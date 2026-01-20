Actualités
La communion des joueurs de l'OL après la victoire contre le Maccabi Tel Aviv
La communion des joueurs de l’OL après la victoire contre le Maccabi Tel Aviv (Photo by Oliver BUNIC / AFP)

Young Boys - OL : pas d'images, mais des commentaires sur Canal +

  • par Gwendal Chabas
  • 3 Commentaires

    • En raison d'un sponsor maillot des Young Boys, le match de l'OL jeudi ne sera pas retransmis avec les images sur Canal +. En revanche, la chaîne cryptée assurera les commentaires en direct.

    Pour voir les images, il faudra se rendre au Wankdorf Stadion, à Berne, ou s'arranger avec la loi. Jeudi, l'OL défiera à l'extérieur les Young Boys. Ce match comptera pour la septième journée de la Ligue Europa (18h45). Comme annoncé depuis longtemps, cette affiche ne sera pas visible en France, du moins pas de manière légale. En effet, l'un des sponsors du maillot de la formation suisse est interdit de publicité dans l'Hexagone.

    Même principe que sur l'OL Play

    Le diffuseur, Canal +, a donc trouvé un compromis. Comme pour le LOSC lorsque les Lillois s'étaient déplacés dans la capitale suisse, les téléspectateurs pourront regarder un résumé de la rencontre dans l'émission Soir d'Europe en fin de soirée. La tunique des joueurs suisses sera alors floutée. Mais auparavant, lors de la confrontation, la chaîne cryptée assurera un direct, a informé L'Équipe.

    Le commentateur, Salim Dib, et le consultant Grégory Sertic raconteront le duel, mais sans que les supporters lyonnais puissent voir les images. Comme ce qui est fait par exemple sur l'OL Play durant les affiches du club. Ce direct commenté sera visible sur Canal+Live 10, ainsi que sur les plateformes sociales de l'entreprise (Twitch, Facebook, YouTube et Dailymotion).

    à lire également
    L'Azerbaïdjanais Aliyar Aghayev pour arbitrer Young Boys - OL
    3 commentaires
    1. OLVictory
      OLVictory - mar 20 Jan 26 à 11 h 54

      Les spectateurs suisses ont accès au match télévisé grâce à Canal, sans restrictions.
      On peut viser un match au bistrot à Genève 😉
      Sinon je pense que Bein Arabic va le diffuser sur le canal 4 habituel.

      Il est étonnant qu'avec les moyens actuels, on ne puisse pas flouter les maillots en temps réel.
      Ça fait 20 ou 25 ans que l'incrustation des pubs existe, bizarre que depuis le temps, on n'ait pas trouvé comment le faire sur des sujets en mouvement

      Signaler
    2. Valbranque
      Valbranque - mar 20 Jan 26 à 12 h 39

      En tout cas la mesure aura eu l’effet inverse de ce qui était recherché.
      Beaucoup d’attention médiatique consacrée à ce sujet et donc de la pub involontaire pour ce sponsor indésirable

      Signaler
      1. OLVictory
        OLVictory - mar 20 Jan 26 à 12 h 41

        C'est clair Valbranque, ils doivent se frotter les mains du ROI de leur sponsoring

        Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    L'Azerbaïdjanais Aliyar Aghayev pour arbitrer Young Boys - OL 12:40
    La communion des joueurs de l'OL après la victoire contre le Maccabi Tel Aviv
    Young Boys - OL : pas d'images, mais des commentaires sur Canal + 11:50
    Noah Nartey, le 5e Danois de l'OL 11:00
    Ngal'ayel Mukau (Lille) et Afonso Moreira (OL)
    OL : six victoires de rang, une première depuis 2017-2018 10:10
    Maïssa Fathallah, défenseuse de l'OL Lyonnes et de l'équipe de France U17
    OL Lyonnes : Maïssa Fathallah et deux coéquipières avec la France U19 09:25
    Selma Bacha lors d'OL Lyonnes - OM
    OM - OL Lyonnes fixé au 25 janvier et arbitré par Romy Fournier 08:40
    Paulo Fonseca, coach de l'OL
    OL : au milieu, Paulo Fonseca a maintenant beaucoup de choix 08:00
    Eric Wattellier, arbitre de Ligue 1
    Metz - OL : avec Eric Wattellier aux commandes 07:30
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Pavel Sulc félicité par Endrick lors d'OL - Brest
    Endrick impressionne encore... l'OL fonce vers le podium ! 19/01/26
    Noah Nartey, nouveau milieu de l'OL
    Mercato : Noah Nartey s'engage avec l'OL jusqu'en juin 2030 19/01/26
    Kenan Doganay, capitaine des U17 de l'OL
    OL Académie : les U19 jouent à se faire peur, derby sans vainqueur pour les U17 19/01/26
    Les joies des joueurs de l'OL contre Brest
    OL : aucun joueur formé dans le onze, une première depuis 15 ans 19/01/26
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    OL - CAN 2025 : Fonseca veut que Niakhaté "profite du moment" 19/01/26
    Pavel Sulc et Afonso Moreira lors d'OL - Le Havre
    OL : Pavel Sulc réagit à la comparaison de Corentin Tolisso 19/01/26
    Selma Bacha (OL féminin) contre Wolfsburg
    Contre le Paris FC, Bacha a joué son 200e match avec OL Lyonnes 19/01/26
    Rémi Himbert, attaquant de l'OL
    OL - Brest (2-1) : Rémi Himbert a fait ses débuts en pro 19/01/26
    Jonatan Giráldez, entraîneur de l'OL Lyonnes
    Giraldez après PFC - OL Lyonnes (0-0) : "Frustré du manque d’efficacité" 19/01/26
    Endrick célèbre son premier but avec l'OL à Lille
    Contre l'OL, Brest est tombé sur "un petit génie" avec Endrick 19/01/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut