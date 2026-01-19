Mercato : Noah Nartey s'engage avec l'OL jusqu'en juin 2030

Arrivé lundi à Lyon, Noah Nartey a satisfait à la traditionnelle visite médicale. Le milieu de terrain danois s'est engagé pour quatre ans et demi avec l'OL, qui va débourser dix millions d'euros, bonus compris.
Dans ce mercato d'ajustement mais qui devait permettre de renforcer l'effectif de Paulo Fonseca, l'OL était plutôt discret. Il faut dire que la signature d'Endrick a déclenché une vraie marée médiatique autour du club. La venue du Brésilien a accaparé l'attention. Cela a permis à la direction lyonnaise de travailler avec un peu plus de discrétion pour signer une deuxième recrue. Depuis ce lundi, elle est désormais actée avec l'arrivée de Noah Nartey. Comme révélé sur notre site, le Danois a passé sa visite médicale ce lundi matin et tout s'est passé sans encombre. Aucune contre-indication à signer le contrat de quatre ans et demi qui l'attendait au Parc OL.
Quelle place dans l'entrejeu ?
Pour s'attacher les services de l'international espoir danois, l'OL n'a pas hésité à mettre la main à la poche. Par les temps qui courent à Décines, voir le club poser 7,5M€ sur la table (+ 2,5M de bonus et un intéressement de 20%) pour un joueur de 20 ans n'a rien d'anodin. L'exemple de Tyler Morton a montré que la cellule de recrutement avait eu du flair. Il ne reste plus qu'à espérer que Noah Nartey suive la même trajectoire que l'Anglais. Les deux devraient passer un peu de temps ensemble sur le terrain puisque l'ancien de Brondby a un profil lui permettant de jouer aussi bien comme relayeur que dans une position plus avancée. De quoi être un parfait complément à Morton ?
On a l'air parti pour faire un 4-4-2 losange toute la fin de saison
Greif (Descamps)
AMN (Hateboer) - Mata (Kluivert) - Niakhaté (Recrue, on parlait de Disasi par exemple) - Tagliafico (Abner)
Morton (Tessmann)
Nartey (Mangala) Tolisso (Merah)
Sulc (AGR)
Endrick (Karabec en attendant Nuamah) Fofana (Moreira)
Apparemment le club voudrait aussi acheter un numéro 9 type « tour de contrôle » pour que l’effectif soit complémentaire de partout…
Ça va vite dans le foot…
Quand on pense à l’été qu’on a vécu…
Qui remplacerait donc AGR dans mon schéma
Je ne pense pas , au contraire Fonseca va avoir des joueurs pour son système de prédilection , le 433 , mais il reste un 9 à trouver , qui soit athlétique ( Haaland ça pourrait se faire ? LOL )
Endrick n'est pas un pur 9 ; c'est plutot un 9 1/2 ; et il est très bon sur le côté droit comme contre Brest ;
Je verrai bien un trident offensif avec Fofana à gauche , Endrick à droite , et ce 9 devant , qui reste à trouver .
Et qui pourrait être ... Sulc , car il est bon partout et même en pointe !
Oui ca sera Sulc notre 9 ..
Celui qui vient sera pour remplacer Satriano, donc sur le banc..
Bienvenue champion !!!
Tu vas réaliser de grandes choses ici , je n’en doute pas une seconde.
Je pense qu'il vient en prévision aussi du départ de Morton l'été prochain.
J'espère le tromper, mais je ne pense pas que l'anglais sera des nôtres l'an prochain
Ce serait plus lié à un départ de Mangala/Karabec, que de Morton. Ce n'est pas le même profil.
il est complémentaire à Morton , plus offensif , c'est un duo qui pourrait faire très mal ; les deux sont le socle de l'équipe la saison prochaine ; le premier est intransférable , il faudra mettre les barbelés .
Qu'est ce qu'il est faible notre effectif quand on voit qu'on met 10 M au milieu sur une pépite du foot anglais et 10 M au milieu sur une pépite du foot danois !
