OL, Sulc, Endrick... TKYDG en direct

Ce lundi, votre émission "Tant qu'il y aura des Gones" revient sur la victoire de l'OL face à Brest et notamment le duo Sulc - Endrick qui a régalé les supporters du Parc OL.

Les supporters de l'OL vont commencer à s'habituer au luxe chaque lundi soir. Comme c'est le cas depuis plusieurs semaines, il sera encore question d'une victoire dans le nouveau numéro de "Tant qu'il y aura des Gones" à partir de 19h en direct. La sixième de rang pour les Lyonnais grâce à leur succès 2-1 sur Brest à la maison. Trois points importants qui permettent à la formation rhodanienne de grimper à la 4e place et de se relancer dans la course à la Ligue des champions.

Dans cette victoire dominicale, Pavel Sulc et Endrick ont forcément attiré la lumière sur eux. Un but exceptionnel du Tchèque et la première à la maison pour le Brésilien. Autant de sujets pour l'équipe de TKYDG qui débattra pendant une heure avant un dernier thème sur le mercato avec l'arrivée annoncée de Noah Nartey.

