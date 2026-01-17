Laissées au repos contre le RC Lens mercredi, Wendie Renard, Ada Hegerberg, Selma Bacha ou encore Melchie Dumornay retrouvent le groupe d'OL Lyonnes. Elles ont pris la direction de Paris ce samedi pour affronter le PFC.
Pas le temps de se reposer pour l'OL Lyonnes en ce début 2026. Après deux semaines de vacances, les Lyonnaises reprennent tambour battant cette nouvelle année. Après le derby à Saint-Étienne samedi dernier et le RC Lens mercredi en championnat, les joueuses de Jonatan Giraldez enchaînent avec un nouveau match ce dimanche. Pas des moindres, puisque ce sera sur la pelouse du Paris FC à 13h. Un coup d'envoi qui a poussé la délégation rhodanienne à mettre le cap sur Paris dès ce samedi. Dix-huit joueuses ont donc embarqué dans la capitale avec le fameux turnover instauré par le coach.
Nelhage, Becho et Shrader de titulaires mercredi à hors du groupe
Après avoir fait souffler certaines cadres en milieu de semaine, l'Espagnol a de nouveau fait appel à Wendie Renard, Ada Hegerberg ou encore Melchie Dumornay. Ces retours d'importance, auxquels on peut ajouter Selma Bacha ou Damaris, entraînent quelques changements dans le groupe de l'OL Lyonnes pour ce choc. Titulaires contre Lens, Elma Nelhage, Vicki Becho, Sofie Svava et Korbin Shrader n'ont pas été conviées à l'évènement, tout comme la jeune Romane Rafalski.
Le groupe de l'OL Lyonnes : Endler, Micah - Bacha, Engen,Lawrence, Renard, Sombath, Tarciane - Benyahia, Damaris, Dumornay, Heaps, Yohannes - Brand, Chawinga, Diani, Hegerberg, Katoto
On devrait donc voir, alignée, l'équipe type du coach, les titulaires des grands matchs.
Il serait peut-être temps que Alice devienne titulaire, il va pas nous refaire encore le coup de la joueuse de ligue 2 j'espère...
Tu verras il va l'aligner, pas besoin d'être un coach pour voir la clairvoyance d' Alice et son anticipation .
Pour moi il va au moins la faire débuter....
Si Alice doit débuter ce sera en DC ,il ne la mettra pas en latérale droite, domaine réservé à qui vous savez .
Hélas!
Moi c est Lawrence qui ne me plait pas trop, je l ai trouvé un peu à la rue contre Lens. Elle ne m inspire pas confiance.
Je me fais peut etre des idees ...