On avait tellement un meilleur effectif au milieu quand on achetait Skelly Alvero à Sochaux, M. Diawara je sais pas où, L. Tousart à Valenciennes (respect à lui pour son parcours à l'OL cela étant), qu'on misait sur le retour en grâce gratos de S. Malbranque (quel retour magique cela a été n'empêche !), qu'on voyait en J. Ferri le nouvel Iniesta tellement on avait un besoin vital que les joueurs du centre de formation percent, qu'on misait sur l'immense J. Veretout que tout le monde savait cramé à Marseille, qu'on tentait le coup Akouokou que même un bon pote ivoirien à moi ne connaissait pas, qu'on espérait l'éclosion de J. Lepenant le prodige normand, le retour en grâce de Ndombélé version club Med après le départ de Guimaraes, qu'on désirait voir en Pape Cheik Diop le futur talent du foot espagnol, sans oublier la star de Lorient Hey Arnold Mvuemba !!
Non y a pas à dire avec un milieu Tolisso-Morton-Nartey, avec en plus Tessman-Mangala-Merah, on a clairement le pire effectif de l'OL de l'histoire, peut être même le pire milieu de l'histoire du foot.
Avec un tel effectif (avec en plus Tagliafico, Mata, Niakhaté champion d'Afrique, AMN, Greif, Fofana, Sulc, Endrick, Nuamah, l'éclosion de Moreira), Fonseca sera un magicien s'il nous sauve de la relégation et s'il parvient à accrocher le nul contre les juveniles Young Boys de Berne et le magique PAOK Salonique en Ligue Europa !!!!
😉
J'aime beaucoup ton com, version marmelade 😋, dur de faire mieux 🤣
Par contre, bon courage pour celui ou celle qui voudra le critiquer (de façon positive ou négative avec objectivité) tant tu sous entend plein de choses en "arrière plan" 😁
@JFOL
Hahah bah disons que je suis fatigué de lire de partout que l'OL a le pire effectif depuis 15 ans...
Oui on n'est pas aussi fournis en attaque que la saison passée (même si désormais on se rend compte qu'on a de très bons joueurs recrutés cet été et l'arrivée d'Endrick) et notre milieu est pas aussi bon que lors de la saison 2020-21 (BG, Paqueta, Aouar, Mendes, Caqueret) mais si on prend chaque ligne, notre effectif est clairement qualitatif.
l'effectif de cette année, en début de saison, n'est pas meilleur que beaucoup d'effectifs de nos années précédentes.
Genesio, Garcia, et Bosz avaient de meilleurs effectifs en qualités individuelles des joueurs, ou au moins pas moins bonnes que cette année.
Il manque de profondeur de banc, (avant l'arrivée de Hateboer, tu est obligé de faire jouer AMN tout le temps, même quand il est mauvais, et tu joues avec un 9 qui n'a pas le niveau, ou alors sans 9). Ton recrutement, c'est 100% de paris. Les progrès de Sulc, Moreira et Kluivert, tu ne penses pas que Fonseca y soit pour quelque chose ?
Le meilleur joueur offensif se blesse et il n'y a pas d'autre solution que de lancer un débutant. Il performe, mais lui-même tu ne peux pas le faire souffler car c'est le seul qui percute.
En gros Fonseca tourne avec 14-15 joueurs performants depuis le début de saison, plus des autres qui font le nombre mais qui ne sont pas au niveau, et malgré ça, on a un de nos meilleurs classements de ces dernières années.
La différence avec les années précédentes, c'est que l'effectif est cohérent et soudé, et que Fonseca a pu avoir son mot à dire sur le recrutement qui est très intelligent et axé sur la mentalité. C'est un point essentiel, et en ça il est chanceux par rapport à ses prédécesseurs.
Par contre, rien ne nous dit que Genesio, Garcia, Blanc Bosz, ou même Sage, feraient aussi bien cette année.
Il a fait des erreurs encore cette année, mais on peut aussi lui imputer le jeu proposé et les résultats obtenus, avec un effectif limité en quantité, et il ne peut pas être étranger à la motivation des joueurs.
Là où j'estime que les effectifs des années précédentes étaient au moins aussi bons, j'estime qu'aucun de nos entraîneurs n'arrivaient à en tirer le meilleur et qu'on s'en sortait grâce à des individualités (sauf Garcia).
Donc à cette étape de la saison, je trouve ça compliqué de rabaisser les mérites de Fonseca.
Et il en aura autant en fin de saison s'il nous qualifie en LDC, certes avec Endrick et Nartey (que nous n'avons jamais vu jouer) en plus, et Fofana. Mais se retrouver dans cette position est le résultat de son travail depuis le début de saison.
