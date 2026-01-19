OL, Sulc, Endrick... TKYDG en direct

  • par David Hernandez

    • Ce lundi, votre émission "Tant qu'il y aura des Gones" revient sur la victoire de l'OL face à Brest et notamment le duo Sulc - Endrick qui a régalé les supporters du Parc OL.

    Les supporters de l'OL vont commencer à s'habituer au luxe chaque lundi soir. Comme c'est le cas depuis plusieurs semaines, il sera encore question d'une victoire dans le nouveau numéro de "Tant qu'il y aura des Gones" à partir de 19h en direct. La sixième de rang pour les Lyonnais grâce à leur succès 2-1 sur Brest à la maison. Trois points importants qui permettent à la formation rhodanienne de grimper à la 4e place et de se relancer dans la course à la Ligue des champions.

    Dans cette victoire dominicale, Pavel Sulc et Endrick ont forcément attiré la lumière sur eux. Un but exceptionnel du Tchèque et la première à la maison pour le Brésilien. Autant de sujets pour l'équipe de TKYDG qui débattra pendant une heure avant un dernier thème sur le mercato avec l'arrivée annoncée de Noah Nartey.

    Regardez Tant qu'il y aura des Gones en direct sur toutes nos plateformes : Youtube, Twitch, Twitter, Lyon Capitale TV sur Free et SFR, Dailymotion. 

