L’ambiance au Parc OL à l’entrée des joueurs. (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

  • par David Hernandez

    • Ce dimanche (20h45), l’OL reçoit Brest pour faire une bonne opération au classement. Cela marquera surtout les dix ans du club dans son nouveau stade à Décines.

    Il ne sera pas plein, et cela tient en partie à la programmation. En jouant un dimanche à 20h45, l’OL n’a malheureusement pas eu toutes les conditions avec lui pour faire stade comble. Dans ce qui doit être une soirée de fête, le Parc OL n’affichera pas complet. Pas vraiment une surprise à un horaire qui ne facilite pas le venue des familles et qui gâchera un peu le match anniversaire à Décines contre Brest. Avec une affluence qui devrait s’approcher des 48 000 spectateurs, les festivités vont en prendre un coup. Seulement, cette saison, le Grand Stade a montré qu’il pouvait faire du bruit même sans dépasser la barre de 50 000.

    Une victoire comme cerise sur le gâteau d'anniversaire

    Dimanche soir, les joueurs de l’OL s’attendent à voir le public jouer son rôle de 12e homme pour que cette soirée anniversaire ne soit pas gâchée par Brest. Pour les 75 ans du club, les Lyonnais avaient bien géré l’évènement contre Angers puis Nantes. Jamais deux sans trois ? Paulo Fonseca espère que le spectacle sera aussi au rendez-vous en tribunes. "C’est un match spécial, mais notre motivation ne doit pas changer malgré cette occasion particulière. L’essentiel, c’est d’avoir les supporters avec nous. Je m’attends à une atmosphère magnifique, c’est un match très important pour nous et nous devons tout faire pour le gagner." Comme la cerise sur le gâteau d'anniversaire.