Et je peux te le dire très tranquillement, car je te suivais aisément l'an dernier, avec le match de MU, mais pas seulement (la suspension, les déclarations sur le championnat, la mise en cause de Sage ...).
Il a maintenant des conditions sereines de travail, et ça nous permet de profiter d'un entraîneur de qualité que j'espère maintenant garder plusieurs années. Heureusement qu'on a pu compter sur un tel entraîneur cette saison.
Sinon, moins sérieusement, tu as oublié Jean Lucas et Camilo.
Sur Fonseca, tu me forces à me répéter pour la 15ème fois, j'ai déjà dit en décembre qu'il faisait du bon taf cette année.
Je lui ai mis 7 en L1 et 8 en EL.
J'ai même dit que vs le PSG il avait fait son meilleur match, malgré la défaite.
Donc bon je suis pas coupable d'anti Fonsequisme primaire !
"l'effectif de cette année, en début de saison, n'est pas meilleur que beaucoup d'effectifs de nos années précédentes.
Genesio, Garcia, et Bosz avaient de meilleurs effectifs en qualités individuelles des joueurs, ou au moins pas moins bonnes que cette année."
Encore une fois, je vais me répéter : vous prenez chaque joueur individuellement en oubliant les énormes trous qu'on avait.
A l'époque sous Genesio on a des joueurs moyens en DC en 2016-17 (Mbiwa, Nkoulou cramé, Diakhaby), Rybus & Morel en latéral gauche, Tousart pas encore au niveau titulaire, Ghezzal titulaire à gauche (Sulc et Moreira ont déjà plus montré que Ghezzal).
Sous Garcia, on a un milieu de dingue et une charnière solide mais on a Cornet arrière gauche, et a Kadewere qui sort un miracle en ailier titulaire alors que c'est un attaquant central venu de L2.
Sous le début de Bosz, on a un très bon milieu mais on doit mettre Mendes en DC tellement on est dépourvus et en ailier on a Shaqiri et son quintal qui est pas du tout au niveau. Après le départ de BG, Bosz est dépourvu au milieu car Ndombélé est nul pour son retour.
Je parle pas même pas des effectifs de Blanc & Grosso : Alvero, Lepenant, M. Diawara, A. Sarr, Akouokou Jeffinho, à tel point que M. Baldé passait pour une star.
Donc en termes d'équilibre d'effectif c'est l'un des meilleurs effectifs qu'on ait depuis 15 ans.
On a aucun trou en termes de poste, le seul qu'on avait c'était en 9 et Endrick qui arrive ça compense ça, car c'est autre chose que Satriano.
Donc non désolé l'OL cette saison a certes une attaque - fournie que la saison passée et un milieu - fourni que sous Garcia mais ça reste un top effectif, top 4 de L1 (y a débat avec Lille mais c'est devant Lens, Rennes ou Strasbourg sur le papier, faut être de mauvaise foi pour dire l'inverse !).
Regarde l'effectif de Rennes, le seul que je leur prenais à l'OL c'est Lepaul (plutôt que Satriano) mais maintenant on a Endrick.
Amusez vous à regarder chaque effectif de L1, et vous verrez que l'OL a un très bon effectif.
Et oui Fonseca fait un super travail collectif, respect à lui c'est évident.
Mais arrêtons de parler de miracles comme s'il avait Alvero, Danic, Mvuemba, Diakhaby, Lindsay Rose ou Amin Sarr à disposition hein !
On peut se réjouir de cette signature, même si notre Danois devra faire ses preuves sur le terrain face à des oppositions d'un niveau qu'il n'a pas l'habitude d'affronter. Mais il semble avoir du répondant, même si je ne suis pas obnubilé par des stats établies dans des conditions bien différentes de celles qui l'attendent.
Ceci dit, je pense que l'OL a besoin d'un renfort dans ce secteur, à condition qu'il apporte ce que l'on prétend qu'il est en mesure d'apporter. Bien sûr, ce secteur du milieu de terrain commence à être bien fourni, mais c'est avant tout une question de profil. Tessman est plutôt défensif, c'est même le plus défensif de nos milieux. Même si je n'en suis pas un grand fan, il est utile et on l'a vu hier quand il est sorti.
