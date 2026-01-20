Actualités
Eric Wattellier, arbitre de Ligue 1
Eric Wattellier, arbitre de Ligue 1 (Photo by JEAN CATUFFE / Jean Catuffe / DPPI via AFP)

Metz - OL : avec Eric Wattellier aux commandes

  • par Gwendal Chabas

    • Quatrième de Ligue 1, l'OL se rend chez la lanterne rouge dimanche (17h15). Ce match face à Metz sera dirigé par Éric Wattellier.

    Retour des semaines à deux rencontres pour l'OL. Jeudi, direction la Suisse afin d'affronter les Young Boys en Ligue Europa (18h45). Puis, dimanche, place à la Ligue 1, avec une quatrième place à préserver, voire mieux selon le résultat de Marseille - Lens samedi. Le lendemain, les troupes de Paulo Fonseca défieront Metz, toujours à l'extérieur (17h45).

    Durant le multiplexe dominical, l'Olympique lyonnais se mesurera au dernier du championnat. Les Mosellans sont en délicatesse et ont perdu deux fois de suite. Mais les coéquipiers de Corentin Tolisso n'auront sans doute pas la partie facile contre un adversaire qui se doit de prendre des points.

    Arbitre face à Metz et Strasbourg cette saison

    Cette confrontation de la 19e journée sera sous le commandement d'un officiel bien connu, Eric Wattellier. Déjà présent lors des victoires face à Metz (3-0) et Strasbourg (2-1) cette saison, il dirigera son 18e match des Rhodaniens dans sa carrière.

    L'homme en noir ne sera pas seul pour réaliser au mieux sa mission. À ses côtés, nous aurons les assistants Mikael Berchebru et Aurélien Drouet. Pour la Var, il s'appuiera sur Dominique Julien et Cédric Dos Santos. Quant à Samir Zolota, il sera chargé d'annoncer le temps additionnel et les changements.

    à lire également
    Paulo Fonseca, coach de l'OL
    OL : au milieu, Paulo Fonseca a maintenant beaucoup de choix

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Paulo Fonseca, coach de l'OL
    OL : au milieu, Paulo Fonseca a maintenant beaucoup de choix 08:00
    Eric Wattellier, arbitre de Ligue 1
    Metz - OL : avec Eric Wattellier aux commandes 07:30
    Pavel Sulc félicité par Endrick lors d'OL - Brest
    Endrick impressionne encore... l'OL fonce vers le podium ! 19/01/26
    Noah Nartey, nouveau milieu de l'OL
    Mercato : Noah Nartey s'engage avec l'OL jusqu'en juin 2030 19/01/26
    Kenan Doganay, capitaine des U17 de l'OL
    OL Académie : les U19 jouent à se faire peur, derby sans vainqueur pour les U17 19/01/26
    Les joies des joueurs de l'OL contre Brest
    OL : aucun joueur formé dans le onze, une première depuis 15 ans 19/01/26
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    OL - CAN 2025 : Fonseca veut que Niakhaté "profite du moment" 19/01/26
    Pavel Sulc et Afonso Moreira lors d'OL - Le Havre
    OL : Pavel Sulc réagit à la comparaison de Corentin Tolisso 19/01/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Selma Bacha (OL féminin) contre Wolfsburg
    Contre le Paris FC, Bacha a joué son 200e match avec OL Lyonnes 19/01/26
    Rémi Himbert, attaquant de l'OL
    OL - Brest (2-1) : Rémi Himbert a fait ses débuts en pro 19/01/26
    Jonatan Giráldez, entraîneur de l'OL Lyonnes
    Giraldez après PFC - OL Lyonnes (0-0) : "Frustré du manque d’efficacité" 19/01/26
    Endrick célèbre son premier but avec l'OL à Lille
    Contre l'OL, Brest est tombé sur "un petit génie" avec Endrick 19/01/26
    Paulo Fonseca en discussion avec Pavel Sulc lors de Maccabi Tel Aviv - OL
    Fonseca après OL - Brest (2-1) : "Ne pas créer une pression inutile sur le groupe" 19/01/26
    Noah Nartey avec les U21 du Danemark
    OL - Mercato : Nartey a débarqué à Lyon et passe sa visite médicale 19/01/26
    Les joies des joueurs de l'OL contre Brest
    Ligue 1 : l'OL fait la très bonne opération au classement 19/01/26
    Pavel Sulc félicité par Endrick lors d'OL - Brest
    OL - Brest (2-1) : Moreira - Sulc - Endrick, un goût de "reviens-y" 19/01/26
    Noah Nartey lors de Brondby - Strasbourg en Conference League
    Mercato : Nartey va devenir la deuxième recrue hivernale de l'OL 19/01/26
    Endrick attaquant de l'OL
    Endrick (OL) : "C'est un stade et un public incroyables" 19/01/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut