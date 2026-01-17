Laissées au repos contre le RC Lens mercredi, Wendie Renard, Ada Hegerberg, Selma Bacha ou encore Melchie Dumornay retrouvent le groupe d'OL Lyonnes. Elles ont pris la direction de Paris ce samedi pour affronter le PFC.

Pas le temps de se reposer pour l'OL Lyonnes en ce début 2026. Après deux semaines de vacances, les Lyonnaises reprennent tambour battant cette nouvelle année. Après le derby à Saint-Étienne samedi dernier et le RC Lens mercredi en championnat, les joueuses de Jonatan Giraldez enchaînent avec un nouveau match ce dimanche. Pas des moindres, puisque ce sera sur la pelouse du Paris FC à 13h. Un coup d'envoi qui a poussé la délégation rhodanienne à mettre le cap sur Paris dès ce samedi. Dix-huit joueuses ont donc embarqué dans la capitale avec le fameux turnover instauré par le coach.

Nelhage, Becho et Shrader de titulaires mercredi à hors du groupe

Après avoir fait souffler certaines cadres en milieu de semaine, l'Espagnol a de nouveau fait appel à Wendie Renard, Ada Hegerberg ou encore Melchie Dumornay. Ces retours d'importance, auxquels on peut ajouter Selma Bacha ou Damaris, entraînent quelques changements dans le groupe de l'OL Lyonnes pour ce choc. Titulaires contre Lens, Elma Nelhage, Vicki Becho, Sofie Svava et Korbin Shrader n'ont pas été conviées à l'évènement, tout comme la jeune Romane Rafalski.

Le groupe de l'OL Lyonnes : Endler, Micah - Bacha, Engen,Lawrence, Renard, Sombath, Tarciane - Benyahia, Damaris, Dumornay, Heaps, Yohannes - Brand, Chawinga, Diani, Hegerberg, Katoto