En raison d'un sponsor maillot des Young Boys, le match de l'OL jeudi ne sera pas retransmis avec les images sur Canal +. En revanche, la chaîne cryptée assurera les commentaires en direct.

Pour voir les images, il faudra se rendre au Wankdorf Stadion, à Berne, ou s'arranger avec la loi. Jeudi, l'OL défiera à l'extérieur les Young Boys. Ce match comptera pour la septième journée de la Ligue Europa (18h45). Comme annoncé depuis longtemps, cette affiche ne sera pas visible en France, du moins pas de manière légale. En effet, l'un des sponsors du maillot de la formation suisse est interdit de publicité dans l'Hexagone.

Même principe que sur l'OL Play

Le diffuseur, Canal +, a donc trouvé un compromis. Comme pour le LOSC lorsque les Lillois s'étaient déplacés dans la capitale suisse, les téléspectateurs pourront regarder un résumé de la rencontre dans l'émission Soir d'Europe en fin de soirée. La tunique des joueurs suisses sera alors floutée. Mais auparavant, lors de la confrontation, la chaîne cryptée assurera un direct, a informé L'Équipe.

Le commentateur, Salim Dib, et le consultant Grégory Sertic raconteront le duel, mais sans que les supporters lyonnais puissent voir les images. Comme ce qui est fait par exemple sur l'OL Play durant les affiches du club. Ce direct commenté sera visible sur Canal+Live 10, ainsi que sur les plateformes sociales de l'entreprise (Twitch, Facebook, YouTube et Dailymotion).