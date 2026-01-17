Actualités
Jonatan Giraldez, coach de l'OL Lyonnes
Jonatan Giraldez, coach de l’OL Lyonnes (Photo by Pauline Figuet / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Le Paris FC, "une excellente préparation" pour OL Lyonnes et Giraldez

  • par David Hernandez

    • Ce dimanche (13h), OL Lyonnes se déplace à Charléty pour affronter le Paris FC. Malgré une troisième place et une défaite face à Nantes, Jonatan Giraldez voit la formation parisienne comme un bon test pour se jauger.

    Depuis mercredi, l’OL Lyonnes a un nouveau dauphin. Ce n’est pas le PSG ni le Paris FC mais bien le FC Nantes. Grâce à sa victoire contre le PFC, le club nantais a pris la deuxième place et repoussé son adversaire du jour à la troisième. Ce dimanche (13h), ce n’est donc pas un match entre le premier de Première Ligue et son dauphin qui se tiendra au stade Charléty. Les joueuses de Jonatan Giraldez ont déjà tué tout suspense dans cette première phase du championnat.

    Mais une confrontation contre le Paris FC est toujours particulière. Le club parisien est plutôt du genre à poser de sérieux problèmes. "C’est un match particulier, notamment au regard du match aller, qui avait été compliqué, a avoué Jonatan Giraldez vendredi. Même si nous avions gagné, ce n’était pas un match parfait. Ce type de rencontre nous permet de voir comment l’équipe doit performer dans différentes configurations."

    Poursuivre la série de clean-sheet

    Leader incontesté du championnat, l’OL Lyonnes reste sur huit clean sheets de suite. Bien loin du scénario catastrophe contre la Juventus avec trois buts encaissés en 45 minutes. Un électrochoc pour la formation lyonnaise qui a rectifié le tir pour devenir infranchissable. Le match contre le Paris FC sert donc de test pour les coéquipières de Christiane Endler."C’est aussi une excellente préparation pour les matchs importants à venir, notamment en Ligue des Champions, ainsi que pour la fin de saison, avec le championnat et les playoffs, a poursuivi le coach espagnol. Le niveau de l’adversaire est très élevé, et pour nous, il est essentiel non seulement de gagner, mais de mériter la victoire."

    à lire également
    Paulo Fonseca en discussions avec Enzo Molebe lors de Hambourg - OL
    OL Academie : Molebe avec la réserve avant un départ ?

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Khalis Merah avec Corentin Tolisso après OL - Go Ahead Eagle
    Avec Tolisso, Merah a trouvé un mentor à l’OL 14:10
    Jonatan Giraldez, coach de l'OL Lyonnes
    Le Paris FC, "une excellente préparation" pour OL Lyonnes et Giraldez 13:20
    Paulo Fonseca en discussions avec Enzo Molebe lors de Hambourg - OL
    OL Academie : Molebe avec la réserve avant un départ ? 12:30
    Ernest Nuamah et Moussa Niakhaté, joueurs de l'OL, à l'échauffement
    OL : Fonseca pessimiste concernant Nuamah 11:45
    Michele Kang, présidente de l'OL, et Michael Gerlinger, directeur général du club
    Après OL Lyonnes - Lens et en attendant Brest, Kang profite de l’Arena 11:00
    Maitland-Niles et Mata devant Del Castillo (Brest)
    Face à Brest, l’OL a la possibilité de retrouver le top 4 de Ligue 1 10:15
    Eric Roy, coach de Brest
    OL - Brest : Roy ironise sur la bonne dynamique des Lyonnais 09:30
    Kadidiatou Diani lors d'OL Lyonnes - Atlético de Madrid
    Kadidiatou Diani, la "salariée - stagiaire" d’OL Lyonnes 08:45
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Noah Nartey lors de Brondby - Strasbourg en Conference League
    Mercato : avec Nartey, l'OL en passe de boucler sa deuxième recrue de l'hiver ? 08:00
    Les joueuse de l'OL Lyonnes (Dumornay, Renard) à l'entraînement
    OL Lyonnes : aucun bobo avant le déplacement au Paris FC 07:30
    Martin Satriano buteur lors d'OL - Salzbourg
    Mercato : l’OL achète Satriano avant de le prêter à Getafe 16/01/26
    Martin Satriano lors d'OL - Angers
    Mercato : accord OL - Getafe pour Satriano 16/01/26
    Paulo Fonseca en discussion avec les joueurs de l'OL
    Ligue Europa : pourquoi l'OL va bouleverser ses habitudes à Berne 16/01/26
    Khalis Merah (OL) face à Hamed Junior Traoré (OM)
    OL - Merah : "Je sais que tout peut s’arrêter demain" 16/01/26
    Rachid Ghezzal lors d'OL - PSG
    Rachid Ghezzal absent pour OL - Brest 16/01/26
    Paulo Fonseca en discussion avec Pavel Sulc lors de Maccabi Tel Aviv - OL
    OL - Mercato : Fonseca veut recruter un joueur dans le profil de Satriano 16/01/26
    Martin Satriano lors de Lorient - OL
    Mercato : Fonseca confirme le départ de Satriano de l'OL vers Getafe 16/01/26
    Eric Roy, coach de Brest
    Brest pourra compter sur deux retours de CAN contre l’OL 16/01/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut