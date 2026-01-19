Ce dimanche, les U19 et les U17 de l’OL se déplaçaient pour la reprise du championnat. Si les joueurs de Florent Balmont ont réussi à l’emporter, tout en se faisant peur, les U17 gardent la tête malgré leur nul contre le FC Lyon.

Un moindre mal. Dimanche, dans un stade Villermet qui avait logiquement attiré du monde pour ce derby, les U17 de l’OL n’ont pas réussi à trouver la faille contre le FC Lyon. Dans un match qui n’est jamais facile à appréhender avec tout le folklore autour, les joueurs de Samy Saci ont avant tout cherché à faire le dos rond après l’heure de jeu. L’exclusion d’Asse-Bille à la 63e minute a poussé l’OL à revoir ses plans dans cette rencontre. Avec un point, le club lyonnais ne repart pas bredouille et peut même avoir le sourire. Alors que le FC Metz avait la possibilité de revenir à égalité avant le choc dimanche prochain, les Messins ont également concédé le nul (1-1). Statu quo donc en haut du classement de la poule C et l’OL ne s’en plaindra pas.

Un doublé pour Doganay avant de rejoindre les Bleuets

De places figées, il en est aussi question pour les U19 et la course aux play-offs. Avec six points d’avance, Clermont semble bien parti pour finir premier de la poule B, mais derrière, le moindre faux pas peut s’avérer fatal. Dimanche, les joueurs de Florent Balmont ont tout fait pour se rendre le match facile à Schiltigheim. Grâce à un doublé de Kenan Doganay (37e, 73e) et un but de Walid Nechab, l’OL se dirigeait tranquillement vers une victoire en supériorité numérique. Mais le doublé de Gbia (85e, 90e) alors que Schiltigheim évoluait à neuf a fait douter l’OL jusqu’au bout. Sans conséquence pour rester à égalité avec le FC Metz dans la course à la deuxième place pour les play-offs.