J'oublie De Carvalho qui lui devrait être prêté pour voir son évolution ailleurs qu'ici. Il reste évidemment les indéboulonnables Tolisso et Morton et le fantomatique Mangala dont on attend la résurrection... Pour moi, même si le nombre est là, il est clair que l'on n'a que deux vraies certitudes, avec Morton et Tolisso, avec un plus Tessman qui peut rendre des services s'il se remet sur de bons rails, dans un rôle différent, avec son abattage et sa puissance.
Je ne compte ni sur De Carvalho qui n'a rien prouvé, ni sur Merah encore bien trop frêle pour jouer un rôle important, surtout quand le vent souffle un peu fort. Et puis il y le mystère Mangala qui ne sera surement pas vendu cet hiver, faute de prétendants, sauf à le brader, mais je ne pense pas un instant que ce soit l'intention des dirigeants. Mais avec le calendrier chargé qui attend l'OL, un renfort dynamique et en bon état de forme, est forcément le bienvenu.
Je pense qu'il ne reste plus qu'un renfort offensif à attendre, le départ de Satriano n'a de sens que s'il est remplacé, parce qu'il ne faut pas oublier que Nuamah est loin d'être de retour sur le terrain, et les nouvelles à son sujet ne sont pas rassurantes, sachant qu'il lui faudra ensuite pas mal de temps pour retrouver un niveau de forme suffisant pour vraiment compter sur lui. Probablement pas avant la saison prochaine en réalité.
Pour Fofana on peut espérer un retour plus rapide, mais là encore, on ne sait pas combien de temps il lui faudra pour retrouver un bon niveau, et ça peut prendre pas mal de temps. Sans oublier que Satriano avait déjà été recruté pour être une doublure. Il n'a gagné du temps de jeu que grâce au départ précipité et regretté de Mikautadze...
Bah, plus qu'une dizaine de jour avant de savoir quelle sera la composition intégrale de l'effectif jusqu'à la fin de saison.
Nartey vient aussi pour préparer le départ de Tolisso, je suppose
Ou de Tessman qui en termes de ratio valeur marchande / apport sur le terrain sera peut être intéressant à vendre.
c'est un 10 , profil plutot milieu offensif , le remplaçant d'almada je dirai plutôt , un milieu créatif comme on en a peu , le complément idéal pour endrick !
Espérons un départ de TESSMAN au alentours de quinze millions et l'opération sera parfaite
En lisant ce passage de l'article de Davide ( "Il ne reste plus qu'à espérer que Noah Nartey suive la même trajectoire que l'Anglais. Les deux devraient passer un peu de temps ensemble sur le terrain"), j'imagine qu'il évoque avec son "un peu de temps" plutôt la probabilité d'un départ de Norton cet été, bien plus "bankable" que Tolisso qui malgré ses grandes qualités et son leadership n'a pas du tout la même valeur marchande que Norton, surtout sur la marché anglais, celui qui paye le mieux.
Il est d'ailleurs possible que Tolisso parte également cet été, mais il m'étonnerait que ça soit l'intention prioritaire des dirigeants qui ont toujours grand besoin d'argent ne l'oublions pas.
C'est d'ailleurs ce qui vient gâcher le plaisir de cette bonne période de l'OL, à savoir que l'on ne construit qu'à très court terme, pour une saison maximum, avec aucune projection stable à moyen terme. C'est bien pourquoi il faut profiter de l'instant présent, sans savoir de quoi demain sera fait.
Et je suis plutôt de l'avis de David (du moins celui que j'ai supposé) concernant le duo Morton-Nartey qui pourrait ne pas évoluer très longtemps ensemble sous le maillot de l'OL, malheureusement.
source : ( décembre 2025 : https://www.transfermarkt.com/league-mvp-and-the-next-doku-four-danish-superliga-talents-to-keep-an-eye-on-in-2026/view/news/464291 )
Noah Nartey
"Le prochain talent offensif de notre liste est Noah Nartey , milieu offensif de Bröndby , dont la valeur marchande a augmenté de 3 millions d'euros lors de la dernière mise à jour, pour atteindre l'impressionnante valeur de 11 millions d'euros. Cela fait de Nartey le joueur le plus précieux de son club et souligne l'ascension fulgurante de ce jeune talent de 20 ans, qui a intégré l'équipe première de Bröndby il y a seulement un an. « Nartey est actuellement le joueur vedette du BIF », affirme Räthel lorsqu'on l'interroge sur ce milieu de terrain prometteur. La saison dernière, sous les ordres de Mathias Kvistgaarden , Nartey a brillé dans son ombre. Auparavant, il évoluait au poste de milieu défensif. De nombreux supporters estimaient que c'était un gâchis, car les qualités de Nartey se situent clairement en attaque. Doté d'une excellente vision du jeu, il est un véritable moteur pour les phases offensives. Ses autres atouts résident dans la qualité de ses passes et sa lecture du jeu remarquable. L'entraîneur actuel, Steve Cooper, l'a bien compris et l'a repositionné en numéro 10. À ce poste, il a retrouvé toute son intensité ces dernières semaines et a également démontré une belle efficacité devant le but. À seulement 20 ans, Nartey compte déjà 54 apparitions en Superliga, ce qui parle de lui-même."
