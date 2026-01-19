Mercato : Noah Nartey s'engage avec l'OL jusqu'en juin 2030

Arrivé lundi à Lyon, Noah Nartey a satisfait à la traditionnelle visite médicale. Le milieu de terrain danois s'est engagé pour quatre ans et demi avec l'OL, qui va débourser dix millions d'euros, bonus compris.

Dans ce mercato d'ajustement mais qui devait permettre de renforcer l'effectif de Paulo Fonseca, l'OL était plutôt discret. Il faut dire que la signature d'Endrick a déclenché une vraie marée médiatique autour du club. La venue du Brésilien a accaparé l'attention. Cela a permis à la direction lyonnaise de travailler avec un peu plus de discrétion pour signer une deuxième recrue. Depuis ce lundi, elle est désormais actée avec l'arrivée de Noah Nartey. Comme révélé sur notre site, le Danois a passé sa visite médicale ce lundi matin et tout s'est passé sans encombre. Aucune contre-indication à signer le contrat de quatre ans et demi qui l'attendait au Parc OL.

Quelle place dans l'entrejeu ?

Pour s'attacher les services de l'international espoir danois, l'OL n'a pas hésité à mettre la main à la poche. Par les temps qui courent à Décines, voir le club poser 7,5M€ sur la table (+ 2,5M de bonus et un intéressement de 20%) pour un joueur de 20 ans n'a rien d'anodin. L'exemple de Tyler Morton a montré que la cellule de recrutement avait eu du flair. Il ne reste plus qu'à espérer que Noah Nartey suive la même trajectoire que l'Anglais. Les deux devraient passer un peu de temps ensemble sur le terrain puisque l'ancien de Brondby a un profil lui permettant de jouer aussi bien comme relayeur que dans une position plus avancée. De quoi être un parfait complément à Morton ?