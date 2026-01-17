OL Academie : Molebe avec la réserve avant un départ ?

Non retenu avec le groupe pro, Enzo Molebe va disputer le derby avec la réserve de l’OL contre Lyon-La Duchère. Alors que son futur est encore discuté.

Après un nul frustrant à la maison contre Alès, la réserve de l’OL ne se déplacera pas bien loin ce samedi. Pour le compte de la 13e journée de National 3, les joueurs de Gueïda Fofana ont rendez-vous dans le quartier de La Duchère pour affronter les hommes de Lionel Bah. Un derby lyonnais pas facile à gérer puisque Lyon-La Duchère est troisième avec un match en moins. Les objectifs sont donc bien différents entre les deux clubs rhodaniens. Comme le week-end passé, Fofana pourra compter sur la présence d’Enzo Molebe. Le jeune attaquant ne prendra pas part aux festivités des 10 ans du Parc OL et se contentera du stade Balmont ce samedi à 18h.

L'OL avait mis les barbelés l'été dernier

Un moyen pour l’OL de faire garder le rythme à un joueur clairement en manque de confiance et qui n’arrive pas à se faire une place dans l’effectif de Paulo Fonseca. Ce déplacement dans le 9e arrondissement sonnera-t-il comme le dernier match de Molebe dans son club formateur cette saison ? Ces derniers jours, la question de son avenir à l’OL est revenue sur la table. Cet été, le FC Séville avait montré un intérêt pour le Lyonnais. Le club avait finalement choisi de conserver le joueur, espérant une éclosion. Ce ne fut pas le cas.