Ce dimanche (13h), OL Lyonnes se déplace à Charléty pour affronter le Paris FC. Malgré une troisième place et une défaite face à Nantes, Jonatan Giraldez voit la formation parisienne comme un bon test pour se jauger.

Depuis mercredi, l’OL Lyonnes a un nouveau dauphin. Ce n’est pas le PSG ni le Paris FC mais bien le FC Nantes. Grâce à sa victoire contre le PFC, le club nantais a pris la deuxième place et repoussé son adversaire du jour à la troisième. Ce dimanche (13h), ce n’est donc pas un match entre le premier de Première Ligue et son dauphin qui se tiendra au stade Charléty. Les joueuses de Jonatan Giraldez ont déjà tué tout suspense dans cette première phase du championnat.

Mais une confrontation contre le Paris FC est toujours particulière. Le club parisien est plutôt du genre à poser de sérieux problèmes. "C’est un match particulier, notamment au regard du match aller, qui avait été compliqué, a avoué Jonatan Giraldez vendredi. Même si nous avions gagné, ce n’était pas un match parfait. Ce type de rencontre nous permet de voir comment l’équipe doit performer dans différentes configurations."

Poursuivre la série de clean-sheet

Leader incontesté du championnat, l’OL Lyonnes reste sur huit clean sheets de suite. Bien loin du scénario catastrophe contre la Juventus avec trois buts encaissés en 45 minutes. Un électrochoc pour la formation lyonnaise qui a rectifié le tir pour devenir infranchissable. Le match contre le Paris FC sert donc de test pour les coéquipières de Christiane Endler."C’est aussi une excellente préparation pour les matchs importants à venir, notamment en Ligue des Champions, ainsi que pour la fin de saison, avec le championnat et les playoffs, a poursuivi le coach espagnol. Le niveau de l’adversaire est très élevé, et pour nous, il est essentiel non seulement de gagner, mais de mériter la victoire."