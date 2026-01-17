Actualités
Noah Nartey lors de Brondby - Strasbourg en Conference League
Noah Nartey lors de Brondby – Strasbourg en Conference League (Photo by LISELOTTE SABROE / Ritzau Scanpix via AFP)

Mercato : avec Nartey, l'OL en passe de boucler sa deuxième recrue de l'hiver ?

  David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Souhaitant se renforcer dans l'entrejeu malgré des solutions déjà nombreuses, l'OL devrait bientôt accueillir le jeune Noah Nartey. Le club lyonnais serait proche d'un accord avec Bröndby pour l'arrivée du milieu danois cet hiver.

    Est-ce que le départ de Martin Satriano a permis de lâcher un peu plus la bride dans ce mercato hivernal ? Peut-être bien. En même temps que l'OL trouvait un accord avec Getafe pour le prêt avec option d'achat de l'Uruguayen, le club lyonnais passait la seconde sur un autre dossier dans le sens des arrivées. Pisté depuis quelques semaines par la cellule de recrutement, Noah Nartey devrait être la deuxième recrue de l'hiver après Endrick, d'après L'Équipe. Rien n'est encore signé, mais les positions entre l'OL et Bröndby se sont plus que rapprochées.

    Encore un attaquant de pointe à trouver

    Pour attirer le jeune Danois, le cinquième de Ligue 1 devrait débourser la coquette somme de huit millions d'euros, auxquels s'ajouteront un bonus ainsi qu'un intéressement sur une future plus-value. S'il resterait encore quelques détails à régler entre toutes les parties, l'OL est en passe de boucler une deuxième arrivée dans les prochains jours. De quoi accélérer un mercato qui devrait permettre de s'offrir un autre attaquant de pointe, comme l'a suggéré Paulo Fonseca vendredi en conférence de presse.

    1 commentaire
    Ahtmos
      sam 17 Jan 26 à 8 h 31

      Bon je trouve ça assez incompréhensible vu la quantité et qualité de milieux qu'on a ce qui laisse présager deux choses.

      Ce nartey doit vraiment être un crack en devenir à la Morton surtout à ce prix la alors qu'on est fourni.

      Il va y avoir un départ au minimum au milieu mais honnêtement je veux voir partir personne. Même tessman que beaucoup critiquent est notre meilleur milieu défensif après Morton. Juste carvalho en doublure me parait juste.

      

