d’Éric Roy sera bien présent pour le match ?
Salut RVB, tu sais bien que son "seum" ne le quitte jamais dès qu'il y a un courant d'air contraire à sa volonté 🙄
Parmi les personnalités que j'apprécie le moins dans le monde du foot.
Encore un de ces anciens salariés bien nourri par l'OL qui crachent dans la soupe après .
Prévoir des éprouvettes et les faire faire pipi car la CAN désolé mais moi j'ai pas confiance !
S'il les fait jouer, c'est plutôt une bonne nouvelle car avec un peu de chance ils seront émoussés
Oui ou chargés comme des mulets ! 😆
Le match Maroc-Nigeria franchement j'avais une sale impression dans les deux équipes.
Monstrueux physiquement les gars alors que beaucoup on des carrières moyennes en club...
Idem
Physiquement, le Maroc également m'a impressionné a faire des courses pendant 120 min
On peut s'en étonner ...
HS
J'ai vu que Roger avait battu ruud en Australie en exhibition, il a le niveau encore le bougre ...
Je me suis fait la même réflexion.
Après il faut aussi reconnaître qu'il y a une vraie coordination d'équipe qui rend leurs courses utiles.
Oui mais ça c'est typique des compétitions internationales. Même chose en Amérique latine. Des mecs vont se révéler lors de ces compétitions, mais en club ils n'auront jamais le même niveau et la même envie.
Ça me fait penser à Ounahi lors de la dernière CDM 2022 justement. Un joueur d'Angers qui ne fait pas de vague, mais qui fait une compétition incroyable. Sa côte monte en flèche, puis redescends petit à petit depuis.