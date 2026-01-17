Niakhaté (OL) veut "ramener la CAN à Dakar"

Présent en conférence de presse à la veille de la finale contre le Maroc, Moussa Niakhaté ne manque logiquement pas d’ambition. Le défenseur de l’OL veut soulever sa première CAN pour le peuple sénégalais, mais aussi Sadio Mané, qui devrait disputer son dernier match en Afrique.

Il est dans la lignée de sa première partie de saison avec l’OL. Depuis trois semaines, Moussa Niakhaté n’en finit pas d’impressionner les observateurs de la Coupe d’Afrique des Nations. Il pourrait d’ailleurs bien faire partie de l’équipe-type de la compétition, tant il rayonne avec le Sénégal. Malgré tout, ce n’est pas d’une distinction individuelle dont veut le Lyonnais mais bien du titre final avec les Lions de la Teranga. Ce dimanche, les Sénégalais feront face au Maroc, qui veut s’imposer à la maison et aura donc la pression. "On est déterminé comme jamais. On veut ramener la coupe à Dakar, on va se donner à fond, et si Dieu le veut, c’est le Sénégal qui va remporter cette CAN", a déclaré Niakhaté en conférence de presse.

"Mané est venu vers moi pour que je choisisse le Sénégal"

Arrivé en sélection en 2022, Moussa Niakhaté n’a pas connu le titre de 2021 et accrocherait ainsi un premier trophée à son palmarès. Une façon aussi de revenir avec le plein d’énergie à l’OL pour guider les Lyonnais vers leur objectif. En plus d’une ambition personnelle, Niakhaté veut que cette finale soit une vraie réussite pour Sadio Mané. Ce dernier a annoncé qu’il jouerait le dernier match de sa carrière à la CAN. "Sadio Mané est un joueur exceptionnel. Il méritait d’avoir le Ballon d’Or dans sa carrière. Mais surtout, en tant qu’homme, il est formidable. Il est venu vers moi pour que je choisisse le Sénégal. Qu’un homme comme lui toque à ta porte, c’est juste incroyable." Une rencontre qui a peut-être changé le destin international de Niakhaté.