Noah Nartey, nouveau milieu de l’OL (@OL)

Noah Nartey, le 5e Danois de l'OL

  • par Gwendal Chabas

    • Devenu un joueur de l'OL lundi, Noah Nartey est la deuxième recrue hivernale lyonnaise. Surtout, le milieu est le 5e Danois à rejoindre le club.

    L'OL a une grande tradition avec les Brésiliens, et la venue d'Endrick cet hiver confirme la filiation. C'est moins le cas avec les Danois, mais le recrutement de Noah Nartey remédie en partie à cela. Depuis lundi, le milieu de terrain est officiellement un footballeur rhodanien. Il a signé un contrat courant jusqu'en 2030, moyennant 7,5 millions d'euros, sans les bonus.

    Le crash Torben Frank

    Par ce transfert, l'ancien joueur de Brondby devient le cinquième représentant du Danemark à s'engager avec l'équipe lyonnaise. Le premier de ses compatriotes était Kaj Frederik Christiansen (1952-1954, 54 apparitions), suivi de Erik Kuld Jensen (1953-1955, 72) ou encore de Torben Frank (1992). Mais ce dernier est surtout resté dans les annales pour n'avoir joué aucune rencontre sous ce maillot en raison d'une blessure au genou qui s'est réveillée durant le premier match amical de l'été 92.

    Plus récemment, nous avons eu Joachim Andersen (35 affiches). Le défenseur est resté de l'été 2019 à octobre 2020, avant de s'envoler en prêt à Fulham, puis définitivement à Crystal Palace en 2021. Pas encore international A dans son pays, Noah Nartey (20 ans) a tout de même le statut d'international Espoirs, sélection avec laquelle il compte dix capes.

    Ngal'ayel Mukau (Lille) et Afonso Moreira (OL)
    OL : six victoires de rang, une première depuis 2017-2018

