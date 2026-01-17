Actualités
Endrick et Afonso Moreira après Lille - OL
Endrick et Afonso Moreira après Lille – OL (Photo by Jean Catuffe / DPPI via AFP)

OL - Brest : Endrick titulaire, mais dans quelle position ?

  • par David Hernandez
  • 3 Commentaires

    • Après sa première à Lille, Endrick va vivre ses premiers moments au Parc OL. Paulo Fonseca a confirmé que le Brésilien sera titulaire, mais est resté flou sur son positionnement.

    Depuis une semaine, sa première est décortiquée, comme cela a pu être le cas dans "Tant qu’il y aura des Gones" lundi dernier. À Lille, Endrick avait été titularisé un peu à la surprise générale. Alors qu’on l’attendait plutôt comme remplaçant qui rentrerait en cours de match, le Brésilien a attaqué d’entrée et n’a eu besoin que de 41+1 minutes pour ouvrir son compteur but. Des débuts rêvés, même si tout n’a pas été parfait. Fort heureusement d’ailleurs, autrement il ne serait certainement pas un joueur de l’OL à l’heure actuelle. "Il n’a que 19 ans, c’est un jeune joueur. Le championnat français est très différent de l’Espagne, a souligné Paulo Fonseca. Il a besoin de temps et de s’adapter aux aspects collectifs, notamment défensifs, auxquels il n’était pas habitué. Il progresse chaque semaine et commence à bien comprendre la façon de jouer de l’équipe."

    L'absence de Tolisso, un impact pour Endrick ?

    N’ayant commencé la préparation collective que depuis quinze jours, Endrick est forcément en phase d’adaptation. Parfaitement intégré dans le vestiaire où il fait preuve d’une vraie humilité, l’international auriverde sera titulaire, ce dimanche contre Brest. Il en profitera donc pour faire ses débuts au Parc OL. Reste à savoir si ce sera dans un rôle de faux ailier comme ce fut le cas à Lille"Il jouera dimanche. Je pense qu’il a bien joué à droite et qu’il peut occuper ce poste. Le match contre Brest sera différent. Lors du dernier match contre Monaco, nous avions plus d’espaces pour nos transitions offensives. Contre Brest, l’équipe sera compacte et nous aurons moins de libertés. Nous verrons quelle est la meilleure position pour Endrick."

    Avec Corentin Tolisso suspendu, l’animation offensive se retrouve forcément chamboulée. Avec une potentielle conséquence sur le rôle d’Endrick.

    à lire également
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    Niakhaté (OL) veut "ramener la CAN à Dakar"
    3 commentaires
    1. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - sam 17 Jan 26 à 15 h 04

      Qu'importe mais le principal maintenant ça va être de donner les ballons aux autres et surtout à Sulc notre meilleur buteur, sinon ce dernier va commencer à s'agacer...

      Signaler
    2. OL-91
      OL-91 - sam 17 Jan 26 à 15 h 11

      La meilleure position pour Endrick est celle d'où il pourra tirer.

      Signaler
    3. Koko
      Koko - sam 17 Jan 26 à 16 h 02

      Il faut le mettre avant centre ou en ligne d'attaque. Ce serait pas bon de le mettre au milieu ou à la place de tolisso.

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    Niakhaté (OL) veut "ramener la CAN à Dakar" 15:50
    Endrick et Afonso Moreira après Lille - OL
    OL - Brest : Endrick titulaire, mais dans quelle position ? 15:00
    Khalis Merah avec Corentin Tolisso après OL - Go Ahead Eagle
    Avec Tolisso, Merah a trouvé un mentor à l’OL 14:10
    Jonatan Giraldez, coach de l'OL Lyonnes
    Le Paris FC, "une excellente préparation" pour OL Lyonnes et Giraldez 13:20
    Paulo Fonseca en discussions avec Enzo Molebe lors de Hambourg - OL
    OL Academie : Molebe avec la réserve avant un départ ? 12:30
    Ernest Nuamah et Moussa Niakhaté, joueurs de l'OL, à l'échauffement
    OL : Fonseca pessimiste concernant Nuamah 11:45
    Michele Kang, présidente de l'OL, et Michael Gerlinger, directeur général du club
    Après OL Lyonnes - Lens et en attendant Brest, Kang profite de l’Arena 11:00
    Maitland-Niles et Mata devant Del Castillo (Brest)
    Face à Brest, l’OL a la possibilité de retrouver le top 4 de Ligue 1 10:15
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Eric Roy, coach de Brest
    OL - Brest : Roy ironise sur la bonne dynamique des Lyonnais 09:30
    Kadidiatou Diani lors d'OL Lyonnes - Atlético de Madrid
    Kadidiatou Diani, la "salariée - stagiaire" d’OL Lyonnes 08:45
    Noah Nartey lors de Brondby - Strasbourg en Conference League
    Mercato : avec Nartey, l'OL en passe de boucler sa deuxième recrue de l'hiver ? 08:00
    Les joueuse de l'OL Lyonnes (Dumornay, Renard) à l'entraînement
    OL Lyonnes : aucun bobo avant le déplacement au Paris FC 07:30
    Martin Satriano buteur lors d'OL - Salzbourg
    Mercato : l’OL achète Satriano avant de le prêter à Getafe 16/01/26
    Martin Satriano lors d'OL - Angers
    Mercato : accord OL - Getafe pour Satriano 16/01/26
    Paulo Fonseca en discussion avec les joueurs de l'OL
    Ligue Europa : pourquoi l'OL va bouleverser ses habitudes à Berne 16/01/26
    Khalis Merah (OL) face à Hamed Junior Traoré (OM)
    OL - Merah : "Je sais que tout peut s’arrêter demain" 16/01/26
    Rachid Ghezzal lors d'OL - PSG
    Rachid Ghezzal absent pour OL - Brest 16/01/26
    Paulo Fonseca en discussion avec Pavel Sulc lors de Maccabi Tel Aviv - OL
    OL - Mercato : Fonseca veut recruter un joueur dans le profil de Satriano 16/01/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut