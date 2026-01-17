Actualités
Paulo Fonseca en discussions avec Enzo Molebe lors de Hambourg - OL
Paulo Fonseca en discussions avec Enzo Molebe lors de Hambourg – OL (Photo by Jurgen Fromme / firo Sportphoto / DPPI via AFP)

OL Academie : Molebe avec la réserve avant un départ ?

  • par David Hernandez

    • Non retenu avec le groupe pro, Enzo Molebe va disputer le derby avec la réserve de l’OL contre Lyon-La Duchère. Alors que son futur est encore discuté.

    Après un nul frustrant à la maison contre Alès, la réserve de l’OL ne se déplacera pas bien loin ce samedi. Pour le compte de la 13e journée de National 3, les joueurs de Gueïda Fofana ont rendez-vous dans le quartier de La Duchère pour affronter les hommes de Lionel Bah. Un derby lyonnais pas facile à gérer puisque Lyon-La Duchère est troisième avec un match en moins. Les objectifs sont donc bien différents entre les deux clubs rhodaniens. Comme le week-end passé, Fofana pourra compter sur la présence d’Enzo Molebe. Le jeune attaquant ne prendra pas part aux festivités des 10 ans du Parc OL et se contentera du stade Balmont ce samedi à 18h.

    L'OL avait mis les barbelés l'été dernier

    Un moyen pour l’OL de faire garder le rythme à un joueur clairement en manque de confiance et qui n’arrive pas à se faire une place dans l’effectif de Paulo Fonseca. Ce déplacement dans le 9e arrondissement sonnera-t-il comme le dernier match de Molebe dans son club formateur cette saison ? Ces derniers jours, la question de son avenir à l’OL est revenue sur la table. Cet été, le FC Séville avait montré un intérêt pour le Lyonnais. Le club avait finalement choisi de conserver le joueur, espérant une éclosion. Ce ne fut pas le cas.

    à lire également
    Ernest Nuamah et Moussa Niakhaté, joueurs de l'OL, à l'échauffement
    OL : Fonseca pessimiste concernant Nuamah

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Paulo Fonseca en discussions avec Enzo Molebe lors de Hambourg - OL
    OL Academie : Molebe avec la réserve avant un départ ? 12:30
    Ernest Nuamah et Moussa Niakhaté, joueurs de l'OL, à l'échauffement
    OL : Fonseca pessimiste concernant Nuamah 11:45
    Michele Kang, présidente de l'OL, et Michael Gerlinger, directeur général du club
    Après OL Lyonnes - Lens et en attendant Brest, Kang profite de l’Arena 11:00
    Maitland-Niles et Mata devant Del Castillo (Brest)
    Face à Brest, l’OL a la possibilité de retrouver le top 4 de Ligue 1 10:15
    Eric Roy, coach de Brest
    OL - Brest : Roy ironise sur la bonne dynamique des Lyonnais 09:30
    Kadidiatou Diani lors d'OL Lyonnes - Atlético de Madrid
    Kadidiatou Diani, la "salariée - stagiaire" d’OL Lyonnes 08:45
    Noah Nartey lors de Brondby - Strasbourg en Conference League
    Mercato : avec Nartey, l'OL en passe de boucler sa deuxième recrue de l'hiver ? 08:00
    Les joueuse de l'OL Lyonnes (Dumornay, Renard) à l'entraînement
    OL Lyonnes : aucun bobo avant le déplacement au Paris FC 07:30
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Martin Satriano buteur lors d'OL - Salzbourg
    Mercato : l’OL achète Satriano avant de le prêter à Getafe 16/01/26
    Martin Satriano lors d'OL - Angers
    Mercato : accord OL - Getafe pour Satriano 16/01/26
    Paulo Fonseca en discussion avec les joueurs de l'OL
    Ligue Europa : pourquoi l'OL va bouleverser ses habitudes à Berne 16/01/26
    Khalis Merah (OL) face à Hamed Junior Traoré (OM)
    OL - Merah : "Je sais que tout peut s’arrêter demain" 16/01/26
    Rachid Ghezzal lors d'OL - PSG
    Rachid Ghezzal absent pour OL - Brest 16/01/26
    Paulo Fonseca en discussion avec Pavel Sulc lors de Maccabi Tel Aviv - OL
    OL - Mercato : Fonseca veut recruter un joueur dans le profil de Satriano 16/01/26
    Martin Satriano lors de Lorient - OL
    Mercato : Fonseca confirme le départ de Satriano de l'OL vers Getafe 16/01/26
    Eric Roy, coach de Brest
    Brest pourra compter sur deux retours de CAN contre l’OL 16/01/26
    Martin Satriano fêtant son 1er but avec l'OL contre Salzbourg
    OL : annoncé sur le départ, Satriano absent à l'entraînement 16/01/26
    Eugénie Le Sommer a marqué pour son premier match avec Toluca
    Après son départ d’OL Lyonnes, Le Sommer a été convaincue par Henry 16/01/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut