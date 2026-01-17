OL - Brest : Endrick titulaire, mais dans quelle position ?

Après sa première à Lille, Endrick va vivre ses premiers moments au Parc OL. Paulo Fonseca a confirmé que le Brésilien sera titulaire, mais est resté flou sur son positionnement.

Depuis une semaine, sa première est décortiquée, comme cela a pu être le cas dans "Tant qu’il y aura des Gones" lundi dernier. À Lille, Endrick avait été titularisé un peu à la surprise générale. Alors qu’on l’attendait plutôt comme remplaçant qui rentrerait en cours de match, le Brésilien a attaqué d’entrée et n’a eu besoin que de 41+1 minutes pour ouvrir son compteur but. Des débuts rêvés, même si tout n’a pas été parfait. Fort heureusement d’ailleurs, autrement il ne serait certainement pas un joueur de l’OL à l’heure actuelle. "Il n’a que 19 ans, c’est un jeune joueur. Le championnat français est très différent de l’Espagne, a souligné Paulo Fonseca. Il a besoin de temps et de s’adapter aux aspects collectifs, notamment défensifs, auxquels il n’était pas habitué. Il progresse chaque semaine et commence à bien comprendre la façon de jouer de l’équipe."

L'absence de Tolisso, un impact pour Endrick ?

N’ayant commencé la préparation collective que depuis quinze jours, Endrick est forcément en phase d’adaptation. Parfaitement intégré dans le vestiaire où il fait preuve d’une vraie humilité, l’international auriverde sera titulaire, ce dimanche contre Brest. Il en profitera donc pour faire ses débuts au Parc OL. Reste à savoir si ce sera dans un rôle de faux ailier comme ce fut le cas à Lille. "Il jouera dimanche. Je pense qu’il a bien joué à droite et qu’il peut occuper ce poste. Le match contre Brest sera différent. Lors du dernier match contre Monaco, nous avions plus d’espaces pour nos transitions offensives. Contre Brest, l’équipe sera compacte et nous aurons moins de libertés. Nous verrons quelle est la meilleure position pour Endrick."

Avec Corentin Tolisso suspendu, l’animation offensive se retrouve forcément chamboulée. Avec une potentielle conséquence sur le rôle d’Endrick.