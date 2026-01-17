Avec Tolisso, Merah a trouvé un mentor à l’OL

Dans le groupe pro depuis l’été dernier, Khalis Merah continue son apprentissage du haut niveau. Le jeune Lyonnais peut compter sur l’aide de Corentin Tolisso, issu également de l’OL Académie.

C’est une ascension express qui pourrait faire tourner la tête. En 2025, Khalis Merah est passé par toutes les émotions. De celle d’être capitaine en Coupe Gambardella à faire ses premiers pas en pro. En douze mois, le jeune milieu a changé de statut, mais garde la tête froide et les pieds sur terre. Pour preuve, mercredi, il était présent au GOLTC pour assister au match d’OL Lyonnes et s’est gentiment prêté au jeu des autographes à l’issue du match. Porté tout en haut l’été dernier, Merah a connu une période moins bien à l’automne. Un passage à vide qu’il n’a pas passé tout seul. "Il m’a beaucoup aidé. Depuis le début de mon intégration avec les professionnels, il m’a donné de nombreux conseils et m’a énormément encouragé. J’ai traversé un petit passage à vide et il a toujours été là pour moi."

"Il m'aide dans l'appréhension des matchs"

"Il", c’est Corentin Tolisso, le capitaine de cet OL 2025-2026 surprenant. Brassard autour du bras depuis le début de la saison, le milieu est pleinement investi dans son nouveau rôle. Il joue le rôle de grand frère, comme certains avaient pu le faire au moment de son arrivée dans le groupe professionnel il y a un peu plus de dix ans. "C’est un grand joueur. J’apprends énormément de sa mentalité et de son travail au quotidien. C’est une vraie fierté de pouvoir jouer à ses côtés. Il m’a aussi beaucoup conseillé sur l’appréhension des matchs. Quand on débute chez les professionnels, il y a forcément de l’appréhension. Grâce à lui, j’ai abordé mes matchs plus sereinement, aussi bien sur le terrain que mentalement."

Issu lui aussi de l’OL Académie, Khalis Merah aimerait certainement emboîter le pas de son aîné et connaître la même réussite que le champion du monde 2018.