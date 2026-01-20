Metz - OL : avec Eric Wattellier aux commandes

Quatrième de Ligue 1, l'OL se rend chez la lanterne rouge dimanche (17h15). Ce match face à Metz sera dirigé par Éric Wattellier.

Retour des semaines à deux rencontres pour l'OL. Jeudi, direction la Suisse afin d'affronter les Young Boys en Ligue Europa (18h45). Puis, dimanche, place à la Ligue 1, avec une quatrième place à préserver, voire mieux selon le résultat de Marseille - Lens samedi. Le lendemain, les troupes de Paulo Fonseca défieront Metz, toujours à l'extérieur (17h45).

Durant le multiplexe dominical, l'Olympique lyonnais se mesurera au dernier du championnat. Les Mosellans sont en délicatesse et ont perdu deux fois de suite. Mais les coéquipiers de Corentin Tolisso n'auront sans doute pas la partie facile contre un adversaire qui se doit de prendre des points.

Arbitre face à Metz et Strasbourg cette saison

Cette confrontation de la 19e journée sera sous le commandement d'un officiel bien connu, Eric Wattellier. Déjà présent lors des victoires face à Metz (3-0) et Strasbourg (2-1) cette saison, il dirigera son 18e match des Rhodaniens dans sa carrière.

L'homme en noir ne sera pas seul pour réaliser au mieux sa mission. À ses côtés, nous aurons les assistants Mikael Berchebru et Aurélien Drouet. Pour la Var, il s'appuiera sur Dominique Julien et Cédric Dos Santos. Quant à Samir Zolota, il sera chargé d'annoncer le temps additionnel et les changements.