Curieux de voir ce que va donner ce joueur, il va apporter une solution de plus (un profil qu'on a pas encore) à notre milieu et il va pouvoir faire souffler Coco sur certains matchs (de ce que je lis il a un profil plutôt offensif et se projette beaucoup vers l'avant, on manque un peu de ça au milieu)
c'est un milieu créatif apparemment , doté d'une très bonne vision du jeu et meilleur passeur d'europe des moins de 21 ans ( hors 5 grands championnats ) , bref , un talent très interessant pour l'avenir de l'ol !
Très heureux que cela se fasse!!!
Ce qu’il fait sur le terrain me plait beaucoup., super complément à l’effectif.
Excellente nouvelle ! Encore bravo à la cellule de recrutement.
Je trouve qu'il y a quelque chose de brésilien dans sa manière de jouer, sa vitesse de dribble, le goût du beau geste... du moins sur les extraits vidéos où on peut le voir 😉
Bienvenue à Noah !!!
avec fofana , endrick , abner , nartey , moreira , la palette offensive de l'équipe va être impressionnante , si on y associe sulc et tolisso qui plantent aussi des buts !
Et tout dans un style brésilien , spectaculaire ( voir le but somptueux d'abner hier soir !! )
La suite de la saison s'annonce palpitante !
Comme certains l’ont exprimé dans les commentaires précédents, Nartey s’il confirme tout le bien qu’on pense de lui devrait suppléer Tolisso progressivement. Nous verrons comment Fonseca pourrait l’utiliser. Ce que je confirme c’est que cet OL redevient progressivement un club majeur de notre championnat et qu’il commence à faire peur! J’ai été déçu par la faiblesse des entrants ce dimanche ! Cela devrait changer avec ce recrutement. J’attends encore l avant centre athlétique et j’espère « tueur » qui aurait plié le match contre Brest! Je deviens peut être trop gourmand……
Avec Morton qui a aussi une vision du jeux exceptionnelle et une bonne qualité de passe Nartey sera un complément idéal plus offensif pour alimenter notre ligne offensive qui est, sera redoutable !
Je me pose un peu la question sur le positionnement de mon chouchou Pavel ...A Fonseca de jouer !
Bienvenue Noah à l'Olympique Lyonnais qui est là et bien là !
Pour moi dans un premier temps il va permettre de faire souffler coco qui actuellement n'a pas d remplaçant.
Les premiers mots de Fonseca ça me fume 😂. "Salut Noah, heureux de te rencontrer, prêt à travailler ??!". Au moins il sait où il est tombé
Effectivement ça a tout l'air du deuxième relayeur du losange, en un peu plus technique que tolisso et un peu moins physique. Parfait. C'est vrai que tessman n'a sa place qu'en milieu défensif ou il est très bon et offre une bonne alternative à Morton a ce poste. Plus haut ça devient difficile vu sa lenteur balle au pied. Mangala et merah en remplaçant des deux relayeurs tolisso et nartey complètent le milieu.
Maintenant à voir sa vitesse d'adaptation, ce qui est bien c'est qu'on est pas dans l'urgence et il va pouvoir s'intégrer tranquillement. Contrairement à mon précédent commentaire je suis pas persuadé qu'un départ soit indispensable au milieu. Juste a voir si on privilégie tessman ou carvalho en doublure de Morton. Les deux ça fait peut être beaucoup mais bon pourquoi pas. Carvalho peut profiter d'une demi saison avec toutes ces compétition pour gratter quelques minutes en plus et on pourra voir en été.
En tout cas j'ai hâte de voir tout ça.