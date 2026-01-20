En raison d'un sponsor maillot des Young Boys, le match de l'OL jeudi ne sera pas retransmis avec les images sur Canal +. En revanche, la chaîne cryptée assurera les commentaires en direct.
Pour voir les images, il faudra se rendre au Wankdorf Stadion, à Berne, ou s'arranger avec la loi. Jeudi, l'OL défiera à l'extérieur les Young Boys. Ce match comptera pour la septième journée de la Ligue Europa (18h45). Comme annoncé depuis longtemps, cette affiche ne sera pas visible en France, du moins pas de manière légale. En effet, l'un des sponsors du maillot de la formation suisse est interdit de publicité dans l'Hexagone.
Même principe que sur l'OL Play
Le diffuseur, Canal +, a donc trouvé un compromis. Comme pour le LOSC lorsque les Lillois s'étaient déplacés dans la capitale suisse, les téléspectateurs pourront regarder un résumé de la rencontre dans l'émission Soir d'Europe en fin de soirée. La tunique des joueurs suisses sera alors floutée. Mais auparavant, lors de la confrontation, la chaîne cryptée assurera un direct, a informé L'Équipe.
Le commentateur, Salim Dib, et le consultant Grégory Sertic raconteront le duel, mais sans que les supporters lyonnais puissent voir les images. Comme ce qui est fait par exemple sur l'OL Play durant les affiches du club. Ce direct commenté sera visible sur Canal+Live 10, ainsi que sur les plateformes sociales de l'entreprise (Twitch, Facebook, YouTube et Dailymotion).
Les spectateurs suisses ont accès au match télévisé grâce à Canal, sans restrictions.
On peut viser un match au bistrot à Genève 😉
Sinon je pense que Bein Arabic va le diffuser sur le canal 4 habituel.
Il est étonnant qu'avec les moyens actuels, on ne puisse pas flouter les maillots en temps réel.
Ça fait 20 ou 25 ans que l'incrustation des pubs existe, bizarre que depuis le temps, on n'ait pas trouvé comment le faire sur des sujets en mouvement
En tout cas la mesure aura eu l’effet inverse de ce qui était recherché.
Beaucoup d’attention médiatique consacrée à ce sujet et donc de la pub involontaire pour ce sponsor indésirable
C'est clair Valbranque, ils doivent se frotter les mains du ROI de leur sponsoring