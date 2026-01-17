Actualités
    • Adversaire de l’OL ce dimanche (20h45), Brest a la possibilité de repasser dans la première partie de tableau. Malgré sa 11e place, le club breton est sur une bonne dynamique en Ligue 1 avec quatre victoires sur les cinq derniers matchs.

    Le coup de mou de l’automne a eu raison du classement actuel de Brest en Ligue 1. Actuellement onzièmes, les hommes d’Eric Roy ne sont pourtant pas si loin de formations comme Strasbourg ou Monaco. Plus que près même, puisque la septième place n’est qu’à deux longueurs au moment d’attaquer la phase retour du championnat. Cette 11e place est presque un trompe-l’œil au moment où l’OL s’apprête à affronter le Stade Brestois. Il y a certes eu une élimination surprise en Coupe de France fin décembre à Avranches, mais la dynamique bretonne est plus que positive.

    Vers un maintien tranquille ?

    Elle est d’ailleurs meilleure que celle de l’OL sur les cinq dernières journées. Quand les joueurs de Paulo Fonseca ont relancé la machine après la défaite à Lorient et affichent dix points sur quinze possibles, son adversaire dominical fait encore mieux. Quatre victoires et une seule défaite à Rennes ont permis aux coéquipiers de Romain Del Castillo de remonter au classement. Et si les places européennes semblent déjà assez loin, un maintien tranquille en Ligue 1 se profile très probablement. 

    1. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - sam 17 Jan 26 à 17 h 25

      Un peu moins bien cette saison mais elle reste une des meilleures équipes depuis la remontée en ligue 1.

      Signaler

